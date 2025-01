CGTN: Xi Jinping visita a los residentes afectados por las inundaciones antes del Festival de Primavera

CGTN publica un artículo sobre la reciente visita del presidente chino Xi Jinping a una aldea en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, que fue fuertemente afectada por las inundaciones en agosto pasado. El artículo destaca la tradición del presidente de visitar a los ciudadanos comunes antes del Festival de Primavera, analiza los momentos reconfortantes de sus visitas y explica cómo las acciones de Xi refuerzan su compromiso de garantizar una vida feliz para el pueblo.

BEIJING, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A poco más de una semana del Festival de Primavera, el feriado más importante del calendario chino, las familias afectadas por las inundaciones en la aldea de Zhujiagou, en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, se están preparando para celebrar el Año Nuevo chino en nuevos hogares.

En agosto pasado, las lluvias torrenciales azotaron el condado de Suizhong en Liaoning, provocando graves inundaciones y afectando gravemente la vida de hasta 185.000 residentes en 110 aldeas en 10 municipios. La aldea baja de Zhujiagou se encontraba entre las zonas más afectadas, con carreteras destruidas, más de 70 hectáreas de tierras de cultivo inundadas y más de 50 casas dañadas, 41 de las cuales se consideraron inseguras para su reparación.

Los 186 aldeanos de los 41 hogares afectados fueron reubicados colectivamente a un nuevo sitio en un terreno más alto. Luego, a principios de septiembre, comenzó un proyecto de construcción para garantizar que los residentes pudieran tener un techo sobre sus cabezas antes de la llegada del frío invierno en el noreste de China. Para el 24 de octubre de 2024, todos estos aldeanos se habían mudado a casas recién construidas.

Desafiando las temperaturas heladas, el presidente Xi Jinping tomó el tiempo de su ocupada agenda para visitar a los aldeanos en Zhujiagou el miércoles.

Xi, que también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), inspeccionó el progreso en la restauración y reconstrucción posterior al desastre y preguntó a los lugareños sobre la calidad de las casas reconstruidas y los estándares de sus condiciones de vida diarias.

"Huludao sufrió graves inundaciones el año pasado. He estado preocupado por ti y vine a verte antes del Festival de Primavera ", dijo Xi a los aldeanos.

"Lo que he visto hoy me hace sentir aliviado", agregó.

'El pueblo siempre puede contar con el Partido, el gobierno'

Observando una serie de desastres naturales que ocurrieron en todo el país el año pasado, Xi expresó el miércoles su creencia de que la restauración y reconstrucción en las áreas afectadas generarán buenos resultados.

"Siempre hemos puesto a las personas en primer lugar", dijo Xi. “El pueblo siempre puede contar con el partido y el gobierno en sus momentos más difíciles, y les ayudaremos a superar las dificultades y reconstruir sus hogares”.

Mirando hacia atrás las huellas de las visitas del presidente antes del Festival de Primavera, la "reconstrucción posterior al desastre" ha sido un rincón importante que se debe abordar de frente.

Además de la reciente visita a Zhujiagou, en febrero pasado Xi visitó a los afectados por las inundaciones en la aldea de Diliubu, municipio de Tianjin. Como les dijo a los aldeanos, "únicamente cuando las personas se sienten seguras, puede prosperar el país", y agregó que el liderazgo central del partido ha "tomado la resolución de mejorar los medios de vida de la gente esforzándose por mejorar la construcción de proyectos de conservación del agua y control de inundaciones".

En enero de 2022, desafió la nieve para visitar a las personas en un pequeño pueblo llamado Fengnanyuan en la provincia de Shanxi, en el norte de China, que había sido fuertemente golpeado por las inundaciones de otoño. "La resolución del PCCh de garantizar que todo el pueblo de China viva una vida feliz permanece intacta desde hace más de un siglo, y no fallará", dijo Xi.

También visitó Yingxiu, un municipio en el condado de Wenchuan de la provincia de Sichuan en febrero de 2018, que fue el epicentro de un terremoto muy fuerte que cobró la vida de decenas de miles de personas en 2008. "Mi trabajo es servir al pueblo", dijo Xi durante la visita.

Pasar tiempo con las personas

La visita a Liaoning continúa una tradición que Xi ha mantenido durante 13 años consecutivos: visitar a las personas a nivel primario y comunitario antes del Festival de Primavera, dejando muchos momentos reconfortantes.

Durante una inspección previa al festival en Zhangjiakou, provincia de Hebei, en enero de 2017, Xi visitó la aldea de Desheng, donde ayudó a un aldeano a calcular meticulosamente los ingresos y gastos del hogar.

En febrero de 2016, Xi visitó la aldea de Shenshan en la provincia de Jiangxi y se unió a los aldeanos para preparar el bocadillo festivo ciba, un pastel de arroz glutinoso tradicional. Dijo en broma que golpear el bocadillo con un mazo era un buen entrenamiento.

Al inspeccionar el norte de la Región Autónoma de Mongolia Interior en enero de 2014, Xi fue a un hogar de bienestar infantil donde utilizó el lenguaje de señas para interactuar con las personas con discapacidad auditiva. En su último mensaje de Año Nuevo, Xi Jinping volvió a enfatizar que "de todos los trabajos que tenemos por delante, el más importante es garantizar una vida feliz para nuestra gente". La agenda ocupada del presidente es una demostración vívida de acciones que respaldan las palabras.

