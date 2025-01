Un problème plus que bénin : feuille de route de l’Association canadienne de dermatologie pour diminuer les délais d’attente pour les soins dermatologiques et améliorer les résultats de santé au Canada

La plateforme de plaidoyer de l’Association canadienne de dermatologie, qui intervient dans un contexte de crise persistance du système de santé, souligne le rôle essentiel joué par les dermatologues, depuis la prise en charge des affections cutanées aiguës et chroniques jusqu’à l’amélioration de la qualité de vie des patients

OTTAWA, Ontario, 28 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) est fière de dévoiler son document phare, intitulé Un problème plus que bénin : 5 solutions pour gérer la pénurie de dermatologues au Canada et faire en sorte que les patients n’en subissent pas les conséquences. Cette feuille de route propose des solutions concrètes et met en évidence le rôle essentiel des dermatologues dans les soins de santé au Canada, leur expertise dans la prise en charge des affections cutanées aiguës et chroniques ainsi que leur impact profond sur la vie des patients.

En raison de la demande croissante de services de dermatologie et de la grave pénurie de spécialistes qui sévit actuellement, les Canadiens sont confrontés à des délais d’attente importants pour l’obtention de leurs soins, des délais qui atteignent au moins cinq mois en moyenne et, dans certains cas, plusieurs années. Ces longs temps d’attente peuvent avoir des conséquences néfastes pour les patients. Ils peuvent permettre à des maladies comme le cancer de la peau, le psoriasis et l’eczéma de s’aggraver, ce qui entraîne pour eux des traitements plus complexes et plus coûteux, une plus grande souffrance physique et mentale et une diminution de la qualité de vie.

Un problème plus que bénin propose des solutions claires et réalisables pour relever ces défis et fournit une feuille de route qui permettra aux patients de l’ensemble du pays d’avoir promptement accès à des soins dermatologiques de qualité.

« Ce document marque une étape déterminante », a déclaré la Dre Gabriele Weichert, dermatologue basée en Colombie-Britannique et présidente de l’ACD. « Les longs temps d’attente ne constituent pas seulement un inconvénient – ils ont un impact direct sur les résultats des patients. En nous attaquant de front à ces problèmes, nous pouvons progresser et faire en sorte que les soins soient fournis en temps voulu, soient plus accessibles et répondent aux besoins changeants des patients, quel que soit leur lieu de résidence. »

Une voie à suivre : cinq solutions clés

La plateforme de plaidoyer de l’ACD énonce cinq stratégies ciblées visant à renforcer les soins dermatologiques :

Sensibiliser le public à l’importance des soins dermatologiques au regard du maintien de la santé globale et de la prévention des affections graves. Soutenir les modèles de collaboration interdisciplinaire et en équipe pour améliorer l’accès grâce à des approches interdisciplinaires. Financer des investissements novateurs dans les soins spécialisés, y compris dans la recherche et les nouvelles technologies. Investir dans la technologie et la formation, par exemple dans le domaine de la télédermatologie, pour rendre les soins plus accessibles et efficients. Augmenter le nombre de dermatologues formés au Canada en investissant dans l’éducation et la croissance de la main-d’œuvre.



Une base pour nos futurs efforts de plaidoyer

Au-delà des questions d’accès, Un problème plus que bénin invite les Canadiens à en apprendre davantage sur le rôle essentiel joué par la dermatologie dans les soins de santé. Nous exhortons les décideurs politiques, les responsables des soins de santé et les Canadiens à prendre conscience du rôle clé que jouent les dermatologues dans la prestation des soins de santé. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où les gens n’auront jamais à attendre des mois pour obtenir les soins dont ils ont besoin.

« Il ne s’agit pas seulement d’augmenter le nombre de dermatologues au Canada », a ajouté le Dr Mark Kirchhof, Président-élu de l’ACD. « Il s’agit de créer un système qui permettra à tous les Canadiens d’avoir accès à des soins dermatologiques de qualité, au moment où ils en ont besoin. En mettant l’accent sur l’éducation, la collaboration et l’innovation, nous pouvons progresser de manière tangible et offrir à tous et à toutes de meilleurs soins. »

La plateforme Un problème plus que bénin de l’ACD n’est pas seulement un document, c’est un appel à l’action. En investissant dès maintenant dans la dermatologie, nous pouvons construire un avenir plus sain et plus équitable pour tous les Canadiens.

« Chaque jour, des milliers de personnes au Canada vivant avec des affections chroniques et aiguës de la peau, des cheveux ou des ongles, sont confrontées aux défis de la vie, qu'il s'agisse de gérer les symptômes ou de faire face à la stigmatisation et aux répercussions sur la santé mentale. Nombre d'entre elles font face à ces difficultés sans avoir accès à un dermatologue. L'Alliance canadienne des patients en dermatologie (ACPD) reste engagée dans la défense des intérêts des patients. Un problème plus que bénin guidera nos efforts et renforcera notre collaboration avec l'ACD et d'autres organisations de patients afin de susciter des changements significatifs et d'améliorer la vie des patients », a déclaré Mme Dana Gies, directrice générale de l'ACPD.

À propos de l’Association canadienne de dermatologie

Fondée en 1925, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) est une organisation de membres qui plaide pour les dermatologues du Canada en faisant valoir le rôle essentiel qu’ils jouent dans le système de soins de santé. Représentant la communauté des dermatologues certifiés, nous vouons nos efforts à l’avancement de la science dermatologique, dont la portée couvre plus de 3 000 affections de la peau, des cheveux et des ongles. Notre engagement va au-delà du soutien professionnel; nous protégeons et éduquons également le public par le biais d’initiatives exhaustives d’éducation et de notre programme d’homologation de produits.

Pour de plus amples informations sur les initiatives de l’ACD, rendez-vous à l’adresse dermatologue.ca et joignez-vous à la conversation sur nos chaînes de médias sociaux.

