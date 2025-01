La chaîne CGTN vient de publier un article expliquant l’importance du Chunwan, ou Gala de la Fête du Printemps, pour tous les chinois et la façon dont cet événement permet d’unir la communauté chinoise à l’échelle mondiale par le biais d’un partage d’émotions. L’article met également l’accent sur le fait que le Gala 2025 mêlera harmonieusement culture chinoise traditionnelle et technologies de pointe, faisant ainsi ressortir le caractère unique de cette célébration de la culture chinoise.

PÉKIN, 26 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Gala de la Fête du Printemps 2025, organisé par le China Media Group (CMG) et pierre angulaire des célébrations du Nouvel An chinois, est désormais dans sa phase finale de répétition. Connu pour sa riche signification culturelle, cet événement annuel, Chunwan en chinois, allie innovation et tradition, captivant le public tant en Chine que dans le reste du monde.

Le 22 janvier, le gala a achevé sa quatrième répétition, finalisant sa programmation et ses aspects techniques. Grâce à des technologies de pointe en matière de réalité augmentée et de réalité virtuelle, le spectacle promet une expérience immersive, combinant des numéros classiques tels que chansons, danses, sketches et dialogues croisés avec des éléments interactifs favorisant la participation des spectateurs et attirant un public plus large, en particulier les jeunes générations.

Pour ajouter à l’atmosphère festive, le gala a dévoilé sa mascotte officielle, « Si Sheng Sheng », un serpent d’un vert éclatant symbolisant l’Année du Serpent. Inspiré par la culture chinoise traditionnelle, le design présente des détails complexes tels que les motifs en spirale d’un « ruyi » en argent doré découvert dans le temple Famen du Shaanxi, province du nord-ouest de la Chine, et représentant la prospérité. Le corps de la mascotte est orné de vignes entrelacées symbolisant la vitalité et de fleurs telles que le bégonia, le magnolia et la pivoine, réalisées selon des techniques de filigrane raffinées. La conception réfléchie allie patrimoine et art, et incarne l’esprit de célébration de la Fête du Printemps.

Rencontre entre tradition et modernité

Depuis sa création en 1983, le Gala de la Fête du Printemps est devenu un symbole culturel du Nouvel An chinois, célébrant le patrimoine national à travers des spectacles tels que des opéras, des chants folkloriques, des danses, des sketches et des dialogues croisés. Cette année, tout en préservant ces traditions, le gala s’ouvrira également à des expressions créatives venant ajouter une touche de modernité.

La scénographie du Gala 2025 s’inspire du sceptre « ruyi », un objet traditionnel chinois symbolisant les souhaits exaucés. La scène en forme de sceptre relie les artistes au public, créant ainsi un décor harmonieux. Des éléments traditionnels de la Fête du Printemps, tels que l’art du papier découpé, les ombres chinoises et les nœuds chinois, seront intégrés aux illustrations, aux costumes et aux paroles du spectacle, rehaussant ainsi l’authenticité culturelle.

Parmi les spectacles les plus marquants, citons Les Piliers, un spectacle de chant et de danse inspiré par l’Axe central de Pékin, récemment inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce spectacle célèbre l’ingéniosité architecturale de la Chine ancienne, en associant des thèmes historiques à des effets visuels époustouflants. Un autre moment fort, Beauté au bord de l’eau, mêle ballet et danse traditionnelle chinoise pour incarner la grâce et la fluidité de l’eau, le tout sur la mélodie de la chanson At the Waterside.

Ces dernières années, le Gala de la Fête du Printemps s’est appuyé sur les avancées technologiques pour insuffler un air de modernité aux formes d’art traditionnel. Cette tendance se vérifiera lors de ce Gala 2025. Grâce à des effets scéniques et multimédias modernes, les formes d’art traditionnel, telles que l’opéra de Pékin et l’opéra de Yu, seront mises en valeur. L’interactivité numérique et les projections holographiques transformeront les danses et les chants folkloriques en expériences pluridimensionnelles. L’alliance de la technologie et de la culture permet non seulement d’insuffler un nouveau dynamisme à l’art traditionnel, mais également de renforcer le lien entre le public et le patrimoine culturel de la Chine.

Un lien émotionnel reliant tous les chinois

Pour des millions de familles chinoises, le Gala de la Fête du Printemps est bien plus qu’un simple événement télévisé ; c’est une tradition du Nouvel An qui leur est chère. Visionner le gala ensemble symbolise l’unité, la chaleur et la joie des retrouvailles. Ce lien émotionnel transcende les frontières physiques, reliant les familles à travers le monde.

Outre la célébration des liens familiaux, le gala illustre les changements et les questions de société par le biais de sketches humoristiques et de dialogues croisés, suscitant à la fois rires et réflexions. Le Gala 2025 poursuivra cette tradition, en offrant un aperçu des thématiques sociales contemporaines tout en incarnant l’esprit de l’époque.

Le gala met également en valeur la diversité culturelle de la Chine, en mettant en lumière les traditions régionales et les formes d’art nourrissant un sentiment commun de fierté et d’appartenance. Alliant esprit festif, célébration culturelle et art novateur, le Gala de la Fête du Printemps reste un symbole durable de l’unité et de l’identité culturelle chinoises.

L’événement de cette année promet d’être à la fois une célébration vibrante du passé et un aperçu passionnant de l’avenir, renforçant ainsi son rôle de passerelle entre tradition et modernité, et de lien authentique entre les Chinois du monde entier.

Pour en savoir plus, consultez la page suivante :

https://news.cgtn.com/news/2025-01-25/2025-CMG-Spring-Festival-Gala-Blending-tradition-with-technology-1ArId23PnKE/p.html

Contact : cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.