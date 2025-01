CGTN: الرئيس الصيني Xi Jinping يزور السكان المتضررين من الفيضانات قبيل عيد الربيع

نشرت شبكة CGTN مقالًا عن زيارة الرئيس الصيني Xi Jinping الأخيرة لقرية في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين والتي تضررت بشدة من الفيضانات في أغسطس/آب الماضي. يُسلّط المقال الضوء على تقليد زيارة الرئيس للمواطنين العاديين قبيل عيد الربيع، ويستعرض لحظات مؤثرة من زياراته، ويشرح كيف ترسّخ أفعاله التزامه بضمان حياة سعيدة للشعب.

بكين, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- بينما يتبقى ما يقارب أسبوع على عيد الربيع، وهو العطلة الأهم في التقويم الصيني، تستعد العائلات المتضررة من الفيضانات في قرية تشوجياغو بمقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين للاحتفال بالعام الصيني الجديد في منازل جديدة.

شهد أغسطس/ آب الماضي هطول أمطار غزيرة على مقاطعة سويزونغ الواقعة في لياونينغ، ما تسبب في حدوث فيضانات شديدة أثرت بشدة على حياة ما يصل إلى 185,000 شخص في 110 قرية في 10 بلدات. كانت قرية تشوجياغو المنخفضة من بين المناطق الأكثر تضررًا، حيث دُمرت طرقها، وغمرت المياه أكثر من 70 هكتارًا من الأراضي الزراعية، وتضرر أكثر من 50 منزلًا - اعتبر41 منها غير صالحة للترميم.

كما نُقل 186 شخصًا من سكان القرية من 41 أسرة متضررة بشكل جماعي إلى موقع جديد على أرض مرتفعة. ثم بدأ مشروع البناء في أوائل سبتمبر/أيلول لضمان حصول السكان على منزل يأويهم قبل حلول فصل الشتاء البارد في شمال شرق الصين. وبحلول 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024، انتقل هؤلاء القرويين إلى منازل تم بناؤها حديثًا.

ورغم الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة، استقطع الرئيس Xi Jinping وقتًا من جدول أعماله المزدحم لزيارة سكان القرى في تشوجياغو يوم الأربعاء.

وتفقد Xi، الذي يشغل أيضًا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، التقدم المُحرز في عملية الترميم وإعادة الإعمار في أعقاب الكارثة، كما استفسر من السكان المحليين عن جودة المنازل التي أُعيد بناؤها ومستويات ظروفهم المعيشية اليومية.

من جهته قال الرئيس Xi لسكان القرى: "لقد تعرضت هولوداو لفيضانات شديدة العام الماضي. لذا شعرت بالقلق عليكم وجئت اليوم لأتفقد أحوالكم قبل عيد الربيع".

وأضاف قائلًا: "ما رأيته اليوم يجعلني أشعر بالارتياح".

"حيث يمكن للناس دائمًا الاعتماد على الحزب والحكومة"

وفي إشارة إلى عدد من الكوارث الطبيعية التي وقعت في مختلف أنحاء البلاد العام الماضي، أعرب Xi يوم الأربعاء عن ثقته في أن عمليات الترميم وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة ستحقق نتائج جيدة.

قال Xi في هذا الصدد: "لطالما وضعنا الشعب في المقام الأول، يمكن للناس دائمًا الاعتماد على الحزب والحكومة في أصعب الأوقات، وسنساعدهم في التغلب على الصعوبات وسنعيد بناء منازلهم".

وبالعودة إلى أثر زيارات الرئيس قبل عيد الربيع، فلطالما كانت "إعادة الإعمار بعد الكوارث" موضوعًا رئيسيًا يتم التطرق إليه بشكل مباشر.

وإلى جانب الزيارة الأخيرة إلى تشوجياغو، أجرى Xi في فبراير/شباط الماضي زيارة للمتضررين من الفيضانات في قرية ديليوبو الواقعة في بلدية تيانجين. وقال Xi في حديثه لسكان القرية: "لا يمكن أن تزدهر البلاد إلا إذا شعر الشعب بالأمان"، مضيفًا أن القيادة المركزية للحزب "اتخذت قرارًا بتحسين معيشة الشعب من خلال سعيها لتعزيز بناء مشروعات الحفاظ على المياه والسيطرة على الفيضانات".

وفي يناير/ كانون الثاني 2022 ورغم تساقط الثلوج، أجرى Xi زيارة لسكان قرية صغيرة تدعى فنجنانيوان في مقاطعة شانشي شمالي الصين والتي تضررت بشدة من فيضانات الخريف. وقال Xi: "إن عزم الحزب الشيوعي الصيني على ضمان أن يعيش جميع الصينيين حياة سعيدة لم يتغير منذ أكثر من قرن، ولن يتزعزع أبدًا".

كما تفقد Xi أيضًا بلدة ينغتشو الواقعة في منطقة ونتشوان بمقاطعة سيشوان في فبراير/شباط 2018، والتي كانت مركزًا لزلزال قوي أودى بحياة عشرات الآلاف في عام 2008. قال Xi خلال الزيارة: "وظيفتي هي خدمة الشعب".

قضاء وقت مع المواطنين

وتأتي هذه الزيارة إلى لياونينغ استمرارًا لتقليد حافظ عليه الرئيس Xi على مدى 13 عامًا متتالية: زيارة الناس على المستوى البسيط والشعبي قبل عيد الربيع، تاركًا العديد من اللحظات المؤثرة.

وخلال زيارة تفقدية سابقة للمهرجان في تشانغجياكو بمقاطعة خبي في يناير/كانون الثاني 2017، زار Xi قرية ديشنغ حيث ساعد أحد سكان القرية في عملية حساب دخل الأسرة ونفقاتها بدقة.

في فبراير/شباط 2016، زار Xi قرية شينشان في مقاطعة جيانغشي حيث انضم إلى سكان القرية في إعداد وجبة سيبا الاحتفالية المتمثلة في كعكة الأرز المطاطية التقليدية. وقال مازحًا أن عملية ضرب مكونات الوجبة بالمطرقة كان تمرينًا بدنيًا جيدًا.

وعند تفقده لمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في يناير/كانون الثاني 2014، زار Xi دارًا لرعاية الأطفال حيث استخدم لغة الإشارة للتواصل مع ضعاف السمع. وفي رسالته الأخيرة بمناسبة العام الجديد، أكّد الرئيس Xi Jinping قائلًا "إن ضمان حياة سعيدة لشعبنا هو الأهم من بين جميع المسؤوليات التي تقع على عاتقنا". جدول أعمال الرئيس المزدحم دليل حي على أن الأفعال تُترجم الأقوال.

لمزيد من المعلومات، يُرجى النقر على:

https://news.cgtn.com/news/2025-01-23/Xi-Jinping-visits-flood-affected-residents-ahead-of-Spring-Festival-1AoP9YVemLC/p.html





جهة الاتصال: cgtn@cgtn.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.