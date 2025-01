Workplace Options presenta programa integral y compasivo de regreso al trabajo para sobrevivientes de cáncer

Un nuevo enfoque para el apoyo holístico, empoderando a los empleados y equipando a los gerentes para una reintegración exitosa

RALEIGH, Carolina del Norte, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El regreso al trabajo después de un diagnóstico de cáncer es un viaje lleno de desafíos: fatiga física, obstáculos emocionales y complejidades de reintegración en el lugar de trabajo. Para cerrar esta brecha crítica, Workplace Options (WPO), un líder mundial en soluciones holísticas de salud y compromiso de los empleados, presenta el Regreso al trabajo: Programa Cancer Care Compass. Este es el primer programa global e inclusivo diseñado para ofrecer un apoyo sin precedentes a los empleados que se recuperan del cáncer y a los gerentes que los guían en su transición de regreso al trabajo.

Los desafíos del regreso al trabajo después del cáncer

Para los empleados que se recuperan del cáncer, el viaje de regreso al trabajo generalmente incluye:

Fatiga física y dificultades cognitivas que impactan en la productividad del día a día.

Desafíos emocionales como la ansiedad, el miedo al juicio o el estigma en el lugar de trabajo.

Incertidumbre sobre la dinámica del lugar de trabajo y las expectativas de desempeño.



Los empleadores también enfrentan desafíos para comprender cómo brindar un apoyo significativo mientras equilibran las prioridades comerciales. Los gerentes pueden tener dificultades para diseñar adaptaciones flexibles o fomentar la inclusión del equipo.

Cómo el Programa Cancer Care Compass aborda estos desafíos

El regreso al trabajo: Cancer Care Compass Program está diseñado específicamente para abordar estos obstáculos específicos con un enfoque holístico y de múltiples capas:

Apoyo emocional y psicológico: Hasta 18 sesiones de asesoramiento, combinadas con sesiones de atención plena, ayudan a los empleados a desarrollar resiliencia y controlar el estrés.

Hasta 18 sesiones de asesoramiento, combinadas con sesiones de atención plena, ayudan a los empleados a desarrollar resiliencia y controlar el estrés. Reinserción profesional: 12 sesiones de coaching a medida con un Coordinador de Reintegración y Adaptación Ocupacional (CORAT) , un especialista que guía a los empleados para establecer objetivos alcanzables, mejorar las habilidades y abordar los desafíos en el lugar de trabajo.

12 sesiones de coaching a medida con un , un especialista que guía a los empleados para establecer objetivos alcanzables, mejorar las habilidades y abordar los desafíos en el lugar de trabajo. Evaluaciones funcionales y búsquedas de vida laboral: Los especialistas de CORAT evalúan las necesidades holísticas de los empleados y los conectan con recursos esenciales, incluidas consultas dietéticas, rehabilitación física, ayudas para la movilidad y terapias complementarias como la acupuntura o el yoga terapéutico.

Los especialistas de CORAT evalúan las necesidades holísticas de los empleados y los conectan con recursos esenciales, incluidas consultas dietéticas, rehabilitación física, ayudas para la movilidad y terapias complementarias como la acupuntura o el yoga terapéutico. Colaboración transparente con el gerente: Los especialistas de CORAT facilitan la comunicación entre empleados y gerentes, asegurando que los planes de alojamiento y reintegración estén alineados con las necesidades de ambas partes.

Capacitar a los gerentes para liderar con confianza y compasión

El Programa Cancer Care Compass reconoce que los gerentes desempeñan un papel fundamental en el fomento de un lugar de trabajo compasivo e inclusivo. El programa ofrece:

Consultas ilimitadas con el gerente: Los especialistas de CORAT ofrecen orientación experta sobre adaptaciones en el lugar de trabajo y planes flexibles de reintegración.

Los especialistas de CORAT ofrecen orientación experta sobre adaptaciones en el lugar de trabajo y planes flexibles de reintegración. Kit de herramientas para gerentes: Una guía de tres capítulos que ofrece estrategias prácticas para cada etapa de reintegración: Preparación: Comprender los tratamientos contra el cáncer, el cumplimiento legal y la planificación flexible. Actuación: Implementación de adaptaciones, gestión de la dinámica del equipo y realización de controles. Soporte: Mantener el apoyo emocional y práctico para los empleados y los equipos, al mismo tiempo que se fomenta el autocuidado de los gerentes.



Una guía de tres capítulos que ofrece estrategias prácticas para cada etapa de reintegración:

"Los gerentes son los arquitectos de una cultura laboral inclusiva y psicológicamente segura", explica la Dra. Kennette Harris, directora clínica de Workplace Options. "Este programa los equipa con herramientas específicas para crear entornos donde los empleados se sientan valorados, apoyados y empoderados para ser lo mejor de sí mismos".

Lo que diferencia a Workplace Options

A diferencia de los programas tradicionales que se centran únicamente en la recuperación médica, el Programa Compass de Atención Oncológica de WPO enfatiza la reintegración vocacional y el desarrollo de la resiliencia. Sus características únicas incluyen:

Un único punto de coordinación: Los especialistas de CORAT sirven como un recurso central para empleados y gerentes, simplificando el proceso de reintegración.

Los especialistas de CORAT sirven como un recurso central para empleados y gerentes, simplificando el proceso de reintegración. Adaptabilidad global: El diseño escalable del programa garantiza que satisfaga las diversas necesidades culturales y normativas de las organizaciones de todo el mundo.

El diseño escalable del programa garantiza que satisfaga las diversas necesidades culturales y normativas de las organizaciones de todo el mundo. Un enfoque holístico: Al abordar las dimensiones físicas, emocionales y profesionales, el programa garantiza un regreso sostenible al trabajo.



Integración transparente con las políticas existentes

El Programa Cancer Care Compass complementa el programa existente de asistencia y bienestar de los empleados de una organización. Al alinearse con las políticas del lugar de trabajo, mejora los sistemas de apoyo al tiempo que aborda los desafíos únicos de los empleados y fomenta un entorno inclusivo.

Un compromiso con la recuperación del cáncer y la inclusión en el lugar de trabajo

Como signataria del Compromiso de Trabajo con el Cáncer, WPO se dedica a crear lugares de trabajo donde los sobrevivientes de cáncer se sientan valorados y empoderados en cada etapa de la recuperación.

"La recuperación del cáncer no se trata solo de sobrevivir, se trata de prosperar", dijo Alan King, presidente y director ejecutivo de Workplace Options. "A través del Programa Cancer Care Compass de WPO, ayudamos a los empleados a regresar al trabajo con confianza y ayudamos a las empresas a crear culturas de atención que perduren".

Acerca de Workplace Options:

Fundada en 1982, Workplace Options (WPO) es el mayor proveedor independiente de soluciones holísticas de bienestar. A través de programas personalizados y una extensa red global integral de proveedores y profesionales acreditados, WPO ayuda a las personas a ser más saludables, felices y productivas tanto a nivel personal como profesional. Con la confianza del 50 por ciento de las empresas Fortune 500, WPO ofrece atención de alta calidad de forma digital y presencial a más de 88 millones de personas en 127,000 organizaciones en más de 200 países y territorios.

