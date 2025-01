Pusat Jantung KFSHRC: Pemimpin Perawatan Penyakit Jantung Tingkat Lanjut

Merevolusi perawatan mulai dari bedah minimal invasif hingga layanan pasien rawat jalan yang komprehensif

RIYADH, Arab Saudi, Jan. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) telah memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional di bidang perawatan penyakit jantung tingkat lanjut. Pusat Jantungnya menggabungkan teknologi canggih dengan hasil luar biasa sehingga menjadikannya pilihan utama tempat berobat bagi pasien dari Arab Saudi, wilayah Timur Tengah & Afrika Utara (MENA), dan sekitarnya.

Berpartisipasi dalam pameran Arab Health 2025, KFSHRC memberikan ulasan umum tentang pencapaian inovatif Pusat Jantung yang telah mendefinisikan ulang lanskap perawatan penyakit jantung. Pencapaian tersebut antara lain melakukan transplantasi jantung robotik pertama di dunia pada bulan September 2024 melalui prosedur baru yang meminimalkan komplikasi dan mempersingkat waktu pemulihan sehingga menetapkan tolok ukur global untuk bedah minimal invasif. Melanjutkan keberhasilan ini, pada bulan Januari 2025, Pusat Jantung ini melakukan implantasi pompa jantung buatan (HeartMate3) berbantuan robot pertama di dunia, yang secara signifikan meningkatkan metrik pemulihan dan menunjukkan potensi transformatif pada teknik berbantuan robot.

Sejak peluncuran Program Bedah Jantung Robotiknya pada tahun 2019, Pusat Jantung ini telah melakukan lebih dari 400 bedah robotik dengan tingkat kelangsungan hidup yang mengesankan sebesar 98%. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan pasien rawat jalan naik sebesar 32,2%, dan penerimaan pasien baru meningkat sebesar 4,6%, yang mencerminkan bertambahnya kepercayaan pada kemampuan Pusat Jantung tersebut untuk menangani kasus kompleks sekaligus mempertahankan hasil penyembuhan pasien yang luar biasa.

Setelah beberapa pencapaian ini, Pusat Jantung KFSHRC telah menjadi rujukan utama untuk pasien internasional yang mencari perawatan penyakit jantung tingkat lanjut. Pada tahun 2024 saja, KFSHRC telah merawat pasien dari 17 negara, yang mencerminkan reputasinya yang berkembang sebagai pemimpin global di bidang pelayanan kesehatan khusus.

King Faisal Specialist Hospital and Research Centre merupakan rumah sakit perawatan tersier/kuartener berkapasitas 2.443 tempat tidur dengan fasilitas di Riyadh, Jeddah, dan Madinah di Kerajaan Arab Saudi. Rumah sakit ini memiliki lebih dari 17.000 karyawan dari lebih 63 negara. KFSHRC memiliki spesialisasi dalam perawatan medis rawat inap dan rawat jalan, dengan pusat perawatan unggulan di bidang Onkologi, Transplantasi Organ, Penyakit Kardiovaskuler, Neurosains, dan Penyakit Genetik. Rumah sakit ini diakui dan mendapat peringkat di tingkat global sebagai salah satu dari rumah sakit teratas, seperti Daftar 250 Rumah Sakit Terbaik Dunia versi Newsweek dan Brand Finance. Layanan Internasional KFSHRC mematuhi standar global tertinggi, yang terlihat dalam pelaksanaan 5rb+ transplantasi sumsum tulang belakang dan 4rb+ transplantasi organ solid, 3rb+ prosedur berbantuan robot, penerimaan 2rb+ pasien rawat inap kardiovaskuler setiap tahunnya, dan masih banyak lagi. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.kfshrc.edu.sa atau hubungi tim media kami di mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2cace7bd-938b-4e88-9beb-e8dbc9b38aa2

