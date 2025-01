전통과 기술을 연결한 춘완 행사: 2025 CMG 춘제 갈라 막바지 단계에 진입: CGTN

CGTN은 춘제 갈라, 즉 춘완이 모든 중국인에게 의미 있는 행사이며 전 세계 중국인 커뮤니티의 정서를 하나로 묶는 유대감의 역할을 하는 이유를 기사를 통해 설명했다. 2025년 춘완 행사가 어떻게 중국 전통 문화와 최첨단 기술을 완벽하게 통합하여 진정으로 독특한 중국 문화 축제로 거듭날 수 있을지에 대해 조명하고 있다.

베이징, Jan. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 중국 춘제 연휴 축제의 중요한 부분을 차지하는 2025년 중국 미디어 그룹(CMG) 춘제 갈라가 최종 리허설 단계에 들어섰다. 다채로운 문화적 중요성을 갖는 이 연례 행사(중국에서는 춘완)는 혁신과 전통을 결합함으로써 중국과 전 세계 시청자들의 이목을 집중시키는 프로그램이다.

1월 22일, 갈라 행사는 네 번째 리허설을 마치고 공연 라인업과 기술적 요소를 최종적으로 확정했다. 이 공연은 최첨단 AR 및 VR 기술을 통해 노래, 춤, 촌극, 콩트와 같은 고전적인 공연에 인터랙티브 요소를 결합시켜 관객의 참여를 유도하는 게 목표이다. 특히 젊은 세대를 비롯한 더 많은 관객을 끌어들이는 몰입형 경험을 선사하게 될 것으로 기대된다.

이번 갈라에서는 공식 마스코트 '시셩셩'(Si Sheng Sheng)이 공개되어 축제 분위기를 더했는데 뱀의 해를 상징하는 생동감 넘치는 녹색 뱀을 표현했다. 중국 전통 문화에서 영감을 받은 이 디자인은 번영을 상징하는 중국 산시성 북서부의 파먼 사원에서 발견된 도금 은제 '루이' (Ruyi)의 나선형 문양과 같은 정교한 디테일이 반영되었다. 마스코트의 몸통은 생명력을 상징하는 덩굴이 얽혀 있고 베고니아, 목련, 모란 등의 꽃으로 장식되어 있으며 정교한 선조 기법으로 제작된 게 특징이다. 세심한 디자인에 전통과 예술성이 조화를 이루며 춘제 연휴의 정신을 담아 내고 있다.

전통과 현대의 융합

춘제 갈라는 1983년 처음 시작된 이래 오페라, 민요, 무용, 촌극, 크로스 토크 등의 공연을 통해 중국의 유산을 기념하는 춘제 연휴의 문화적 특징으로 자리매김하였다. 올해 갈라에서는 이러한 전통을 유지하면서 현대적인 창의적인 표현을 채택해 눈길을 끈다.

2025년 갈라 무대 디자인은 소원 성취를 상징하는 중국 전통 유물인 '루이' (Ruyi) 홀에서 영감을 얻었다. 홀 모양의 무대는 공연자와 관객을 연결하여 조화로운 분위기를 연출하고 있다. 종이 자르기, 그림자 인형극, 중국 매듭 등 춘제 풍습의 요소들이 공연의 비주얼, 의상, 가사에 반영되어 문화적 진정성을 조명하고 있다.

특히 주목할 만한 공연으로는 최근 유네스코 세계문화유산으로 등재된 베이징의 중심 축 (Central Axis)에서 영감을 받은 노래와 춤이 어우러진 '더 필러스' (The Pillars)가 있다. 이 공연은 역사적 테마와 놀라운 시각 효과를 결합함으로써 고대 중국의 건축적 독창성을 기리고 있다. 또 다른 하이라이트인 뷰티 바이 더 워터 (Beauty by the Water)는 발레와 중국 전통 무용을 결합하여 물의 우아함과 유려함을 노래 '앳 더 워터사이드' (At the Waterside)의 멜로디에 맞춰 구현하고 있다.

최근 몇 년 동안 춘제 갈라는 전통적인 예술 형식에 활력을 불어넣기 위해 기술 발전을 수용하는 흐름이다. 2025년 갈라에서는 이러한 추세가 더욱 강화될 것으로 보인다: 북경오페라, 허난오페라 등 전통 예술 형식은 현대적인 무대 효과와 멀티미디어로 강화되고, 디지털 인터랙티브와 홀로그램 프로젝션은 민속 춤과 노래를 다차원적인 경험으로 변화시키게 된다. 기술과 문화의 통합은 전통 예술에 새로운 생명을 불어넣을 뿐만 아니라 관객과 중국의 문화유산과의 유대감을 더욱 깊게 해주는 효과를 낳는다.

중국인의 정서적 교감

수백만 명에 이르는 중국 가족에 있어 춘제 갈라는 단순한 TV 이벤트가 아니라 소중한 새해 전통에 해당한다. 갈라를 함께 보는 것은 단합과 따뜻함, 재회의 기쁨을 상징하는 것이다. 이 정서적 연결은 물리적 경계를 초월하여 전 세계 가족을 연결하게 된다.

갈라에서는 가족 간의 유대를 축하하는 것 외에도 유머러스한 촌극과 대화를 통해 사회의 변화와 이슈를 반영하여 웃음과 성찰을 불러일으킨다. 2025년 갈라에서는 이러한 전통을 이어받아 현대 사회 주제에 대한 통찰력을 제공하는 동시에 시대 정신을 구현할 전망이다.

또한 이 갈라에서는 중국의 문화적 다양성을 선보이며 자부심과 소속감을 고취하는 지역 전통과 예술 형식을 강조한다. 축제의 환호, 문화적 축하, 혁신적인 예술성이 조화를 이루는 춘제 갈라는 중국인의 단합과 문화적 정체성을 상징하는 영원한 행사로 자리매김하고 있다.

올해 행사는 과거에 대한 활기찬 축하와 미래를 엿볼 수 있는 흥미로운 행사가 될 것이며, 전통과 현대를 잇는 가교이자 전 세계 중국인 간의 진심 어린 연결고리로서의 갈라 역할을 더욱 강화할 것으로 기대감을 낳고 있다.

https://news.cgtn.com/news/2025-01-25/2025-CMG-Spring-Festival-Gala-Blending-tradition-with-technology-1ArId23PnKE/p.html

