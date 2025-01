AI-Media presenta soluciones lingüísticas de vanguardia en ISE 2025

BARCELONA, España, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, un líder mundial en soluciones de subtitulado y traducción impulsadas por IA, se complace en anunciar su debut en Integrated Systems Europe (ISE) 2025, el evento líder mundial de tecnología AV y soluciones integradas. Del 4 al 7 de febrero en Barcelona, AI-Media demostrará sus innovaciones de vanguardia que están revolucionando la accesibilidad, mejorando la participación de la audiencia y consolidando su expansión en toda Europa.

Los asistentes pueden visitar AI-Media en el local # 4G500 para descubrir cómo sus soluciones están redefiniendo el futuro de subtitulado y accesibilidad para difusoras y profesionales de AV.

Innovación pionera en ISE 2025

AI-Media está estableciendo nuevos estándares en flujos de trabajo de accesibilidad con sus tecnologías impulsadas por AI, integrándose de manera transparente a las infraestructuras SDI e IP mientras soporta capacidades avanzadas de API y GPI. Los visitantes del local de AI-Media experimentarán:

Subtítulos LEXI Live impulsados por IA : Logre precisión incomparable, capacidad de respuesta en tiempo real y rentabilidad excepcional.

: Logre precisión incomparable, capacidad de respuesta en tiempo real y rentabilidad excepcional. Subtítulos y traducción multilingües: Supere las barreras lingüísticas con traducciones en tiempo real que permiten a las audiencias globales conectarse sin esfuerzo.

Supere las barreras lingüísticas con traducciones en tiempo real que permiten a las audiencias globales conectarse sin esfuerzo. Tecnología de codificador líder del sector : Explore los codificadores de video SDI e IP confiables de AI-Media, en los que confían las principales difusoras para un rendimiento excepcional en entornos presenciales y de streaming.

: Explore los codificadores de video SDI e IP confiables de AI-Media, en los que confían las principales difusoras para un rendimiento excepcional en entornos presenciales y de streaming. Introducción exclusiva: LEXI Voice: Testimonio del futuro de la traducción de voz en tiempo real con LEXI Voice, la innovadora tecnología de AI-Media que transformará el sector después de su lanzamiento a finales de este año.

Construyendo un futuro más accesible

"En AI-Media, la accesibilidad es más que el cumplimiento, es el principio básico de un mundo inclusivo y globalmente conectado", dijo James Ward, director de ventas de AI-Media. "Al combinar la innovación con la practicidad, ofrecemos soluciones escalables que permiten a las difusoras y profesionales de AV llegar a audiencias diversas, cumplir con las demandas regulatorias como la Ley Europea de Accesibilidad y revolucionar la forma en que se experimenta el contenido. ISE 2025 es una oportunidad increíble para mostrar el poder transformador de nuestra tecnología".

Navegación por la Ley Europea de Accesibilidad (EAA)

Con la entrada en vigor de la Ley Europea de Accesibilidad (EAA) el 28 de junio de 2025, los organismos de radiodifusión y los profesionales de AV enfrentan nuevos desafíos para garantizar el cumplimiento de la accesibilidad. Las soluciones avanzadas de AI-Media están diseñadas para cumplir con estos requisitos sin esfuerzo, ofreciendo integración y escalabilidad transparentes mientras elevan la participación de la audiencia.

Por qué ISE es importante para AI-Media

El debut de AI-Media en ISE subraya su compromiso con la innovación, la colaboración y el liderazgo en el espacio audiovisual. ISE ofrece una oportunidad sin precedentes para conectarse con líderes del sector, explorar las últimas tendencias y establecer asociaciones estratégicas con integradores de sistemas AV en toda Europa.

Únase a AI-Media en ISE 2025

No se pierda la oportunidad de experimentar las soluciones transformadoras de AI-Media en ISE 2025. Visite el local #4G500 para ver demostraciones en vivo y aprender cómo AI-Media puede revolucionar sus estrategias de accesibilidad e idioma. Para programar una reunión u obtener más información, visite ai-media.tv .

Acerca de AI-Media

Fundada en Australia en 2003, AI-Media es una empresa de tecnología pionera especializada en soluciones de lenguaje de IA y flujo de trabajo de subtitulado. Como líder mundial, AI-Media ofrece tecnología y soluciones de traducción y subtitulado en vivo y grabados de alta calidad habilitados por IA a una diversa variedad de clientes y mercados en todo el mundo. Por primera vez en febrero de 2024, AI-Media reveló datos innovadores que muestran la superioridad de su producto de subtitulado de IA, LEXI sobre los procesos de trabajo humano tradicionales más costosos. Gracias a su profunda experiencia en el sector y tecnología de IA sofisticada para crear soluciones que agilizan y simplifican los procesos, AI-Media empodera a las difusoras, empresas y agencias gubernamentales líderes mundiales para asegurar accesibilidad e inclusión transparente de su contenido

AI-Media (ASX: AIM) comenzó a cotizar en el ASX el 15 de septiembre de 2020.

Contacto de Medios: Fiona Habben Directora de Marketing Global Fiona.habben@ai-media.tv

