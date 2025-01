Évolution de la composition du Conseil de Surveillance

Lyon, le 24 janvier 2025

Lors de la réunion extraordinaire du conseil de surveillance (le « Conseil de Surveillance ») d’Esker SA (« Esker » ou la « Société ») qui s’est tenue ce vendredi 24 janvier 2025, des évolutions majeures dans la composition de ses membres sont intervenues afin de refléter la nouvelle structure actionnariale d’Esker. Ces changements font suite au règlement-livraison, intervenu ce jour, de l’offre publique d’achat amicale initiée par Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires, visant les actions d’Esker.

Les changements intervenus ce jour dans la composition du Conseil de Surveillance d’Esker sont les suivants :

Démission d’Ameeta Soni et cooptation de David Nicault

David Nicault est associé chez Bridgepoint et dirige l’équipe Technologie au niveau mondial. Il siège actuellement aux conseils de Kyriba, Lumapps et Fenergo. Il a participé entre autres aux acquisitions de Kyriba, Lumapps, Fenergo, Infinigate, Calypso, eFront, Foncia. Avant de rejoindre Bridgepoint en 2009, il a travaillé en conseil en stratégie pour The Boston Consulting Group en Espagne. Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE Paris, ainsi que de l’Université Pompeu Fabra à Barcelone.

Le mandat de membre du Conseil de Surveillance d’Esker de David Nicault a pris effet ce vendredi 24 janvier 2025 pour la durée restant à courir du mandat d’Ameeta Soni, soit jusqu’à l’assemblée générale 2028 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027.

Démission de Jean-Pierre Lac et cooptation de Vincent-Gaël Baudet

Vincent-Gaël Baudet est associé chez Bridgepoint et dirige les activités de Bridgepoint Europe en France. Il siège actuellement aux conseils de Evoriel (anciennement Nexity Services), Vivacy, RoC, Kereis, Primonial et Balt. Il a participé entre autres aux acquisitions de Lumapps, SunWorld, Foncia ou encore le retrait de cote d’Alain Afflelou. Il a été responsable du bureau de San Francisco de 2020 à 2023. Avant de rejoindre Bridgepoint en 2004, il a travaillé chez Ernst & Young. Il est diplômé en finance de l'Université Paris Dauphine.

Le mandat de membre du Conseil de Surveillance d’Esker de Vincent-Gaël Baudet a pris effet ce vendredi 24 janvier 2025 pour la durée restant à courir du mandat de Jean-Pierre Lac, soit jusqu’à l’assemblée générale 2026 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

Démission de Steve Vandenberg et cooptation de Maciej Chrystowski

Maciej Chrystowski est directeur chez Bridgepoint et membre de l'équipe Technologie. Il siège actuellement au conseil d'Infinigate. Il a participé entre autres aux acquisitions de Kyriba, Infinigate, Vivacy, Pharmazell, Infront. Avant de rejoindre Bridgepoint en 2011, il a travaillé au sein de la banque d'investissement de Bank of America Merrill Lynch à Londres. Il est diplômé de l'ESCP-EAP et de la City University ainsi que titulaire d'un Diplom-Kaufmann.

Le mandat de membre du Conseil de Surveillance d’Esker de Maciej Chrystowski a pris effet ce vendredi 24 janvier 2025 pour la durée restant à courir du mandat de Steve Vandenberg, soit jusqu’à l’assemblée générale 2028 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027.

Le Conseil de Surveillance tient à remercier chaleureusement Jean-Pierre Lac, Steve Vandenberg et Ameeta Soni pour leur engagement et leurs contributions stratégiques au cours de leur mandat. Leur expertise a grandement enrichi les travaux du Conseil de Surveillance et renforcé la gouvernance.

Les nouveaux membres cooptés, Vincent-Gaël Baudet, Maciej Chrystowski et David Nicault, apportent une expérience diversifiée et une expertise précieuse qui contribueront à accompagner l’entreprise dans ses projets futurs et à renforcer sa stratégie de développement. Conformément au droit applicable, il sera proposé à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société de ratifier ces cooptations.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.





Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.