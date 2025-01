KFSHRC Kalp Merkezi: Gelişmiş Kalp Tedavilerinde Lider

Minimal invaziv cerrahi işlemlerden kapsamlı ayakta tedavi hizmetlerine varana kadar tıbbi bakım hizmetlerinde devrim yaratıyoruz

RİYAD, Suudi Arabistan, Jan. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) gelişmiş kalp tedavilerindeki bölgesel lider konumunu sağlamlaştırdı. Hastanenin Kalp Merkezi ileri teknolojileri olağanüstü sonuçlarla birleştirerek Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve diğer bölgelerden gelen hastalar için hastaneyi ilk tercih haline getiriyor.

Arab Health 2025 fuarına katılan KFSHRC, Kalp Merkezi'nin kalp tedavilerinde köklü değişim yaratan, çığır açıcı kilometre taşlarını katılımcılara tanıttı. Komplikasyonları en aza indiren ve iyileşme sürelerini kısaltan, minimal invaziv cerrahi için küresel mihenk taşı niteliğindeki yeni bir cerrahi prosedürle Eylül 2024'te gerçekleştirilen dünyanın ilk tamamen robotik kalp nakli bunların arasında bulunuyor. Kalp Merkezi'nin Ocak 2025'te gerçekleştirdiği dünyanın ilk robot destekli yapay kalp pompası implantasyonu (HeartMate3) hastaların iyileşme süreciyle ilgili kriterlerde ciddi iyileşme sağlayarak ve robot destekli tekniklerin dönüşümsel potansiyelini gözler önüne sererek hastanenin bu alandaki mirasını güçlendirdi.

Kalp Merkezi, 2019'da Robotik Kap Cerrahisi Programı'nı başlattığından bu yana gerçekleştirilen 400'ün üzerindeki robotik ameliyatta %98'lik sağkalım oranıyla etkileyici bir başarıya imza attı. 2024'te poliklinik hastası ziyaretleri %32,2 artarken kabul edilen yeni hastaların sayısı %4,6 arttı. Bu rakamlar Kalp Merkezi'nin olağanüstü tıbbi sonuçlara imza atmaya devam ederken karmaşık ve zorlu vakaların üstesinden gelme kabiliyetine duyulan güvenin arttığına ayna tutuyor.

KFSHRC Kalp Merkezi, bu başarılara imza atmasının ardından gelişmiş kalp tedavileri almak isteyen uluslararası hastalar için başvurulacak çok önemli bir merkez haline geldi. Sadece 2024 yılında 17 ülkeden gelen hastalara tedavi sunması KFSHRC'nin uzman sağlık bakımı alanındaki güçlenen itibarını yansıtıyor.

King Faisal Specialist Hospital and Research Centre; Suudi Arabistan Krallığı'nın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerinde üçüncü ve dördüncü basamak tedavi hizmetleri veren, 2443 yataklı bir hastanedir. 63 farklı uyruktan 17.000 çalışanı bulunmaktadır. Yatakta ve ayakta tıbbi tedavi hizmetlerinde uzmanlaşan KFSHRC; Onkoloji, Organ Nakli, Kardiyovasküler Hastalıklar, Nörolojik Bilimler ve Genetik Hastalıklar alanlarında mükemmel merkezlere sahiptir. Newsweek ve Brand Finance's World's Best Hospitals—İlk 250 listelerinde yer bulduğu üzere, KFSHRC dünyanın en iyi hastanelerinden biri olarak kabul edilmekte ve sıralanmaktadır. Her yıl gerçekleştirilen 5 binin üzerinde kemik iliği nakli ve 4 binin üzerinde solid organ nakli, 3 binin üzerinde robot destekli ameliyat, yatarak tedavi alan 2 binin üzerinde kardiyovasküler hasta ve çok daha fazlası, KFSHRC’nin Uluslararası Hizmetler biriminin en yüksek küresel standartlara uyduğunu göstermektedir. Daha fazla bilgi için www.kfshrc.edu.sa adresini ziyaret edebilir veya mediacoverage@kfshrc.edu.sa adresinden medya ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu duyuruya eşlik eden fotoğrafa https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2cace7bd-938b-4e88-9beb-e8dbc9b38aa2 adresinden ulaşabilirsiniz.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.