EBC วิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยระดับสูงและความท้าทายการเติบโตของบราซิล

เศรษฐกิจของบราซิลกำลังปรับตัวเพื่อรับมือกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและภูมิทัศน์การค้าที่เปลี่ยนแปลง โดย EBC Financial Group ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวม

บราซิลเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากอัตราดอกเบี้ยระดับสูงและความท้าทายในการเติบโต ขณะที่ EBC กำลังวิเคราะห์ผลกระทบต่อทั้งตลาดและเศรษฐกิจระดับโลก

BRAZIL, January 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- เศรษฐกิจของบราซิลกำลังเผชิญกับความท้าทาย โดยอัตราการเติบโตในปี 2025 อาจชะลอลงเหลือ 2.2% จาก 3.2% ในปี 2024 ตามการประเมินของธนาคารโลก อัตราเงินเฟ้อยังคงใกล้เคียงกับขีดสูงสุดของช่วงเป้าหมายที่ธนาคารกลางบราซิลกำหนด ทำให้รัฐบาลต้องรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวด และอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยในบราซิลอาจสูงกว่า 15% ในปี 2025 โดยซิตี้ (Citi) ประเมินว่าอาจแตะระดับสูงสุดที่ 15.50% ภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะเป็นระดับสูงที่สุดในรอบกว่า 8 ปี และสะท้อนถึงความท้าทายในการควบคุมเงินเฟ้อและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกัน

EBC Financial Group (EBC) ทำการวิเคราะห์พัฒนาการล่าสุด เพื่อชี้ให้เห็นผลกระทบที่สำคัญต่อภาคส่วนต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงนโยบายการคลัง การเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการปรับตัวและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจของบราซิล

อัตราดอกเบี้ยสูงและแรงกดดันทางการคลัง

บราซิลยังคงเผชิญกับความท้าทายทางการคลังอย่างต่อเนื่อง โดยการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเพิ่มขึ้นเกิน 15% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการควบคุมเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของทั้งธุรกิจและผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว

หนี้สาธารณะของบราซิลยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ผู้แทนรัฐบาลจะเสนอแนวทางเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง แต่ยังคงมีความไม่แน่นอน การมุ่งมั่นของรัฐบาลในการรักษาสมดุลทางการคลังและควบคุมการใช้จ่ายจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดและรักษาความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

สำหรับนักลงทุน การเข้าใจพลศาสตร์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการประเมินแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลงของบราซิล นอกจากนี้ การเปลี่ยน แปลงในนโยบายการค้าระหว่างประเทศ เช่น นโยบายการค้าที่เน้นการปกป้องของสหรัฐฯ ภายใต้การกลับมาของโดนัลด์ ทรัมป์ อาจส่งผล กระทบต่อการส่งออกของประเทศในทวีปอเมริกาใต้

ผลกระทบในระดับภูมิภาค

ในฐานะที่บราซิลเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา นโยบายทางการเงินและการคลังของประเทศมีอิทธิพลอย่างมากต่อภูมิภาค โดยเฉพาะต่อตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (MERCOSUR) ซึ่งประกอบด้วยอาร์เจนตินา ปารากวัย และอุรุกวัย ที่พึ่งพาบราซิลในด้านการค้าขายและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

การเปลี่ยนแปลงในพลศาสตร์การค้าของบราซิล ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินและการพัฒนาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญต่อภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านดุลการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ ในละตินอเมริกา เช่น โคลอมเบีย เม็กซิโก และชิลี ยังได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีตลาดในภูมิภาค การเชื่อมโยงนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของบราซิลในการขับเคลื่อนการเติบโตและเสถียรภาพของภูมิภาค

แนวโน้มเศรษฐกิจและสินค้าโภคภัณฑ์ : ภูมิทัศน์ที่กำลังเปลี่ยนแปลง

เส้นทางเศรษฐกิจของบราซิลมีความเกี่ยวข้องกับสถานะของประเทศในฐานะผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ การแข็งค่าของเรียลบราซิลที่แตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2025 ได้สร้างสัญญาณที่หลากหลายสำหรับผู้ส่งออก แม้ว่าการแข็งค่าของเงินเรียลอาจส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง แต่สินค้าโภคภัณฑ์หลักของบราซิล เช่น ถั่วเหลือง น้ำมันดิบ และแร่เหล็ก ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในตลาดโลกและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

การสำรองน้ำมันในพื้นที่ใต้ดินก่อนชั้นเกลือของบราซิลได้กระตุ้นให้การผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ทรัพยากรน้ำมันกลายเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ การผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้กำลังมีผลกระทบต่อการตลาดพลังงานโลก โดยอาจทำให้ราคาน้ำมันลดลงจากการเพิ่มขึ้นของอุปทาน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายพลังงานของสหรัฐฯ ภายใต้การนำของทรัมป์อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันเพิ่มเติม EBC ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มเหล่านี้สะท้อนถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่บราซิลกำลังเผชิญและอาจมีความเสี่ยงด้านลบในตลาดน้ำมัน

