CTセミコンダクター (CT Semiconductor)、ATP半導体チップに関する初の「シードトレーニング (SEED TRAINING)」コースを終了

ベトナム、ハノイ発, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CTグループ (CT Group) の傘下にあるCTセミコンダクターは、半導体チップのATP (組立、テスト、パッケージング) に関する初の「シードトレーニング - トレーナー向けトレーニング」コースを正式に終了した。 このコースは2025年1月13日から19日まで、ハノイの国立イノベーションセンター (National Innovation Center: NIC) で開催された。

このコースは、政府と協力して半導体産業における質の高い人材を育成することを目的として企画された。 これは、2050年までのビジョンとして2030年までのベトナム半導体産業発展戦略に関する首相決定第1018/QĐ-TTg号で定められた方向性と一致している。

CTセミコンダクターの「シードトレーニング - トレーナー向けトレーニング」コース

このコースは、業界で20年以上の経験を持つ外国人専門家による直接指導を含めて設計された。 すべての参加者がCTセミコンダクターから授業料、生活費、交通費の全額支援を受けたことは、このプログラムのハイライトであった。 このことは、ベトナムの半導体産業の持続可能な発展に貢献するという同社の強い意志を示すものであり、政府の産業成長戦略とも密接に連携している。

レ・シュアン・ルック博士 (Dr. Le Xuan Luc)(工科大学、ベトナム国立大学ハノイ校、ナノIT (情報技術) フュージョン工学博士) は次のように述べている。「第1回『シードトレーニング - トレーナー向けトレーニング』コースに参加し、このコースが非常に有意義であることを実感できました。 高度で実践的な参加者を対象とする、CTセミコンダクター社によるICチップのテスト、組み立て、パッケージングに関するトレーニングへの大胆かつ先駆的な支援は、ベトナムの半導体エコシステムの堅実な発展に向けた全国的なモチベーション向上を目的とした長期的な戦略です。 ベトナムは科学技術を成長の中核として位置づけており、このことは大きな利益をもたらす具体的な行動なのです。」

国家革新センター (National Innovation Center: NIC) の代表者は次のように述べている。「『シードトレーニング - トレーナー向けトレーニング』のような各コースは、国内および国際的な半導体業界の膨大な需要を満たす有能な人材を育成するための第一歩となるでしょう。 CTセミコンダクターが人材育成イニシアティブを主導する役割を担うことは、2030年までに半導体業界に従事するエンジニアおよび学士号取得者を5万人に増やすという国家目標の達成に貢献するでしょう。」

CTセミコンダクターの代表者は次のように付け加えている。「ベトナムをこの地域の主要な半導体技術ハブとするというビジョンを実現するには、人材が鍵となることを理解しています。 CTセミコンダクターは、このコースによって自社工場の人材ニーズを満たすだけでなく、ベトナムに投資し事業を拡大している外国の半導体企業も支援しています。 これは、ベトナムが投資プロジェクトの目的地となるだけでなく、確実に国際基準を満たす質の高い人材を提供できる国になるという、長期的戦略の一環です。」

CTセミコンダクターによるこのコースは、ベトナムの半導体産業における質の高い人材を育成するための戦略的な一歩である。 CTセミコンダクターは、教育と技術開発への徹底した投資により、半導体産業の持続可能な基盤の構築に貢献し、ベトナムがこの地域および世界における重要な半導体技術ハブとなるよう、共に力を合わせて着実に取り組んでいく。

メール: info@ctsemiconductor.com

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bdfc4f20-fa7a-42b3-bbf4-4eae0aff300b

