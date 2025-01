ワークプレイスオプションズ (Workplace Options) 、がんサバイバーのための包括的で思いやりのある職場復帰プログラムを発表

新しいアプローチによる包括的サポート、復帰成功のために従業員を支援し、マネージャーの準備を整える

ノースカロライナ州ローリー発, Jan. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- がんの診断を受けた後の職場復帰は、身体的な疲労、感情的な障害、そして職場復帰の複雑さなど、さまざまな課題が伴う過程である。 この重要なギャップを埋めるために、包括的な健康と従業員エンゲージメントソリューションのグローバルリーダーであるワークプレイスオプションズ (WPO) は、職場復帰:がんケアコンパスプログラム (Return to Work: Cancer Care Compass Program) を導入した。これは、がんから回復する従業員と、その職場復帰をサポートするマネージャーに比類のないサポートを提供することを目的とした、初のグローバルで包括的なプログラムである。

がんから回復した後の職場復帰の課題

がんから回復している従業員にとって、職場復帰の過程はしばしば次のような課題を含んでいる:

身体的な疲労や認知的な困難が日々の生産性に影響を与える。

職場での不安や評価への恐れ、またはスティグマといった感情的な課題。

職場のダイナミクスや業績の期待にどう対応するかについての不確実性。



雇用主もまた、ビジネスの優先事項を考慮しつつ、どのように有意義なサポートを提供するかを理解することに課題を抱えている。 マネージャーは、柔軟な配慮を設計することや、チームの包括性を促進することに苦労する場合がある。

がんケアコンパスプログラムがこれらの課題にどのように対処するか

「職場復帰:がんケアコンパスプログラム」は、これらの特定の課題に取り組むために、包括的で多層的なアプローチを採用して設計されている。

感情的および心理的サポート: 最大18回のカウンセリングセッションとマインドフルネスセッションを組み合わせ、従業員がレジリエンスを高め、ストレスを管理できるよう支援する。

最大18回のカウンセリングセッションとマインドフルネスセッションを組み合わせ、従業員がレジリエンスを高め、ストレスを管理できるよう支援する。 職業復帰: 従業員が達成可能な目標を設定し、スキルを高め、職場での課題に対処するために指導する専門家である 職業復帰・適応コーディネーター (CORAT) との12回の個別コーチングセッション。

従業員が達成可能な目標を設定し、スキルを高め、職場での課題に対処するために指導する専門家である との12回の個別コーチングセッション。 機能的評価およびワークライフサーチ: CORAT専門家は従業員の包括的なニーズを評価し、食事相談、身体的リハビリテーション、移動補助具、そして鍼灸や治療的ヨガなどの補完的療法を含む必要なリソースに従業員をつなげる。

CORAT専門家は従業員の包括的なニーズを評価し、食事相談、身体的リハビリテーション、移動補助具、そして鍼灸や治療的ヨガなどの補完的療法を含む必要なリソースに従業員をつなげる。 マネージャーとの円滑な協力: CORAT専門家は、従業員とマネージャーの間でのコミュニケーションを円滑にし、配慮や復帰計画が双方のニーズに沿ったものとなるよう支援する。

自信と共感を持ってリーダーシップを発揮するマネージャーの支援

がんケアコンパスプログラムは、マネージャーが思いやりと包括的な職場を育む上で重要な役割を果たすことを認識している。 本プログラムが提供するのは以下の通り:

無制限のマネージャー相談: CORAT専門家は、職場での配慮や柔軟な復帰計画について専門的なガイダンスを提供する。

CORAT専門家は、職場での配慮や柔軟な復帰計画について専門的なガイダンスを提供する。 マネージャーツールキット: 復帰のあらゆる段階に役立つ実践的な戦略を提供する三部構成のガイド: 準備: がん治療、法令遵守、柔軟な計画について理解する。 実行: 配慮を実施し、チームダイナミクスを管理し、チェックインを行う。 サポート: 従業員とチームに対する感情的および実務的なサポートを継続的に提供し、マネージャーにはセルフケアを促進する。



復帰のあらゆる段階に役立つ実践的な戦略を提供する三部構成のガイド:

「マネージャーは、包括的で心理的に安全な職場文化の設計者です」と、ワークプレイスオプションズの最高臨床責任者であるケネット・ハリス博士 (Dr. Kennette Harris) は説明する。 「このプログラムは、従業員が自分の価値を感じ、サポートされ、最良の自分でいられる環境を作るための具体的なツールを提供するものです」。

ワークプレイスオプションズの特徴

従来の医療回復のみに焦点を当てたプログラムとは異なり、WPOのがんケアコンパスプログラムは、職業復帰とレジリエンスの構築に重点を置いている。 その独自の特徴には次のものが含まれる:

一元的な調整ポイント: CORAT専門家は、従業員とマネージャーのための中央リソースとして機能し、復帰プロセスを効率化する。

CORAT専門家は、従業員とマネージャーのための中央リソースとして機能し、復帰プロセスを効率化する。 グローバルな適応性: プログラムのスケーラブルな設計により、世界中の組織の多様な文化的および規制的ニーズに対応可能。

プログラムのスケーラブルな設計により、世界中の組織の多様な文化的および規制的ニーズに対応可能。 包括的なアプローチ: 身体的、感情的、職業的側面を総合的に取り扱うことで、持続可能な職場復帰を実現する。



既存のポリシーとのシームレスな統合

がんケアコンパスプログラムは、組織の既存の従業員支援およびウェルビーイングプログラムを補完する。 職場のポリシーに合わせることで、従業員の個別の課題に対処しながら、サポート体制を強化し、包括的な環境を育む。

がん回復と職場のインクルージョンへのコミットメント

ワーキング・ウィズ・キャンサー・プレッジ (Working with Cancer Pledge) の署名機関として、WPOは、がんサバイバーが回復のあらゆる段階で自分の価値を感じ、力を得る職場を作ることに尽力している。

ワークプレイスオプションズの社長兼CEOであるアラン・キング (Alan King) は以下のように述べている。「がんの回復は単に生き残ることではなく、繁栄することです」。 「WPOのがんケアコンパスプログラムを通じて、従業員が自信を持って職場復帰できるよう支援し、企業が持続可能なケアの文化を創造する手助けをしていきます」。

ワークプレイスオプションズについて:

1982年に設立されたワークプレイスオプションズ (WPO) は、総合的な福祉ソリューションを提供する最大の独立系プロバイダーである。 同社は、カスタマイズされたプログラムと、資格のあるプロバイダーと専門家の包括的なグローバル・ネットワークを通じて、個人が個人的にも職業的にもより健康で、より幸せに、より生産的になれるようサポートを行っている。 フォーチュン500企業の50%から信頼を受けているWPOは、200以上の国と地域の127,000組織の8,800万人以上に、デジタルおよび対面で高品質のケアを提供している。

