Oatly et Nespresso dévoilent leur café Oatly Édition Barista - le mélange de café ultime pour les adeptes de boissons à l'avoine

MONTREAL, 28 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso collabore avec Oatly - la plus grande marque de boisson à l'avoine au monde - pour créer un café en édition limitée destiné aux amateurs de boissons à l'avoine. Le café Oatly Édition Barista de Nespresso, avec ses notes riches et biscuitées, se marie parfaitement avec la boisson à l'avoine d'Oatly et a été conçu exclusivement pour les machines à café Vertuo de Nespresso.

Onctueux, biscuité et gourmand, les experts en café de Nespresso et d'Oatly lancent le tout nouveau café Oatly Édition Barista en mélangeant, en torréfiant et en moulant les meilleurs grains de café pour créer un accord parfait avec la sucrosité naturelle de l'avoine. Lorsqu’il est combiné avec la boisson d’avoine Oatly, le mélange présente de puissants arômes de céréales et de saveurs sucrées, accompagnés d'une texture onctueuse, d'une faible amertume et d'un goût léger.

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des alternatives au lait de vache pour des raisons de goût, d'éthique, d'environnement ou de régime alimentaire, et l'avoine s'avère être l'un des choix les plus populaires. Un consommateur américain et européen sur deux utilise désormais des laits végétaux, de même que deux tiers de tous les consommateurs de la région de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique latine1.

Karsten Ranitzsch, Chef mondial du café chez Nespresso, a déclaré :

« Chez Nespresso, tout est une question de goût et nous avons pour mission de veiller à ce que tous les amoureux de café puissent créer leur propre tasse parfaite, exactement comme ils l'aiment. Nous savons que de plus en plus de gens optent pour des boissons à base végétale lorsqu'ils préparent leur recette de café préférée, c'est pourquoi nous sommes ravis de faire équipe avec Oatly.

La rencontre de nos deux marques qui partagent une vision et une expertise similaire nous a permis de créer un nouveau mélange de café inoubliable. C'est le meilleur moyen de déguster un café comme vous l'aimez.... à condition de l'associer à Oatly ! »

Toby Weedon, directeur du développement des baristas chez Oatly, a souligné que :

« Grâce à son goût neutre, la boisson Oatly Édition Barista fait ressortir le meilleur goût du café. C'est pourquoi il est utilisé par les baristas professionnels et apprécié par les amateurs de café partout à travers le monde. Nous sommes très heureux d'avoir collaboré avec les experts de Nespresso pour mettre sur le marché une capsule de café qui a été spécialement testée et approuvée par des millions d'amateurs de boissons à l'avoine. Nous espérons que ce partenariat mondial avec Nespresso suscitera la curiosité de nombreuses personnes, les incitant à découvrir pourquoi tant de gens choisissent la boisson Oatly Édition Barista pour leur café ».

De Paris à Londres, de New York à Shanghai, le café Oatly Édition Barista de Nespresso sera lancé officiellement le 28 janvier et sera offert dans plus de 15 pays, y compris le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine et l'Australie. Le mélange sera en vente sur les réseaux officiels de Nespresso, en ligne et dans les boutiques Nespresso du monde entier pour une période limitée.

Offert dans toutes les boutiques de Nespresso, les Canadiens pourront essayer la boisson Oatly lors des dégustations de café comme alternative au lait de vache. Elle se marie à perfection avec le nouveau mélange de café Oatly Édition Barista. Les consommateurs auront également la possibilité de se procurer ce café cocréé, compatible avec la technologie Vertuo de Nespresso, au prix de 1,50 $ CAD par capsule.

Du 28 janvier au 28 février, Nespresso présentera également un décor immersif dans certaines boutiques phares à travers le pays, notamment au Centre Eaton de Montréal, à la gare Union de Toronto, au Metrotown de Vancouver et de Chinook à Calgary.

De plus, Nespresso invite les consommateurs à faire l’essai du nouveau café Oatly Édition Barista les 7 et 8 février prochain au Centre Eaton de Montréal, au niveau de la rue Saint-Catherine, près du kiosque d’information. Ils pourront également s’y procurer un coupon qui leur permettra d’obtenir un cadeau à l’achat de 50 $ et plus à la boutique Nespresso du Centre Eaton.*

*Tant qu'il en restera, le coupon n'est échangeable que pendant la période d'activation.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est un pionnier et une référence dans le domaine des cafés portionnés de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 157 000 agriculteurs dans 18 pays à travers son programme AAA Sustainable Quality™ pour intégrer des pratiques durables dans les fermes et les paysages environnants. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, ce programme aide à accroître le rendement et la qualité des récoltes, assurant un approvisionnement durable en café de haute qualité, tout en améliorant les conditions de vie des agriculteurs et de leurs communautés.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ – rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 9 000 entreprises axées sur un objectif commun qui respecte les normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 93 marchés et emploie 14 000 personnes. En 2023, l'entreprise gérait un réseau de vente au détail mondial comprenant 791 boutiques. Pour plus d'informations, visitez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com .

À propos d'Oatly

Nous sommes la première et la plus grande entreprise de boissons à base d'avoine au monde. Depuis plus de 30 ans, nous nous concentrons exclusivement sur le développement de notre expertise autour de l'avoine, une culture puissante à l’échelle mondiale avec des propriétés naturelles. Notre engagement dans le domaine de l’avoine a permis des avancées techniques essentielles qui nous ont permis de diversifier notre gamme de produits laitiers, en incluant des alternatives aux laits, à la crème glacée, au yogourt, aux crèmes de cuisson, aux tartinades et aux boissons prêtes à boire. Basée à Malmö, en Suède, la marque Oatly est commercialisée dans plus de 20 pays à travers le monde.

En plus d'être sans produits laitiers ni soja, les boissons enrichies d’Oatly bénéficient des bienfaits naturels des avoines riches en fibres, et contiennent des vitamines et minéraux tels que le calcium, la riboflavine ainsi que les vitamines B12 et D. Elles sont faibles en sel et en graisses saturées – et surtout, elles ont un impact climatique inférieur à celui du lait de vache.2

