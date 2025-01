Workplace Options חושפת תוכנית חזרה לעבודה מקיפה ומלאת חמלה למחלימים מסרטן

גישה חדשה לתמיכה הוליסטית, העצמת עובדים והצטיידות מנהלים לשילוב מחדש מוצלח

ראלי, צפון קרוליינה, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- החזרה לעבודה לאחר אבחון סרטן היא מסע רצוף אתגרים – עייפות פיזית, מכשולים רגשיים ומורכבויות של שילוב מחדש במקום העבודה. כדי לגשר על פער קריטי זה, Workplace Options (WPO), מובילה עולמית בפתרונות בריאות הוליסטית ומעורבות עובדים, מציגה את תוכנית Return to Work: Cancer Care Compass . זוהי התוכנית הגלובלית המכלילה הראשונה שנועדה לספק תמיכה חסרת תקדים לעובדים המחלימים מסרטן ולמנהלים המלווים אותם במעבר חזרה לעבודה.

אתגרי החזרה לעבודה לאחר מחלת הסרטן



עבור עובדים המחלימים מסרטן, מסע החזרה לעבודה כולל לעתים קרובות:

*עייפות פיזית וקשיים קוגניטיביים המשפיעים על הפרודוקטיביות היומיומית.

*אתגרים רגשיים כגון חרדה, פחד משיפוט או סטיגמה במקום העבודה.

*חוסר ודאות לגבי התמצאות בדינמיקה במקום העבודה ובציפיות הביצועים.

גם מעסיקים מתמודדים עם אתגרים בהבנה כיצד לספק תמיכה משמעותית תוך איזון סדרי עדיפויות עסקיים. מנהלים עשויים להיאבק בעיצוב התאמות גמישות או בטיפוח הכללת הצוות.

כיצד תוכנית המצפן לטיפול בסרטן מתמודדת עם אתגרים אלה

החזרה לעבודה: תוכנית המצפן לטיפול בסרטן נבנתה במטרה להתמודד עם מכשולים ספציפיים אלה בגישה הוליסטית ורב-שכבתית:

*תמיכה רגשית ופסיכולוגית: עד 18 מפגשי ייעוץ, בשילוב עם מפגשי מיינדפולנס, מסייעים לעובדים לבנות חוסן נפשי ולנהל לחץ.

*שילוב מחדש מקצועי: 12 מפגשי אימון מותאמים אישית עם מתאם שילוב מחדש והסתגלות תעסוקתית (CORAT), מומחה המנחה עובדים בקביעת יעדים ברי השגה, שיפור מיומנויות והתמודדות עם אתגרים במקום העבודה.

*הערכות תפקודיות וחיפושים בין עבודה לחיים: מומחי CORAT מעריכים את הצרכים ההוליסטיים של העובדים ומחברים אותם למשאבים חיוניים, כולל ייעוץ תזונתי, שיקום פיזי, עזרי ניידות וטיפולים משלימים כגון דיקור סיני או יוגה טיפולית.

*שיתוף פעולה חלק בין המנהלים: מומחי CORAT מאפשרים תקשורת בין עובדים ומנהלים, ומבטיחים שתוכניות הלינה והאינטגרציה מחדש תואמות לצרכים של שני הצדדים.

העצמת מנהלים להוביל בביטחון ובחמלה



תוכנית המצפן לטיפול בסרטן מכירה בכך שלמנהלים יש תפקיד מרכזי בטיפוח מקום עבודה חומל ומכיל. התוכנית מספקת:

*ייעוץ מנהלים ללא הגבלה: מומחי CORAT מציעים הדרכה מקצועית לגבי התאמות במקום העבודה ותוכניות גמישות לשילוב מחדש.

*ערכת כלים למנהלים: מדריך בן שלושה פרקים המציע אסטרטגיות מעשיות לכל שלב של שילוב מחדש:

-הכנה: הבנת טיפולים בסרטן, ציות לחוק ותכנון גמיש.

-פעולה: ביצוע התאמות, ניהול דינמיקה צוותית וביצוע צ'ק אין.

-תמיכה: תמיכה רגשית ומעשית לעובדים ולצוותים תוך עידוד טיפול עצמי במנהלים.

"מנהלים הם האדריכלים של תרבות מקום עבודה מכילה ובטוחה מבחינה פסיכולוגית", מסבירה ד"ר קנט האריס (Kennette Harris), מנהלת קלינית ראשית ב-Workplace Options. "תוכנית זו מציידת אותם בכלים ספציפיים ליצירת סביבות שבהן העובדים מרגישים מוערכים, נתמכים ומועצמים להיות האני הטוב ביותר שלהם".

מה מייחד את אפשרויות Workplace



בניגוד לתוכניות מסורתיות המתמקדות אך ורק בהחלמה רפואית, תוכנית המצפן לטיפול בסרטן של WPO מדגישה שילוב מחדש מקצועי ובניית חוסן. מאפייניו הייחודיים כוללים:

*נקודת תיאום אחת: מומחי CORAT משמשים משאב מרכזי לעובדים ולמנהלים, ומייעלים את תהליך האינטגרציה מחדש.

*יכולת הסתגלות גלובלית: העיצוב המדרגי של התוכנית מבטיח שהיא עונה על הצרכים התרבותיים והרגולטוריים המגוונים של ארגונים ברחבי העולם.

*מיקוד הוליסטי: על ידי התייחסות לממדים פיזיים, רגשיים ומקצועיים, התוכנית מבטיחה חזרה בת קיימא לעבודה.

אינטגרציה חלקה עם מדיניות קיימת



תוכנית המצפן לטיפול בסרטן משלימה את תוכנית הסיוע והרווחה הקיימת לעובדים בארגון. על ידי יישור קו עם מדיניות מקום העבודה, היא משפרת את מערכות התמיכה תוך התמודדות עם האתגרים הייחודיים של העובדים וטיפוח סביבה מכלילה.

מחויבות להחלמה מסרטן ולהכללה במקום העבודה



כחברה החתומה על התחייבות העבודה עם סרטן, WPO מחויבת ליצירת מקומות עבודה שבהם מחלימים מסרטן מרגישים מוערכים ומועצמים בכל שלב של החלמה.

"החלמה מסרטן היא לא רק הישרדות – אלא שגשוג", אמר אלן קינג (Alan King), נשיא ומנכ"ל Workplace Options. "באמצעות תוכנית המצפן לטיפול בסרטן של WPO, אנו עוזרים לעובדים לחזור לעבודה בביטחון ועוזרים לעסקים ליצור תרבויות טיפול שיחזיקו מעמד".

אודות Workplace Options

Workplace Options (WPO), שנוסדה בשנת 1982, היא הספקית העצמאית הגדולה ביותר של פתרונות רווחה הוליסטיים. באמצעות תוכניות מותאמות אישית, ורשת גלובלית מקיפה של ספקים ואנשי מקצוע מוסמכים, WPO תומכת באנשים להיות בריאים יותר, מאושרים יותר ופרודוקטיביים יותר הן מבחינה אישית והן מבחינה מקצועית. WPO זוכה לאמונם של 50% מחברות Fortune 500, ומספקת טיפולים באיכות גבוהה באופן דיגיטלי ואישי ליותר מ-88 מיליון אנשים ב-127,000 ארגונים ביותר מ-200 מדינות וטריטוריות.

למידע נוסף:

Jennifer Dart, Senior Corporate Communications Manager

Jennifer.Dart@workplaceoptions.com

סרטון הנלווה להודעה זו זמין בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87c8c114-e2ed-498f-8c98-a835046b9d6b

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.