NANNING, Chine, 27 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Battant tous à l’unisson, les cœurs des peuples du monde entier se rassemblent à Nanning afin de célébrer les retrouvailles du Nouvel An. Avec l’arrivée de l’année du Serpent, le gala transnational de la Fête du Printemps intitulé « Melody of Spring 2025 » se tient cette année à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi. Il est organisé conjointement par le Nanning Municipal Government Information Office, le Nanning Foreign Affairs Office, et le Nanning International Communication Center.

C’est sur le thème « Crossing Mountains and Seas to Celebrate the New Year, Reuniting in Harmony and Joy » (Traverser les montagnes et les mers pour célébrer le Nouvel An, se réunir dans l’harmonie et la joie) que le gala transnational du Festival du Printemps s’attache à réunir l’esprit festif et l’essence de différentes cultures tout en utilisant les richesses de la beauté esthétique afin d’évoquer une résonance émotionnelle profonde.

Le gala s’articule autour de quatre chapitres clés : le printemps, la chaleur, la fleur et l’épanouissement, afin de transmettre respectivement les thèmes des nouveaux départs, de la chaleur du foyer, du romantisme de l’amour, de l’ouverture et de l’unité.

C’est à travers le thème de « la saveur du Nouvel An » que le gala met en valeur le charme de la culture traditionnelle chinoise. Dans la danse intitulée Ode to Landscape, les mouvements des danseurs incarnent les formes des montagnes et des rivières et se fondent sans effort dans le paysage virtuel déployé sur scène, tout en décrivant de manière saisissante la beauté poétique des paysages naturels et du patrimoine culturel du Guangxi. Dance of the Golden Snake et Cloud Palace Melody sont des pièces instrumentales qui comblent le fossé entre la musique traditionnelle chinoise, la symphonie et les sons électroniques, et mettent ainsi en valeur la beauté harmonieuse qui naît de la fusion de différentes influences culturelles. L’opéra dansant New Year Painting donne vie au papier statique tout en créant une expérience artistique fascinante dans laquelle s’entremêlent réalité et illusion. Entre-temps, la représentation théâtrale intitulée The Most Beautiful New Year Flavor présente une « famille internationale » qui, à travers une association de chants, de danses et de théâtre, transmet avec tendresse l’essence captivante des traditions du Nouvel An chinois.

La participation enthousiaste des artistes des pays de l’ASEAN apporte au gala une énergie et une chaleur uniques. Avec sa performance de BODY GUARD, le boys band thaïlandais PERSES enflamme l’atmosphère. À travers ses rythmes entraînants et ses mouvements de danse dynamiques, il déclenche une véritable vague d’énergie juvénile. Le medley de chansons Hearts Connected across Mountains and Seas regroupe des chansons emblématiques d’Asie du Sud-Est et offre ainsi au public un mélange rafraîchissant de mélodies exotiques captivantes. Le duo sino-vietnamien Love of Landscape reflète non seulement le lien profond qui unit la Chine et le Vietnam, symbolisé par leurs montagnes et rivières communes, mais souligne également le rôle de Nanning en tant que métropole internationale, ouverte et inclusive, qui favorise la coopération avec l’ASEAN.

Le gala présente également en avant-première Love·Ning, la chanson de référence du Singles Concert in Nanning, qui s’est distinguée parmi les plus de 100 chansons qui ont été soumises dans le cadre d’un processus de recrutement public.

Cette année, le gala transnational du Festival du Printemps étend sa portée au Vietnam, à la Thaïlande, à l’Indonésie et au Laos en tournant des séquences spéciales sur des sites satellites. C’est avec des images captivantes et des performances qui mettent en valeur le charme local de chaque région que le gala présente les joyeuses célébrations du Nouvel An mises en œuvre par les habitants de différentes régions. Il offre au public l’occasion de découvrir l’atmosphère festive et la richesse culturelle de différents pays et régions, le tout combiné dans le cadre d’un événement spectaculaire unique.

La première diffusion du gala transnational du Festival du Printemps, intitulé « Melody of Spring 2025 », aura lieu le 27 janvier 2025 à 20h30 sur la chaîne d’information complète de la station de radio et de télévision de Nanning. Un sous-titrage sera disponible en anglais, lao, indonésien, vietnamien et thaï, et l’événement sera diffusé sur environ 48 plateformes médiatiques dans 16 pays et régions, dont la télévision nationale lao, la télévision nationale du Myanmar, la télévision nationale des Philippines, la télévision nationale du Cambodge et la télévision de Hanoï au Vietnam.

Le gala a réuni des responsables des médias centraux basés au Guangxi et des principaux médias régionaux, ainsi que des représentants de plusieurs universités de la région et des services compétents de Nanning. Étaient également présents le consul général de Thaïlande à Nanning, le consul général du Vietnam à Nanning, ainsi que des représentants des consulats du Cambodge, du Laos, du Myanmar et de Malaisie à Nanning.

