AI-Media Meluncurkan Solusi Bahasa Canggih di ISE 2025

BARCELONA, Spanyol, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, pemimpin global dalam solusi pembuatan takarir dan terjemahan yang didukung oleh AI, dengan bangga mengumumkan debutnya di Integrated Systems Europe (ISE) 2025, acara solusi terintegrasi dan teknologi AV terkemuka di dunia. Mulai 4–7 Februari di Barcelona, AI-Media akan menunjukkan inovasi canggihnya yang merevolusi aksesibilitas, meningkatkan keterlibatan khalayak, dan memperkuat ekspansinya di seluruh Eropa.

Pengunjung dapat mengunjungi AI-Media di Stan #4G500 untuk melihat cara solusinya merombak masa depan pembuatan subtitel dan aksesibilitas untuk lembaga penyiaran dan tenaga profesional AV.

Inovasi Perintis di ISE 2025

AI-Media menetapkan standar baru dalam alur kerja aksesibilitas dengan teknologinya yang didukung oleh AI, yang secara mulus dapat diintegrasikan ke dalam infrastruktur SDI dan IP sekaligus mendukung kemampuan API dan GPI mutakhir. Pengunjung stan AI-Media akan dapat menelusuri:

Pemberian Takarir yang Didukung oleh AI LEXI Live : Dapatkan akurasi tak tertandingi, daya tanggap waktu nyata, dan efisiensi biaya yang luar biasa.

: Dapatkan akurasi tak tertandingi, daya tanggap waktu nyata, dan efisiensi biaya yang luar biasa. Pemberian Takarir dan Terjemahan Multibahasa : Atasi hambatan bahasa dengan terjemahan waktu nyata yang memberdayakan khalayak global untuk terhubung dengan mudah.

: Atasi hambatan bahasa dengan terjemahan waktu nyata yang memberdayakan khalayak global untuk terhubung dengan mudah. Teknologi Encoder Terkemuka di Industri : Jelajahi encoder video SDI dan IP AI-Media yang dapat diandalkan, yang dipercaya oleh lembaga penyiaran utama berkat kinerja luar biasa dalam lingkungan tatap muka maupun streaming.

: Jelajahi encoder video SDI dan IP AI-Media yang dapat diandalkan, yang dipercaya oleh lembaga penyiaran utama berkat kinerja luar biasa dalam lingkungan tatap muka maupun streaming. Penampilan Perdana Eksklusif: LEXI Voice: Saksikan masa depan terjemahan suara waktu nyata dengan LEXI Voice, teknologi terobosan AI-Media yang siap mengubah industri saat dirilis di akhir tahun ini.

Membangun Masa Depan yang Lebih Mudah Diakses

“Di AI-Media, aksesibilitas lebih dari sekadar kepatuhan—aksesibilitas adalah landasan bagi dunia yang inklusif dan terhubung secara global,” ujar James Ward, Direktur Penjualan di AI-Media. “Dengan menggabungkan inovasi dengan kepraktisan, kami memberikan solusi terukur yang memberdayakan lembaga penyiaran dan tenaga profesional AV untuk menjangkau berbagai khalayak, memenuhi tuntutan regulasi seperti Undang-Undang Aksesibilitas Eropa, dan merevolusi cara menikmati konten. ISE 2025 adalah peluang luar biasa untuk menunjukkan kekuatan transformatif teknologi kami.”

Memenuhi Ketentuan Undang-Undang Aksesibilitas Eropa (EAA)

Dengan Undang-Undang Aksesibilitas Eropa (European Accessibility Act, EAA) akan diberlakukan pada tanggal 28 Juni 2025, lembaga penyiaran dan tenaga profesional AV menghadapi tantangan baru dalam memastikan kepatuhan terkait aksesibilitas. Solusi mutakhir AI-Media dirancang untuk memenuhi ketentuan ini dengan mudah, menawarkan integrasi dan skalabilitas secara mulus sembari meningkatkan keterlibatan khalayak.

Alasan ISE Penting untuk AI-Media

Debut AI-Media di ISE menggarisbawahi komitmennya akan inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan dalam ruang AV. ISE memberikan peluang tiada duanya untuk terhubung dengan pemimpin industri, menjelajahi tren terkini, dan membangun kemitraan strategis dengan integrator sistem AV di seluruh Eropa.

Bergabunglah dengan AI-Media di ISE 2025

Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan solusi transformatif AI-Media di ISE 2025. Kunjungi Stan #4G500 untuk melihat demonstrasi langsung dan mempelajari cara AI-Media dapat merevolusi aksesibilitas dan strategi bahasa Anda. Untuk menjadwalkan pertemuan atau mempelajari lebih lanjut, kunjungi ai-media.tv .

Tentang AI-Media

Didirikan di Australia pada tahun 2003, AI-Media merupakan perusahaan teknologi pelopor yang memiliki spesialisasi dalam solusi alur kerja pembuatan takarir dan bahasa AI. Sebagai pemimpin global, AI-Media menyediakan teknologi dan solusi terjemahan serta pembuatan takarir langsung dan rekaman berkualitas tinggi yang didukung AI untuk beragam pelanggan dan pasar di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya pada Februari 2024, AI-Media menampilkan data inovatif yang menunjukkan keunggulan produk pembuatan takarirnya yang didukung AI, yaitu LEXI, dibandingkan alur kerja manusia pada umumnya yang lebih mahal. Dengan pengalaman kami yang mendalam dalam industri ini dan teknologi canggih AI untuk menciptakan solusi yang menyederhanakan dan mempermudah proses, AI-Media mendukung lembaga penyiaran, perusahaan, dan badan pemerintah terkemuka di seluruh dunia guna memastikan kelancaran aksesibilitas dan inklusivitas konten mereka.

AI-Media (ASX: AIM) mulai diperdagangkan di ASX pada tanggal 15 September 2020.

