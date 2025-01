CGTN: นาย Xi Jinping เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยก่อนเทศกาลตรุษจีน

CGTN เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนหมู่บ้านของนาย Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน ในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากอุทกภัยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บทความนี้เน้นย้ำถึงประเพณีของประธานาธิบดีในการเยี่ยมเยียนประชาชนก่อนเทศกาลตรุษจีน ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาที่อบอุ่นจากการเยี่ยมเยียน และอธิบายว่าการกระทำของนาย Xi ช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของเขาในการสร้างชีวิตที่มีความสุขให้แก่ประชาชน

ปักกิ่ง, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นวันหยุดที่สำคัญที่สุดในปฏิทินจีน ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านจูเจียโกว มณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน กำลังเตรียมฉลองเทศกาลตรุษจีนในบ้านหลังใหม่

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ฝนตกหนักในเขตสุยจง มณฑลเหลียวหนิง ก่อให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่และส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนกว่า 185,000 คนใน 110 หมู่บ้านจาก 10 ตำบล หมู่บ้านจูเจียโกวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ถนนหลายสายได้รับความเสียหาย น้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 70 เฮกตาร์ และบ้านเรือนพังเสียหายกว่า 50 หลัง โดยมี 41 หลังที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้

ชาวบ้าน 186 คนจาก 41 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบต้องย้ายไปยังที่อยู่ใหม่บนพื้นที่ราบสูง โครงการก่อสร้างได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน เพื่อให้มั่นใจว่าชาวบ้านจะมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงก่อนที่ฤดูหนาวอันหนาวเย็นจะมาถึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนกระทั่งวันที่ 24 ตุลาคม 2024 ชาวบ้านทั้งหมดได้ย้ายเข้าไปในบ้านหลังใหม่

ประธานาธิบดี Xi Jinping ได้สละเวลาจากตารางงานที่แน่นขนัดเพื่อเยี่ยมเยียนชาวบ้านในหมู่บ้านจูเจียโกวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ท่ามกลางอุณหภูมิที่หนาวจัด

นาย Xi ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ตรวจดูความคืบหน้าในการฟื้นฟูและการก่อสร้างหลังภัยพิบัติ พร้อมสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับคุณภาพของบ้านที่สร้างขึ้นใหม่และมาตรฐานการดำรงชีวิตในแต่ละวันของพวกเขา

"หูหลูเตาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรงเมื่อปีที่แล้ว ผมเป็นห่วงพวกคุณและมาเยี่ยมเยียนที่นี่ก่อนเทศกาลตรุษจีน" นาย Xi กล่าวกับชาวบ้าน

"สิ่งที่ผมเห็นในวันนี้ทำให้ผมรู้สึกโล่งใจ" เขากล่าวเสริม

"ประชาชนพึ่งพาพรรคการเมืองและรัฐบาลได้เสมอ"

นาย Xi ได้กล่าวถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติจำนวนมากที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปีที่แล้ว และแสดงความเชื่อมั่นว่าการฟื้นฟูและการก่อสร้างในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้ผลดี

"เราให้ความสำคัญกับประชาชนเสมอ" นาย Xi กล่าว "ประชาชนสามารถพึ่งพาพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลได้เสมอในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด และเราจะช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นความยากลำบากและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้"

เมื่อมองย้อนกลับไปที่การเยี่ยมเยียนของประธานาธิบดีก่อนเทศกาลตรุษจีน "การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ" เป็นประเด็นหลักที่ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง

นอกเหนือจากการเยี่ยมหมู่บ้านจูเจียโกวครั้งล่าสุด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นาย Xi ได้เยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหมู่บ้านตี้หลิวปู้ในนครเทียนจิน ซึ่งเขากล่าวกับชาวบ้านว่า "เมื่อประชาชนปลอดภัย ประเทศก็จะเจริญรุ่งเรือง" และเสริมว่า "คณะผู้นำส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตัดสินใจยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการอนุรักษ์น้ำและการป้องกันน้ำท่วม"

ในเดือนมกราคม 2022 เขาได้ฝ่าหิมะไปเยี่ยมประชาชนในหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ชื่อเฟิงหนานหยวนในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในฤดูใบไม้ร่วง "ความมุ่งมั่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการทำให้ประชาชนทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขยังคงแน่วแน่มานานกว่าสิบปี และจะไม่เปลี่ยนแปลงไป" นาย Xi กล่าว

นอกจากนี้ เขายังเยี่ยมเยียนหมู่บ้านอิงเซียวในเขตเหวินฉวนของมณฑลเสฉวนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ซึ่งเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวใหญ่ในปี 2008 ที่คร่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น "งานของผมคือรับใช้ประชาชน" นาย Xi กล่าวระหว่างการเยี่ยมเยียน

ใช้เวลากับประชาชน

การเยี่ยมเยียนในเหลียวหนิงครั้งนี้เป็นการสานต่อประเพณีที่นาย Xi ได้รักษาไว้ต่อเนื่องเป็นเวลา 13 ปี โดยเป็นการเยี่ยมประชาชนในระดับรากหญ้าก่อนเทศกาลตรุษจีน ซึ่งสร้างช่วงเวลาที่อบอุ่นใจไว้มากมาย

ระหว่างการตรวจเยี่ยมก่อนเทศกาลในเมืองจางเจียโข่วในมณฑลเหอเป่ยเมื่อเดือนมกราคม 2017 นาย Xi ได้เยี่ยมหมู่บ้านเต๋อเซิ่ง และได้ช่วยชาวบ้านคำนวณรายรับรายจ่ายของครัวเรือนอย่างละเอียด

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 นาย Xi ได้เยี่ยมหมู่บ้านเซินซานในมณฑลเจียงซีและร่วมกับชาวบ้านทำขนมข้าวเหนียวฉือปา ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านแบบดั้งเดิมที่นิยมทำในช่วงเทศกาล เขากล่าวติดตลกว่าการตีขนมด้วยไม้เคาะเป็นการออกกำลังกายที่ดี

เมื่อตรวจเยี่ยมชมเขตปกครองตนเองมองโกเลียในตอนเหนือในเดือนมกราคม 2014 นาย Xi ได้ไปเยี่ยมบ้านพักเด็กและได้ใช้ภาษามือสื่อสารกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในข้อความปีใหม่ที่ผ่านมา นาย Xi Jinping ยังคงย้ำว่า "ในบรรดางานทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้า งานที่สำคัญที่สุดคือการทำให้ประชาชนของเรามีชีวิตที่มีความสุข" โดยตารางงานที่แน่นขนัดของประธานาธิบดีเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนถึงการกระทำที่สอดคล้องกับคำพูดของเขา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก:

https://news.cgtn.com/news/2025-01-23/Xi-Jinping-visits-flood-affected-residents-ahead-of-Spring-Festival-1AoP9YVemLC/p.html





ข้อมูลการติดต่อ: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.