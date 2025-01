Bitget se stává druhým největším kryptoměnovým burzovním ekosystémem podle počtu uživatelů

VICTORIA, Seychely, Jan. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, přední kryptoměnová burza a Web3 firma, zveřejnila svou zprávu o transparentnosti za rok 2024. Z ní vyplývá, že společnost zažila jeden z nejúspěšnějších roků od svého startu v roce 2018 a stala se druhým největším burzovním ekosystémem podle počtu uživatelů. Díky inovacím, strategickým obchodním rozhodnutím a silné poptávce po důvěryhodných platformách expandoval ekosystém nad očekávání.

Uživatelská základna platformy zaznamenala prudký rozvoj z 20 milionů uživatelů v lednu na více než 100 milionů v prosinci, což představuje mimořádný nárůst o 400 %. Tento růst byl doprovázen výrazným zvýšením obchodní aktivity, kdy se denní objemy zdvojnásobily na 20 miliard dolarů. Objemy spotových obchodů rostly exponenciálně, ze 160 miliard dolarů v prvním čtvrtletí na 600 miliard dolarů ve čtvrtém kvartále. K těmto úspěchům přispěla cílená strategie zahrnující vysoce konkurenceschopné nabídky, inovace zaměřené na uživatele a globální expanzi.

V letech 2021 až 2024 zaznamenala uživatelská základna služby Bitget v různých regionech výrazný nárůst. Jižní Asie zaznamenala nárůst o 200 %, jihovýchodní Asie o 140 %, evropští uživatelé o 67 % a Latinská Amerika a Blízký východ zaznamenaly výrazný nárůst. V regionu SNS došlo k 150% nárůstu a v Africe k nejvyššímu nárůstu o 300 %.

V průběhu roku 2024 představila společnost Bitget řadu iniciativ, které urychlily její růst v ekosystémech centralizovaných burz. Růst je způsoben rostoucí poptávkou po digitálních aktivech po celém světě, pro které Bitget nabízí množství centralizovaných i decentralizovaných služeb. Integrace nástrojů „Smart Money“ společnosti Bitget Wallet, přizpůsobených pokročilé analýze on-chain dat, a spuštění PoolX, platformy stake-to-mine, umožnilo zvýšit zapojení uživatelů a diverzifikovat investiční příležitosti. Kromě toho společnost spustila platformu pro pre-market obchodování, která uživatelům poskytuje bezproblémový přístup k novým tokenům a likviditě před uvedením na burzu.

Bitget společně s Foresight Ventures provedli strategickou investici ve výši 30 milionů dolarů do blockchainu The Open Network (TON), čímž podpořili rozvíjející se trendy jako GameFi a Tap-to-Earn. K využití tržních příležitostí výrazně přispěl prudký nárůst transakčních objemů tokenu TON a rostoucí adopce decentralizovaných aplikací.

BGB, nativní token platformy, vzrostl o více než 1000 % a jeho hodnota se do konce roku zdesetinásobila na 8 USD. K tomuto růstu přispěl nově zavedený mechanismus pálení v kombinaci s vyšší užitečností tokenů a aktualizací bílé knihy. Snížením celkové nabídky a zavedením čtvrtletního programu pálení tokenů postavila společnost Bitget BGB jako jádro budoucího růstu svého ekosystému.

V roce 2024 se trajektorie společnosti Bitget dále vyvíjela v důsledku změn ve vedení. Gracy Chen, dosavadní výkonná ředitelka, se ujala funkce generální ředitelky a stala se tak jedinou ženou ve vedení mezi deseti největšími světovými burzami. Hon Ng byl jmenován ředitelem právního oddělení, Vugar Usi Zade provozním ředitelem a Min Lin obchodním ředitelem. Tento silný vedoucí tým řídil strategické iniciativy, pokroky v oblasti dodržování předpisů a vývoj zaměřený na uživatele.

Díky tomu získala společnost Bitget klíčová povolení, včetně licence ve Spojeném království, licence poskytovatele bitcoinových služeb (BSP) v Salvadoru a spustila lokalizovanou burzu ve Vietnamu. Tyto pokroky jsou v souladu s regionálními standardy a zároveň rozšiřují její globální působnost.

Společnost Bitget také pokročila v podnikové společenské odpovědnosti prostřednictvím iniciativ, jako je Blockchain4Her, která podporuje genderovou diverzitu v blockchainu, a Blockchain4Youth, která šíří povědomí o blockchainu mezi mladými profesionály po celém světě. Tyto programy odrážejí širší vizi burzy umožnit inkluzivní růst v prostoru Web3.

Díky strategickým investicím, úspěchům v oblasti regulace a inovacím zaměřeným na uživatele vstupuje Bitget do roku 2025 s cílem pokračovat v expanzi a získávat vliv v rámci kryptoměnového ekosystému. Úspěchy za uplynulý rok ukazují strategickou vizi platformy při utváření budoucnosti blockchainu a kryptoměn.

