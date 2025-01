Workplace Options 推出全面关怀计划，助力癌症幸存者重返职场

全新全方位支持方案,赋能员工,帮助管理人员成功引导员工重返职场

罗利市北卡罗来纳州, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 确诊癌症后重返职场充满挑战——身体疲惫、情绪障碍和重返职场的复杂性。 为了弥补这一关键缺口,全面健康和员工敬业度解决方案全球领导者 Workplace Options (WPO) 推出了“重返职场:癌症关怀指南针计划” (Return to Work: Cancer Care Compass Program)。这是首个全球性、包容性的计划,旨在为癌症康复员工和指导他们重返职场的管理人员提供强大支持。

癌症康复后重返职场的挑战

对于癌症康复员工而言,重返职场时通常会遇到以下情况:

身体疲惫和认知困难,影响日常工作效率。

情绪困扰,例如焦虑、害怕被评判或职场污名化。

对如何重新适应职场动态以及达到绩效期望感到迷茫。



雇主也面临挑战,既要提供有效支持,又要兼顾业务重点。 管理人员可能难以设计灵活的调整方案或营造包容的团队氛围。

“癌症关怀指南针计划”如何应对这些挑战:

“重返职场:癌症关怀指南针计划”旨在通过全方位、多层次的方案解决这些具体障碍:

情绪和心理支持: 多达 18 次心理咨询,结合正念练习,帮助员工增强适应力并管理压力。

多达 18 次心理咨询,结合正念练习,帮助员工增强适应力并管理压力。 重返职场:重返职场和适应协调员 (CORAT, Coordinator of Occupational Reintegration and Adaptation) 将为员工提供 12 次量身定制的辅导课程,CORAT 专家指导员工设定可实现的目标、提高技能并应对职场挑战。

将为员工提供 12 次量身定制的辅导课程,CORAT 专家指导员工设定可实现的目标、提高技能并应对职场挑战。 功能评估和工作生活资源对接: CORAT 专家评估员工的整体需求,并为其对接必要的资源,包括饮食咨询、身体康复、助行器以及针灸或治疗性瑜伽等补充疗法。

CORAT 专家评估员工的整体需求,并为其对接必要的资源,包括饮食咨询、身体康复、助行器以及针灸或治疗性瑜伽等补充疗法。 无缝的管理人员协作:CORAT 专家促进员工和管理人员之间的沟通,确保调整方案和重返职场计划符合双方的需求。

增强管理人员信心与同理心

“癌症关怀指南针”计划认识到,管理人员在营造富有同理心和包容性的职场方面发挥着关键作用。 该计划提供:

无限次管理人员咨询: CORAT 专家就职场调整方案和灵活的重返职场计划提供专家指导。

CORAT 专家就职场调整方案和灵活的重返职场计划提供专家指导。 管理人员工具包: 包含三个章节的指南为重返职场的每个阶段提供实用策略: 准备: 了解癌症治疗、法律合规性和灵活规划。 行动: 实施调整方案、管理团队动态并进行定期检查。 支持: 持续为员工和团队提供情绪和实际支持,同时鼓励管理人员进行自我关怀。



包含三个章节的指南为重返职场的每个阶段提供实用策略:

“管理人员是包容性和心理安全的职场文化的缔造者,”Workplace Options 首席临床官 Kennette Harris 博士解释道。 “该计划为他们提供了具体的工具,创造让员工感到被重视、被支持和被赋能的环境,从而充分发挥自身潜力。”

Workplace Options 的独特之处

与仅关注医疗康复的传统计划不同,WPO 的“癌症关怀指南针”计划专注于重返职场和适应力提升。 其特色包括:

单一协调点: CORAT 专家充当员工和管理人员的中心资源,简化了重返职场流程。

CORAT 专家充当员工和管理人员的中心资源,简化了重返职场流程。 全球适应性: 该计划的可扩展设计确保其满足全球组织的多样化文化和监管需求。

该计划的可扩展设计确保其满足全球组织的多样化文化和监管需求。 全方位关注:该计划关注身体、情绪和职业三个维度,确保员工可持续地重返职场。



与现有政策无缝整合

“癌症关怀指南针”计划是对组织现有员工援助和福祉计划的补充。 通过与职场政策协调一致,该计划在增强支持系统的同时,还能应对员工面临的独特挑战并营造包容性的环境。

致力于癌症康复和职场包容性

作为《Working with Cancer Pledge》的签署方,WPO 致力于营造职场环境,让癌症幸存者在康复的每个阶段都感到被重视和被赋能。

“癌症康复不仅仅是生存——更要焕发新生,”Workplace Options 总裁兼首席执行官 Alan King 说。 “通过 WPO 的‘癌症关怀指南针’计划,我们正在帮助员工满怀信心地重返职场,并帮助企业创造持久的关怀文化。”

关于 Workplace Options:

Workplace Options (WPO) 于 1982 年创立,是最大的独立整体福祉解决方案提供商。 通过定制化计划和一个由资深提供商和专业人士组成的全球网络,WPO 帮助员工在个人和专业层面上变得更健康、更快乐、更高效。 财富 500 强企业中有 50% 信赖 WPO,WPO 通过数字及面对面方式,为 200 多个国家和地区的 12.7 万家组织的 8,800 多万人提供优质服务。

