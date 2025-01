CT Semiconductor, ATP 반도체 칩에 대한 제 1차 “SEED TRAINING” 과정 수료

하노이, 베트남, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CT 그룹의 계열사인 CT Semiconductor가 반도체 칩의 ATP(조립, 테스트 및 패키징)에 대한 첫 번째 “Seed Training - Train for the Trainer” 과정을 공식 종료했다고 발표했다. 이 과정은 2025년 1월 13일부터 19일까지 하노이 국립혁신센터(NIC)에서 진행되었다.

해당 프로그램은 베트남 정부와 협력 하에 반도체 업계에서 고급 인력 양성을 목표로 기획되었다. 이는 2030년까지의 베트남 반도체 산업 발전 전략과 2050년까지의 비전에 관한 총리의 결정 1018/QĐ-TTg에 명시된 방향에도 부합한다.

CT Semiconductor의 “Seed Training - Train for the Trainer” 프로그램

이 과정은 업계에서 20년 이상의 경력을 가진 외국인 전문가가 직접 강의하는 방식으로 설계되었다. 이 프로그램의 하이라이트는 모든 참가자가 CT Semiconductor 로부터 수업료, 생활비, 교통비를 전액 지원받았다는 점에 있다. 이는 베트남 반도체 산업의 지속 가능한 발전에 기여하는 동시에 산업 성장을 위한 정부의 전략과도 긴밀히 연계하겠다는 회사의 강력한 의지를 보여준다.

Le Xuan Luc 박사(하노이 베트남 국립대학교 공과대학교 - 나노 IT 융합 공학 박사)는 “처음 진행된 이 프로그램에 참여하면서 이 과정이 매우 의미 있다고 느꼈다. IC 칩 테스트, 조립 및 패키징 분야의 고급 및 실무 교육을 위한 CT Semiconductor의 과감하고 선구적인 지원은 베트남 반도체 생태계의 견고한 발전을 위한 동기를 전국적으로 확산하는 장기적인 전략으로 본다. 이는 베트남이 과학과 기술을 성장의 핵심으로 삼고 있는 만큼 상당한 이점을 가져다주는 실질적인 조치인 것이다.”라고 강조했다.

베트남 국가혁신센터(NIC) 관계자는 “'Seed Training - Train for the Trainer'과 같은 각 과정은 국내외 반도체 산업의 막대한 수요를 충족시킬 수 있는 숙련된 인력 양성이 첫 번째 디딤돌 역할을 하게 될 것이다. 인력 양성 이니셔티브를 선도하는CT Semiconductor의 역할은 2030년까지 반도체 산업에 5만 명의 엔지니어와 관련 학부 졸업생을 공급한다는 국가적 목표에 기여할 것"이라고 밝혔다.

CT Semiconductor의 관계자는 “베트남을 아시아 지역의 선도적인 반도체 기술 허브로 만들겠다는 비전을 실현하는 데 있어 인적 자원이 핵심이라는 것을 잘 알고 있다. 이 과정을 통해 CT Semiconductor는 우리 공장의 인력 수요 충족은 물론 베트남에 투자하고 사업을 확장하는 외국 반도체 회사도 지원하게 된다. 이는 베트남이 투자 프로젝트의 목적지일 뿐만 아니라 국제 표준에 부합하는 고급 인력을 제공하는 국가로 발돋움하기 위한 장기 전략의 일환"이라고 설명했다.

CT Semiconductor의 이 과정은 베트남 반도체 산업을 위한 고급 인재 육성을 위한 전략적 단계에 해당한다. 교육과 기술 개발에 대한 철저한 투자를 통해 CT Semiconductor는 반도체 산업의 지속 가능한 기반을 구축하는 데 기여하고 있으며, 점차 베트남을 지역 및 세계의 중요한 반도체 기술 허브로 만드는 데 동참하고 있다.

Email: info@ctsemiconductor.com

