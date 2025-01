AI-Media תציג לראשונה פתרונות שפה מתקדמים ב-ISE 2025

ברצלונה, ספרד, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media, מובילה עולמית בפתרונות תרגום וכתוביות מבוססי בינה מלאכותית, נרגשת להכריז על הופעת בכורה בכנס Integrated Systems Europe (ISE) לשנת 2025, האירוע המוביל בעולם לטכנולוגיית אודיו/וידאו ואינטגרציה של פתרונות. בין 4-7 בפברואר בברצלונה, AI-Media תדגים את החידושים שלה המחוללים מהפכה בנגישות, מגבירים את מעורבות הקהל ומחזקים את ההתרחבות של החברה ברחבי אירופה.

המבקרים יוכלו לבקר את AI-Media בביתן #4G500 כדי לגלות כיצד הפתרונות שלה מגדירים מחדש את עתיד הכתוביות והנגישות עבור גופי שידור ומקצועני אודיו/וידאו.

חדשנות פורצת דרך בכנס ISE 2025

AI-Media מציבה סטנדרטים חדשים בתזרימי עבודה מקדמי נגישות עם הטכנולוגיות מונעות הבינה המלאכותית שלה, והיא משתלבת בצורה חלקה בתשתיות SDI ו-IP תוך תמיכה ביכולות API ו-GPI מתקדמות. המבקרים בדוכן AI-Media יחוו:

*הצגת כתוביות מונעות בינה מלאכותית בזמן אמת באמצעות LEXI: דיוק שאין שני לו, היענות בזמן אמת ועלות/תועלת יוצאת דופן •

*כיתוב ותרגום רב לשוני: למדו כיצד להתגבר על מחסומי שפה עם תרגומים בזמן אמת המעצימים קהלים גלובליים להתחבר זה עם זה ללא מאמץ •

*טכנולוגיית קידוד מובילה בתעשייה : בדקו את מקודדי ה-SDI וה-IP האמינים של AI-Media, שאמונים על גופי השידור המובילים כי לקבל ביצועים יוצאי דופן בסביבות אישיות וגם בסביבות הזרמת תוכן. •

*מבט ראשוני בלעדי על LEXI Voice: ראו את העתיד של תרגום קולי בזמן אמת עם LEXI Voice, הטכנולוגיה פורצת הדרך של AI-Media שעומדת לשנות את התעשייה עם השקתה מאוחר יותר השנה •

בניית עתיד נגיש יותר

"ב-AI-Media, נגישות היא יותר מציות לרגולציות - היא אבן הפינה של עולם מכיל ומקושר גלובלית", אמר ג'יימס וורד (James Ward), מנהל מכירות ראשי ב-AI-Media. "על ידי שילוב של חדשנות עם הפרקטיקה, אנו מספקים פתרונות ניתנים להתאמת גודל המעצימים משדרים ואנשי מקצוע בתחום האודיו/וידאו להגיע לקהלים מגוונים, לעמוד בדרישות רגולטוריות כמו חוק הנגישות האירופי, ולחולל מהפכה באופן שבו חווים תוכן. ISE 2025 מהווה הזדמנות מדהימה להציג את הכוח הממיר של הטכנולוגיה שלנו".

ניווט בחוק הנגישות האירופי (EAA)

עם חוק הנגישות האירופי (EAA) שאמור להיכנס לתוקף ב-28 ביוני 2025, גופי שידור ואנשי מקצוע בתחום ה-AV מתמודדים עם אתגרים חדשים בהבטחת תאימות לנגישות. הפתרונות המתקדמים של AI-Media מתוכננים לענות על דרישות אלה ללא מאמץ, ומציעים אינטגרציה חלקה ומדרגיות תוך הגברת מעורבות הקהל.

מדוע ISE חשוב עבור AI-Media

הופעת הבכורה של AI-Media ב-ISE מדגישה את מחויבותה לחדשנות, שיתוף פעולה ומנהיגות בתחום ה-AV. כנס ISE מספק הזדמנות חסרת תקדים להתחבר למובילים בתעשייה, לחקור את המגמות האחרונות ולבנות שותפויות אסטרטגיות עם אינטגרטורים של מערכות AV ברחבי אירופה.

הצטרפו ל- AI-Media ב- ISE 2025

אל תחמיצו את ההזדמנות לחוות את הפתרונות הטרנספורמטיביים של AI-Media בתערוכת ISE 2025. בקרו בדוכן #4G500 כדי לראות הדגמות חיות וללמוד כיצד AI-Media יכולה לחולל מהפכה באסטרטגיות הנגישות והשפה שלכם. כדי לקבוע פגישה או לקבל מידע נוסף, בקרו בכתובת ai-media.tv .

אודות AI-Media

AI-Media, שנוסדה באוסטרליה ב-2003, היא חברת טכנולוגיה פורצת דרך המתמחה בבינה מלאכותית ובפתרונות תזרימי עבודה להצגת כתוביות. כמובילה עולמית, AI-Media מספקת טכנולוגיות ופתרונות חדשניים של כתוביות, תמלול ותרגום חיים ומוקלטים באיכות גבוהה המופעלות על ידי בינה מלאכותית למגוון רחב של לקוחות ושווקים ברחבי העולם.

AI-Media הצליחה לראשונה, בפברואר 2024, לחשוף נתונים פורצי דרך המציגים את העליונות של מוצר יצירת הכתוביות מבוססת הבינה מלאכותית שלה, LEXI, על פני תזרימי עבודה מסורתיים אנושיים ויקרים יותר.

עם ניסיון מעמיק בתעשייה וטכנולוגיית AI מתוחכמת ליצירת פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media מעצימה גופי שידור, ארגונים וסוכנויות ממשלתיות מובילים ברחבי העולם כדי להבטיח נגישות חלקה והכללה בתוכן שלהם.

AI-Media (ASX: AIM) החלה להיסחר בבורסה האוסטרלית ASX ב-15 בספטמבר 2020.

למידע נוסף - מדיה:

Fiona Habben

Head of Global Marketing

Fiona.habben@ai-media.tv

