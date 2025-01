CGTN: Xi Jinping selden etkilenen bölge sakinlerini Bahar Festivali öncesinde ziyaret etti

CGTN Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kuzeydoğu Çin'deki Liaoning Eyaleti'nde bulunan ve geçen Ağustos ayında yaşanan sel felaketinden ciddi ölçüde etkilenen bir köyü ziyaretiyle ilgili bir makale yayımladı. Makalede, Başkan Xi'nin Bahar Festivali öncesinde sade vatandaşları ziyaret etme geleneği vurgulanıyor, ziyaret esnasında yaşanan yürekleri ısıtan anlara yer veriliyor ve Başkan Xi'nin icraatlarının halkın mutlu bir yaşam sürmesini sağlama taahhüdünü nasıl pekiştirdiği anlatılıyor.

PEKİN, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Çin takvimindeki en önemli tatil olan Bahar Festivali'ne bir haftadan biraz fazla kala, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning Eyaleti'ne bağlı Zhujiagou Köyü'nde yaşanan selden etkilenen aileler, Çin Yeni Yılını yeni evlerinde kutlamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Liaoning'in Suizhong Bölgesi'nde meydana gelen şiddetli yağışlar ciddi su baskınlarına yol açmış ve 10 ilçeye bağlı 110 köyde yaşayan 185 bin kişinin hayatını derinden etkilemişti. Selden en çok etkilenen bölgeler arasında bulunan düşük rakımlı Zhujiagou Köyü'nde yollar tahrip oldu, 70 hektardan fazla tarım arazisi sular altında kaldı ve 50'den fazla ev hasar gördü ve bu evlerden 41'inin onarım için yeterince güvenli olmadığı belirlendi.

Etkilenen 41 hanede yaşayan 186 köylü hep birlikte daha yüksek rakımdaki yeni bir yere yerleştirildi. Kuzeydoğu Çin'de soğuk kış mevsimi başlamadan önce bölge sakinlerinin başlarını sokacak bir çatıları olmasını sağlamak amacıyla Eylül başlarında inşaat projesi başlatıldı. Selden etkilenen bu köylülerin tamamı, 24 Ekim 2024'e kadar yeni inşa edilen evlere taşındı.

Dondurucu soğuklara meydan okuyan Devlet Başkanı Xi Jinping, yoğun programından vakit ayırarak Zhujiagou'daki köylüleri Çarşamba günü ziyaret etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Başkan Xi, afet sonrası restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarında kaydedilen ilerlemeyi denetledi ve yerel halka yeniden inşa edilen evlerin kalitesi ve günlük yaşam koşullarının standartları hakkında sorular sordu.

Başkan Xi, köylülere şunları söyledi: "Huludao geçen yıl ciddi bir sel felaketi yaşadı. Siz yurttaşlarımız için endişelendim ve Bahar Festivali'nden önce sizleri görmeye geldim."

"Bugün gördüklerim içimi rahatlattı." diyerek sözlerine devam etti.

"Halkımız Partimize ve hükümetimize her zaman güvenebilir"

Başkan Xi, geçen yıl ülke genelinde meydana gelen bir dizi doğal afete dikkat çekerken etkilenen bölgelerdeki restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarının iyi sonuçlar vereceğine inandığını Çarşamba günü dile getirdi.

"Halkımızı her zaman ilk sıraya koyduk." diyerek sözlerine devam etti. "Halkımız en zor zamanlarında Partimize ve hükümetimize her zaman güvenebilir. Zor zamanların üstesinden gelmelerine ve evlerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olacağız."

Bahar Festivali öncesinde Başkan Xi'nin gerçekleştirdiği ziyaretlerin izlerine bakıldığında "afet sonrası yeniden inşanın" doğrudan ilgilenilmesi gereken çok önemli bir konu olduğu görülüyor.

Başkan Xi, yakın zamandaki Zhujiagou ziyaretinin yanında geçtiğimiz Şubat ayında Tianjin Şehri'nde yer alan Diliubu Köyü'nde selden etkilenen vatandaşları da ziyaret etmişti. Köylülere "Sadece halk güvende olduğu zaman ülke refaha kavuşabilir" diyen Başkan, Parti'nin merkez yönetiminin "su korumaya ve taşkın kontrolüne yönelik proje inşaatlarını artırmaya çalışarak halkın geçim koşullarını iyileştirme kararı aldığını." sözlerine ekledi.

Başkan Xi, Kuzey Çin'deki Shanxi Eyaleti'nde bulunan ve sonbahar taşkınlarından ciddi şekilde etkilenen Fengnanyuan adlı küçük bir köyün sakinlerini ziyaret etmek için Ocak 2022'de karlı hava koşullarına göğüs gerdi. "ÇKP'nin tüm Çin halkının mutlu bir hayat yaşamasını sağlama konusundaki kararlılığı bir asırdan uzun süredir değişmedi ve aynı kalacak." diye belirtti Başkan Xi.

Sichuan Eyaleti'ne bağlı Wenchuan Bölgesi'nde bulunan ve 2008 yılında on binlerce kişinin hayatına mal olan büyük depremin merkez üssü olan Yingxiu kasabasını da Şubat 2018'de ziyaret etti. Ziyareti sırasında "Görevim halkımıza hizmet etmektir." diye belirtti Başkan Xi.

Halkla vakit geçirme geleneği

Liaoning ziyareti, Başkan Xi'nin 13 yıldır sürdürdüğü bir geleneğin devamı niteliğinde: Bahar Festivali öncesinde sade vatandaşları ziyaret ederek geride birçok yürek ısıtan anı bırakmak.

Başkan Xi, Ocak 2017'de festival öncesi bir denetim sırasında Hebei Eyaleti'ne bağlı Zhangjiakou'daki Desheng Köyü'nü ziyaret etti ve burada bir köylünün hanehalkı gelir ve giderlerini titizlikle hesaplamasına yardımcı oldu.

Şubat 2016'da ise Jiangxi Eyaleti'ndeki Shenshan Köyü'nü ziyaret etti ve geleneksel yapışkan pirinç keki olan ciba adlı festival atıştırmalığını köylülerle birlikte hazırladı. Atıştırmalığı tokmakla dövmenin iyi bir egzersiz olduğu esprisini yaptı.

Başkan Xi Ocak 2014'te İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzey kesimini denetlerken bir çocuk evine gitti ve buradaki işitme engelli bireylerle işaret dili kullanarak iletişim kurdu. Başkan Xi Jinping son Yeni Yıl mesajında "Önümüzdeki tüm görevler arasında en önemlisi halkımıza mutlu bir yaşam sunmaktır." vurgusunu yineledi. Başkan Xi'nin yoğun programı, sözlerini yaptıklarıyla da desteklediğinin açık bir göstergesi.

Daha fazla bilgi için lütfen şu bağlantıya tıklayın:

https://news.cgtn.com/news/2025-01-23/Xi-Jinping-visits-flood-affected-residents-ahead-of-Spring-Festival-1AoP9YVemLC/p.html





İletişim bilgileri: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.