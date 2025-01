CT Semiconductor 完成首期半导体芯片 ATP“种子培训”课程

河内,越南, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT Group 旗下 CT Semiconductor 正式圆满完成了首期半导体芯片 ATP(组装、测试和封装)“种子培训——培训师培训”课程。 该课程于 2025 年 1 月 13 日至 19 日在河内 National Innovation Center (NIC) 开展。

该课程旨在与政府合作,为半导体行业培养高素质人才。 这与越南总理在第 1018/QĐ-TTg 号决定中提出的《越南半导体产业发展战略(2030年)及 2050 年愿景》的方向一致。

CT Semiconductor 的“种子培训——培训师培训”课程

课程经过精心设计,并特邀从业 20 余年的资深外籍专家亲自授课。 该课程的一大亮点是,所有学员的学费、生活费和交通费均由 CT Semiconductor 全额资助。 这体现了公司对越南半导体行业可持续发展的坚定承诺,同时紧密配合越南政府的产业发展战略。

Le Xuan Luc 博士(University of Technology, Vietnam National University, Hanoi——纳米信息技术融合工程专业博士)表示:“作为首期‘种子培训——培训师培训’课程的学员,我感受到这门课程意义非凡。 CT Semiconductor 在培养集成电路芯片测试、组装和封装领域的高水平实用型人才方面提供了大胆且具有开创性的支持,这是一项长期战略,旨在全国范围内激发活力,从而推动越南半导体生态系统的蓬勃发展。 鉴于越南已将科技确定为其发展的核心,因此这是一项能带来显著效益的切实行动。”

National Innovation Center (NIC) 的代表表示:“像‘种子培训——培训师培训’这样的课程将为打造一支满足国内外半导体产业巨大需求的高技能人才队伍奠定基础。 CT Semiconductor 在引领人力资源培训计划方面的作用将助力越南实现到 2030 年为半导体产业培养 5 万名工程师和学士的国家目标。”

CT Semiconductor 的代表补充道:“我们深知,人力资源是实现将越南打造成为区域领先的半导体技术中心这一愿景的关键。 通过这一课程,CT Semiconductor 不仅能满足自身工厂对劳动力的需求,还能为在越南投资和扩展业务的外国半导体公司提供支持。 这是一项长期战略的一部分,旨在确保越南不仅是投资项目的目的地,同时也是符合国际标准的高素质人力资源的供应地。”

CT Semiconductor 开设的这一课程是为越南半导体产业培养高素质人力资源的战略举措。 通过在教育和技术发展方面的全面投入,CT Semiconductor 正在为半导体产业的可持续发展奠定基础,并携手推动将越南逐步打造成为区域乃至全球重要的半导体技术中心。

