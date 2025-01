CGTN：習近平主席 (Xi Jinping)、春節前に洪水の影響を受けた住民を訪問

CGTNは、昨年8月の洪水で大きな被害を受けた中国東北部の遼寧省の村を訪れた習近平中国主席の最近の訪問に関する記事を掲載した。 同記事では、習主席が春節前に一般市民を訪れるという伝統を強調し、訪問中の心温まる瞬間を振り返るとともに、習主席の行動が人民に幸せな生活を保証するという彼のコミットメントをどのように強化しているかを説明している。

北京発 , Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 春節まで約1週間を切った中、中国の最も重要な祝日であるこの時期、中国東北部、遼寧省の朱家溝村で洪水の影響を受けた家庭は、新しい家で旧正月を迎える準備をしている。

昨年8月、豪雨が遼寧省綏中県を襲い、深刻な洪水を引き起こし、10の郷 (townships) にある110の村で約18万5,000人の住民の生活に大きな影響を与えた。 低地に位置する朱家溝村は最も影響を受けた地域の一つで、道路が壊れ、70ヘクタール以上の農地が浸水し、50軒以上の家屋が損壊、そのうち41軒は修理不可能とされた。

41軒の被災世帯から、186人の村民が、より高い場所にある新しい土地へと集団移転した。 その後、9月初旬に建設プロジェクトが始まり、中国東北部に厳しい冬が到来する前に、住民が住まいを確保できるように対策が講じられた。 2024年10月24日までに、これらの村民はすべて新しく建てられた家に移り住んだ。

凍えるような寒さの中、習近平主席は水曜日、忙しい日程の合間を縫って朱家溝村の村民を訪問した。

中国共産党 (CPC) 中央委員会総書記でもある習主席は、災後復興の進捗状況を視察し、再建された家の品質や住民の日常生活の水準について地元住民に尋ねた。

「葫芦島は昨年、ひどい洪水に見舞われました。 私はずっと皆さんのことを気にかけており、春節前に皆さんに会いに来ました」と習主席は村民に語った。

さらに「本日の視察内容により、安心することができました」と付け加えた。

『人々は常に党と政府を頼りにできる』

昨年、全国で多くの自然災害が発生したことに言及し、習主席は水曜日、被災地での復旧と再建が良い結果を生むだろうという信念を表明した。

「私たちは常に人民を第一に考えています」と習主席は述べた。 「人民は最も困難な時期に、常に党と政府を頼りにできます。私たちは彼らが困難を乗り越え、家を再建する手助けをします」。

春節前の習主席の訪問の足跡を振り返ると、「災後復興」が正面から取り組まなければならない重要な課題となっている。

最近の朱家溝村への訪問に加え、昨年2月、習主席は天津市の滴水堡村を訪れ、洪水の影響を受けた住民たちを励ました。 村民に対して「人民が安心してこそ、国は繁栄します」と語り、さらに党の中央指導部は「水利事業と防洪プロジェクトの建設を強化し、人民の生活向上を図る決意を固めました」と付け加えた。

2022年1月、習主席は雪の中、秋の洪水で大きな被害を受けた中国北部の山西省にある小さな村、風南苑を訪れた。 「中国共産党の、すべての中国人民が幸福な生活を送ることを保障する決意は、100年以上変わることなく、今後も揺るぐことはありません」と習主席は語った。

また、2018年2月には、2008年に数万人の命を奪った大地震の震源地である四川省の汶川県にある映秀鎮を訪問した。 「私の仕事は人民に仕えることです」と習主席は訪問中に述べた。

人々と共に過ごす時間

遼寧省への訪問は、習主席が13年連続で守り続けている伝統を継承するものである。それは、春節前に基層レベルの人々を訪れ、数多くの心温まる瞬間を残すというものだ。

2017年1月、河北省張家口での春節前の視察では、習主席は德勝村を訪れ、村民と共に家庭の収入と支出を丁寧に計算した。

2016年2月、習主席は江西省の神山村を訪れ、村民と共に伝統的なもち米のケーキ糍粑 (チバ、ciba) 作りに参加した。 習主席は、このお菓子を木槌でつく作業が良い運動になると冗談を言った。

2014年1月、内モンゴル自治区北部を視察した際、習主席は児童福祉施設を訪れ、手話を使って聴覚障害を持つ子どもたちと交流した。 最新の新年のメッセージで、習近平主席は再び「目の前の仕事の中で最も重要なのは、人民の幸せな生活を保証することです」と強調した。 主席の忙しい日程は、言葉を実行で裏付ける姿勢を鮮明に示している。

詳しくは、以下を参照されたい:

https://news.cgtn.com/news/2025-01-23/Xi-Jinping-visits-flood-affected-residents-ahead-of-Spring-Festival-1AoP9YVemLC/p.html





問い合わせ先:cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.