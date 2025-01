EXEL Industries : Chiffre d’affaires 1e trimestre 2024–2025 -19,0 %

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2024–2025 : - 19,0 %



Un premier trimestre impacté par le recul des ventes sur l’agricole, mais une bonne résistance des autres activités





Chiffre d'affaires annuel

(octobre 2024–décembre 2024))



2023–2024 2024–2025 Variation à données publiées Variation à tcpc* Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 90,9 62,2 - 28,8 - 31,6 % - 28,7 - 31,6 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



27,1 19,1 - 8,0 - 29,4 % - 8,0 - 29,5 % LOISIRS



11,1 12,9 + 1,8 + 16,3 % + 1,2 + 10,7 % INDUSTRIE



71,0 67,8 - 3,2 - 4,5 % - 3,2 - 4,6 % Groupe EXEL Industries 200,1 162,0 - 38,1 - 19,0 % - 38,8 - 19,4 %

*tcpc = à taux de change et périmètre constants

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2024–2025

Le groupe EXEL Industries réalise un chiffre d’affaires de 162,0 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2024–2025, en recul de 19,0 % à données publiées et de 19,4 % à périmètre et taux de change constants.

PULVÉRISATION AGRICOLE - 31,6 %



Les ventes de la pulvérisation agricole affichent un recul attendu de 31,6 %, à données publiées, pénalisées par des volumes faibles et un climat des affaires difficile. Ce repli fait suite à deux années exceptionnelles dans les agroéquipements et l’activité semble retrouver aujourd’hui une saisonnalité plus classique. Le niveau d’activité revient au niveau de celui de l’exercice 2021–2022. Le chiffre d’affaires est en baisse dans les régions principales du Groupe –l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Australie.

ARRACHAGE DE BETTERAVES - 29,4 %



Dans l’Arrachage de betteraves, les ventes sont en recul par rapport au premier trimestre de l’exercice 2023–2024 qui était particulièrement fort avec un rattrapage de livraisons liés à l’exercice précédent. Le calendrier de production et les ventes effectives accusent un léger décalage qui devrait se résorber au deuxième trimestre 2024–2025.

LOISIRS + 16,3 %



Au premier trimestre, les ventes dans le Jardin sont en progrès dans les géographies principales où le Groupe est présent, en particulier la France et le Royaume-Uni. Les stocks chez les distributeurs restent à des niveaux relativement bas, avec des ventes de présaison meilleures que l’année dernière et en ligne avec les attentes.

INDUSTRIE - 4,5 %



Le chiffre d’affaires de l’activité Industrie au premier trimestre 2024–2025 est stable par rapport à l’année dernière, à l’exception d’un léger repli de l’activité en Asie. En revanche, en Europe et particulièrement en Europe de l’Ouest, ainsi qu’en Amérique du Nord, les ventes restent bien orientées.

Perspectives 2025

PULVÉRISATION AGRICOLE



Après deux années exceptionnelles, l'activité retrouve une saisonnalité normale. Le niveau des entrées en commande s’est significativement réduit au cours du dernier exercice, avec moins de visibilité long terme que durant les trois dernières années, engageant à une certaine prudence. Les capacités de production ont été ajustées au niveau d'activité, et le Groupe maintient sa vigilance sur l'évolution de sa structure de coûts. Cependant, le cycle du marché des équipements agricoles, en Europe notamment, semble avoir atteint son point bas, avec des perspectives en voie d’amélioration.

ARRACHAGE DE BETTERAVES



Le carnet de commande est solide à la fin du premier trimestre et les perspectives sont bien orientées sur l’année. En 2025, Holmer va poursuivre le développement de ses activités d’après-vente avec des services enrichis, pour toujours mieux accompagner ses clients dans l’utilisation de ses produits.

LOISIRS Dans le Jardin, les perspectives sont encourageantes, avec des premières ventes de présaison en croissance par rapport 2023–2024 et un niveau de stocks réduit chez les distributeurs. Ces facteurs devraient conduire à une présaison meilleure que l’an passé. Le marché du nautique reste difficile, avec des stocks distributeurs toujours élevés. Sorti de production durant l’automne 2024, le Wauquiez 55 a été présenté lors du salon nautique de Düsseldorf fin janvier 2025 et a suscité beaucoup d’intérêt.

INDUSTRIE L’activité devrait rester solide en 2025, particulièrement en Amérique du Nord. Sur le reste de l’exercice, le Groupe poursuit le développement et la modernisation de ses usines, en particulier celle de Stains, en France. Dans les Tuyaux techniques, le Groupe poursuit le développement de ses gammes et continue de mettre l’accent sur l’innovation et la durabilité, en augmentant la part de PVC recyclé dans ses tuyaux.



Daniel Tragus, Directeur général du groupe EXEL Industries





« EXEL Industries a réalisé un premier trimestre mitigé, après deux années à la base de comparaison très élevée, mais qui témoigne de la solidité de son modèle. Dans l’agricole, malgré le repli anticipé des volumes, le climat des affaires présente des perspectives plus favorables pour les mois à venir. Les ventes de présaison dans le Jardin sont encourageantes et celles de l’Industrie ont bien résisté. Le Groupe suit attentivement l’évolution de ses activités et adapte sa structure de coûts pour la suite de l’exercice. Pour rappel, le premier trimestre est peu représentatif en raison de la saisonnalité de nos activités. »

Prochains rendez-vous

4 février 2025 : Assemblée générale des actionnaires

: Assemblée générale des actionnaires 29 avril 2025 , avant bourse : chiffre d’affaires du 2 e trimestre 2024–2025

, avant bourse : chiffre d’affaires du 2 trimestre 2024–2025 23 mai 2025, avant bourse : résultats semestriels 2024–2025 et présentation aux investisseurs



Pièce jointe

