Innovation in Jiangsu: KI-Kurzfilmreihe zum Frühlingsfest zeigt immaterielles Kulturerbe in neuem Licht

SUZHOU, China, Jan. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Am 23. Januar fand in Suzhou, Provinz Jiangsu, der Auftakt des Hauptevents der Veranstaltung „Intangible Cultural Heritage Celebrates the Spring Festival - Celebrating the New Year in the Ancient City“ für das Jahr 2025 statt. An der Veranstaltung, die gemeinsam vom Department of Intangible Cultural Heritage des Ministry of Culture and Tourism, des Jiangsu Provincial Department of Culture and Tourism und der Suzhou Municipal People's Government organisiert wurde, nahmen Experten, Wissenschaftler, Erben und Vertreter von Schutzorganisationen im Bereich des immateriellen Kulturerbes teil.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden verschiedene repräsentative Projekte zum Thema immaterielles Kulturerbe und folkloristische Besonderheiten aus dem ganzen Land vorgestellt. In Suzhou fanden begleitend verschiedene wunderbare Events statt, wie z. B. das „Intangible Cultural Heritage Lantern Festival Lights Up the Ancient City“ und „Intangible Cultural Heritage New Year Paintings Paint the Ancient City“, bei denen sich Bürger und Touristen vom Ambiente des immateriellen Kulturerbes verzaubern lassen konnten.

Die von der Suzhou Cultural Investment and Development Group sorgfältig konzipierte KI-Kurzfilmreihe „An ‚Unusual‘ Suzhou-Style New Year“ wurde am Tag der Veranstaltung erstmals präsentiert (http://xhslink.com/a/2ggdQoDKUYB4). Diese Kurzfilmreihe thematisiert das Feiern des Neujahrs im Kontext des immateriellen Kulturerbes und bietet Zuschauern ein einzigartiges audiovisuelles Erlebnis, indem sie die traditionelle Ästhetik der Stadt Suzhou mit moderner Technologie auf der Grundlage innovativer KI-Technologie verbindet.

In der Reihe führt Su Xiaotao, ein aus Taohuawu-Holzschnitten inkarniertes Baby, die Zuschauer in die wunderbare Welt von „Transient Life Like a Dream“; Shen Fu, ein Scherenschnitt-Experte, begibt sich auf ein Abenteuer in die Welt des Suzhou-Scherenschnitts und der -Gravur; und Li Li, eine Tonfigur aus der Kunqu-Oper, lässt in „Dreamlike Shantang“ den Zauber dieser Oper und der Ton-Bildhauerei spüren, sodass die Zuschauer den besonderen Reiz des immateriellen Kulturerbes hautnah erleben können. Die Begegnung zwischen den Teesorten Biluochun und Dahongpao, aus der sich eine Reihe interessanter Geschichten ergibt.

Die 22-teilige Kurzfilmreihe wird vom 23. Januar bis 13. Februar täglich auf den offiziellen Plattformen Douyin, WeChat Video Account und Xiaohongshu der Suzhou Cultural Investment and Development Group zu sehen sein.

Quelle: Suzhou Cultural Investment and Development Group

Kontaktperson: Frau Lyu, Tel: 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.