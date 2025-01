CGTN: Xi Jinping menziarahi penduduk yang terjejas oleh banjir menjelang Festival Musim Bunga

CGTN menerbitkan artikel mengenai lawatan Presiden China Xi Jinping baru-baru ini ke sebuah kampung di Wilayah Liaoning timur laut China, yang terjejas teruk akibat banjir bulan Ogos lalu. Artikel itu menyerlahkan tradisi presiden melawat rakyat biasa menjelang Festival Musim Bunga, meninjau detik-detik yang mengharukan daripada lawatan Xi dan menerangkan bagaimana tindakan beliau mengukuhkan komitmennya untuk memastikan kehidupan yang bahagia untuk rakyat.

BEIJING, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dengan lebih daripada seminggu lagi menjelang Perayaan Musim Bunga, cuti paling penting dalam kalendar Cina, keluarga yang terjejas akibat banjir di Kampung Zhujiagou, Wilayah Liaoning timur laut China sedang bersiap sedia untuk meraikan Tahun Baru Cina di rumah baharu.

Pada bulan Ogos yang lalu, hujan lebat melanda Daerah Suizhong Liaoning, mencetuskan banjir yang teruk dan menjejaskan kehidupan seramai 185,000 penduduk di 110 kampung merentasi 10 perbandaran. Kampung Zhujiagou yang terletak di tanah rendah adalah antara kawasan yang paling teruk dilanda, dengan jalan raya musnah, lebih 70 hektar tanah ladang ditenggelami air dan lebih daripada 50 rumah rosak - 41 daripadanya dianggap tidak selamat untuk dibaiki.

186 orang penduduk kampung daripada 41 isi rumah terjejas secara kolektif dipindahkan ke tapak baharu di kawasan yang lebih tinggi. Projek pembinaan kemudiannya dimulakan pada awal bulan September untuk memastikan penduduk mempunyai tempat berteduh sebelum ketibaan musim sejuk di timur laut China. Menjelang 24 Oktober 2024, semua penduduk kampung ini telah berpindah ke rumah yang baru dibina.

Mengharungi suhu yang membeku, Presiden Xi Jinping meluangkan masa daripada jadual sibuknya untuk melawat penduduk kampung di Zhujiagou pada hari Rabu.

Xi, yang juga setiausaha agung Communist Party of China (CPC), memeriksa kemajuan dalam pemulihan dan pembinaan semula selepas bencana dan bertanya kepada penduduk tempatan tentang kualiti rumah yang dibina semula dan taraf kehidupan harian mereka.

"Huludao mengalami banjir yang teruk pada tahun lalu. Saya memang prihatin terhadap kamu dan datang berjumpa kamu sebelum Pesta Musim Bunga," kata Xi kepada penduduk kampung.

"Apa yang saya lihat hari ini membuatkan saya berasa lega," tambahnya.

'Rakyat sentiasa boleh bergantung kepada Parti dan kerajaan'

Mengambil kira beberapa bencana alam yang berlaku di seluruh negara tahun lepas, Xi pada hari Rabu menyatakan kepercayaannya bahawa pemulihan dan pembinaan semula di kawasan terjejas akan membuahkan hasil yang baik.

"Kami sentiasa mengutamakan rakyat," kata Xi. "Rakyat sentiasa boleh bergantung kepada Parti dan kerajaan ketika menghadapi masa yang paling sukar dan kami akan membantu mereka mengatasi kesukaran dan membina semula rumah mereka."

Mengimbas kembali jejak lawatan presiden menjelang Festival Musim Bunga, "pembinaan semula pasca bencana" telah menjadi aspek utama yang perlu ditangani secara langsung.

Selain lawatan ke Zhujiagou baru-baru ini, Xi pada Februari lalu melawat mereka yang terjejas akibat banjir di Kampung Diliubu, Perbandaran Tianjin. Seperti yang beliau katakan kepada penduduk kampung, "Hanya apabila rakyat terjamin barulah negara ini makmur," sambil menambah bahawa kepimpinan pusat Parti telah "membuat resolusi untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan berusaha untuk meningkatkan pembinaan projek penyenggaraan air dan kawalan banjir."

Pada bulan Januari 2022 yang lalu, beliau mengharungi salji untuk melawat penduduk di sebuah kampung kecil bernama Fengnanyuan di Wilayah Shanxi di utara China yang dilanda banjir musim luruh yang teruk. "Keazaman CPC untuk memastikan semua rakyat China menjalani kehidupan yang bahagia kekal tidak berubah selama lebih satu abad dan ia tidak akan tergugat," kata Xi.

Beliau juga melawat Yingxiu, sebuah perbandaran di Daerah Wenchuan di Wilayah Sichuan pada bulan Februari 2018, yang merupakan pusat gempa bumi besar yang meragut nyawa berpuluh ribuan orang pada tahun 2008. "Tugas saya adalah untuk berkhidmat kepada rakyat," kata Xi semasa lawatan tersebut.

Menghabiskan masa dengan rakyat

Lawatan ke Liaoning meneruskan tradisi yang telah dikekalkan Xi selama 13 tahun berturut-turut: melawat orang ramai di peringkat rendah dan akar umbi menjelang Festival Musim Bunga, meninggalkan banyak detik yang mengharukan.

Semasa pemeriksaan pra-perayaan di Zhangjiakou, Wilayah Hebei pada bulan Januari 2017, Xi melawat Desa Desheng, di mana dia membantu seorang penduduk kampung mengira pendapatan dan perbelanjaan isi rumah dengan teliti.

Pada bulan Februari 2016, Xi melawat Kampung Shenshan di Wilayah Jiangxi dan menyertai penduduk kampung membuat kuih pulut tradisional yang dikenali sebagai ciba, sejenis makanan ringan perayaan. Beliau bergelak bahawa menumbuk makanan ringan dengan palu adalah senaman yang baik.

Ketika memeriksa Wilayah Autonomi Mongolia Dalam utara pada bulan Januari 2014, Xi pergi ke rumah kebajikan kanak-kanak di mana dia menggunakan bahasa isyarat untuk berinteraksi dengan orang cacat pendengaran. Dalam perutusan Tahun Baru terbaharunya, Xi Jinping sekali lagi menegaskan bahawa "dari semua tugas di hadapan kita, yang paling penting ialah memastikan kehidupan yang bahagia untuk rakyat kita." Jadual sibuk presiden adalah demonstrasi jelas bahawa tindakan menyokong kata-kata.

