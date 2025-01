CGTN: Xi Jinping besøger beboere ramt af oversvømmelser før forårsfestival

CGTN udgiver en artikel om den kinesiske præsident Xi Jinpings nylige besøg i en landsby i den nordøstlige del af Liaoning-provinsen i Kina, som blev hårdt ramt af oversvømmelser sidste august. Artiklen fremhæver præsidentens tradition med at besøge almindelige borgere før forårsfestivalen, gennemgår rørende øjeblikke fra hans besøg og forklarer, hvordan Xis handlinger understreger hans engagement i at sikre folket lykkelige liv.

BEIJING, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Med lidt over en uge til forårsfestivalen, den vigtigste ferie i den kinesiske kalender, forbereder familier ramt af oversvømmelser i landsbyen Zhujiagou i den nordøstlige del af Kinas Liaoning-provins sig på at fejre kinesisk nytår i nye hjem.

Sidste august blev Suizhong Amt i Liaoning-provinsen ramt af voldsomme regnskyl, som udløste alvorlige oversvømmelser og påvirkede livet for op til 185.000 beboere i 110 landsbyer fordelt på 10 bydele. Den lavtliggende landsby Zhujiagou var blandt de hårdest ramte områder, med ødelagte veje, over 70 hektar landbrugsjord oversvømmet og mere end 50 hjem beskadiget – hvoraf 41 blev betragtet som farlige at reparere.

De 186 beboere fra de 41 påvirkede husstande blev sammen flyttet til en ny lokation på højere grund. I september begyndte der herefter et byggeprojekt for at sikre, at beboerne ville have tag over hovedet før den kolde vinter ankom til det nordøstlige Kina. Den 24. oktober 2024 var alle disse landsbyboere flyttet ind i nybyggede hjem.

På trods af frysende temperaturer tog præsident Xi Jinping onsdag tid ud af sin travle kalender for at besøge landsbyboerne i Zhujiagou.

Xi, der også er generalsekretær for Kinas Kommunistiske Partis (CPC) centralkomité, inspicerede fremskridtene i genoprettelsen og genopbygningen efter katastrofen og forhørte sig ved de lokale om kvaliteten af de genopbyggede hjem og standarden for deres daglige levevilkår.

"Huludao blev hårdt ramt af oversvømmelser sidste år. Jeg har været bekymret for jer og kom for at se til jer før forårsfestivalen," fortalte Xi landsbyboerne.

"Det, jeg har set i dag, gør mig lettet," tilføjede han.

'Folk kan altid regne med partiet, regeringen.'

Under henvisning til en række naturkatastrofer, der fandt sted i hele landet sidste år, udtrykte Xi onsdag sin tro på, at genopretning og genopbygning i de berørte områder vil give gode resultater.

"Vi har altid prioriteret folket højest," sagde Xi. "Folket kan altid regne med partiet og regeringen i de sværeste tider, og vi vil hjælpe dem med at overvinde udfordringer og genopbygge deres hjem."

Når man ser tilbage på præsidentens fodspor før forårsfestivalen, har "genopbygning efter katastrofer" været et vigtigt omdrejningspunkt, der skulle tackles direkte.

Ud over det nylige besøg i Zhujiagou besøgte Xi sidste februar dem, der blev ramt af oversvømmelserne i landsbyen Diliubu, der ligger i kommunen Tianjin. Han fortalte landsbyboerne: "Kun når folket er sikret, kan landet blomstre," og tilføjer, at partiets centrale ledelse "har truffet en beslutning om at forbedre folkets levevilkår ved at stræbe efter en forbedret udførelse af vandbevarings- og oversvømmelseskontrolprojekter."

Tilbage i januar 2022 trodsede han sneen for at besøge folk i en lille landsby kaldet Fengnanyuan i det nordlige Kinas Shanxi-provins, som var hårdt ramt af oversvømmelser om efteråret. "CPC's stålsathed for at sikre, at hele det kinesiske folk lever lykkelige liv, har været uændret i mere end et århundrede, og den vil ikke svækkes," sagde Xi.

Han besøgte også Yingxiu, en by i amtet Wenchuan i Sichuan-provinsen i februar 2018, som var epicentret for et stort jordskælv, der kostede titusindvis af liv i 2008. "Mit arbejde er at tjene folket," sagde Xi under besøget.

At bruge tid med mennesker

Besøget i Liaoning fortsætter en tradition, som Xi har opretholdt i 13 år i træk: at besøge folk på det primære græsrodsniveau før forårsfestivalen, hvilket efterlader mange rørende øjeblikke.

Under en inspektion før festivalen i Zhangjiakou i Hebei-provinsen i januar 2017, besøgte Xi landsbyen Desheng, hvor han hjalp en landsbyboer med omhyggeligt at beregne husstandens indkomst og udgifter.

I februar 2016 besøgte Xi landsbyen Shenshan i Jiangxi-provinsen og lavede sammen med landsbyboerne den festlige snack ciba, en traditionel kage lavet af klæbrig ris. Han lavede sjov med, at det var god motion at banke snacken med en kølle.

Da han inspicerede det nordlige Indre Mongoliets autonome region i januar 2014, tog Xi til et børnehjem, hvor han brugte tegnsprog til at kommunikere med de hørehæmmede. I sin seneste nytårshilsen understregede Xi Jinping igen, at "ud af alle de opgaver, der ligger foran os, er den vigtigste at sikre et lykkeligt liv for vores folk." Præsidentens travle tidsplan er en klar demonstration af handlinger, der bakker ordene op.

