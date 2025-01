Uusi ansaintajakso johdolle ja avainhenkilöille suunnatussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Suominen Oyj:n pörssitiedote 27.1.2025 klo 15.00

Perustuen olemassa olevaan johdolle ja avainhenkilöille suunnattuun osakepohjaiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään, josta tiedotettiin pörssitiedotteena 6.2.2024, Suomisen hallitus on päättänyt uudesta ansaintajaksosta, joka kestää vuodet 2025–2027.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja pitkän aikavälin etua sekä palkita heitä erinomaisesta suorituksesta.

Ansaintajakson 2025–2027 ansaintakriteerit on sidottu osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2025–2027, osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2025–2027, sekä vuoden 2025 osalta toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoitteeseen (painoarvo 20 %) koskien raaka-ainetehokkuuden parantamista. Mahdolliset palkkiot järjestelmästä maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 1 375 431 Suomisen osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson 2025–2027 kohderyhmään kuuluu 28 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa Suomisessa vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta palkkion maksua edeltävältä kalenterivuodelta. Vastaavasti toimitusjohtajan on omistettava puolet saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa Suomisessa vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa palkkion maksua edeltävältä kalenterivuodelta. Kyseinen määrä Suomisen osakkeita tulee omistaa yhtä kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

SUOMINEN OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Tommi Björnman, toimitusjohtaja, Suominen Oyj

Haastattelupyynnöt: Minna Rouru, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, puh. +358 40 526 1975

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2023 oli 450,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

