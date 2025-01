MediSensonic S.A. Moderne Medizintechnik mit wachsendem Investitionspotenzial

WARSCHAU, Polen, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MediSensonic S.A., eine polnische Medizintechnik-AG mit einem geschätzten Marktwert von mehr als 15 Millionen Euro, ist einer der vielversprechendsten Akteure auf dem Markt. Der Wert des Unternehmens spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Vision und die laufenden Projekte wider https://www.medisensonic.com/.

Das Unternehmen veranstaltet in Kürze ein Meeting für interessierte Parteien, um seine strategischen Pläne und bestehenden Geschäftsmodelle vorzustellen und über seine Projekte im Bereich der nicht-invasiven medizinischen Verfahren zu sprechen. Sie können sich unter https://ir.medisensonic.com/ für das Meeting anmelden.

Das Unternehmen ist auf die Entwicklung innovativer Diagnosegeräte spezialisiert und arbeitet derzeit an einem nadelfreien Blutzuckermessgerät namens Glucowave, das die Lebensqualität von über 800 Millionen Menschen mit Diabetes verändern soll. Die nadelfreie Technologie von Glucowave ermöglicht die kontinuierliche Durchführung des Tests in Echtzeit, wobei alle erfassten Daten in der App des Geräts verfügbar sind. Der Einsatz von Mikrowellentechnologie zur Erfassung quantitativer Daten macht Streifentests und andere Methoden, bei denen die Haut durchstochen wird, überflüssig.

„Glucowave hat das Potenzial, die tägliche Versorgung von Menschen mit Diabetes durch den Einsatz moderner Sensortechnologie zu revolutionieren. Das Gerät wird die Kosten für die Blutzuckermessung senken und damit die öffentlichen und privaten Gesundheitsbudgets erheblich entlasten“, erläutert Robert Gromada, CEO von MediSensonic.

Das Unternehmen führt derzeit klinische Studien mit seinen Geräten durch und erzielt dabei sehr gute Ergebnisse. Der mit Glucowave erzielte MARD-Wert von unter 4 % ist sehr vielversprechend und lässt auf eine hohe Messgenauigkeit schließen. Ein MARD-Wert von 10 % gilt in klinischen Studien als ausreichend.

Das Glucowave-Projekt hat das Interesse zahlreicher Investoren geweckt. So ist auch ein namhafter deutscher Investmentfonds an einer Zusammenarbeit bei der Produktentwicklung interessiert.

„Das Interesse des deutschen Investors bestätigt uns darin, dass MediSensonic auf dem richtigen Weg ist und Technologien entwickelt, die das Leben von Patientinnen und Patienten nachhaltig verbessern. Mit unserer Arbeit an Glucowave haben wir gezeigt, dass wir Wissenschaft, Technologie und Marktbedürfnisse erfolgreich in Einklang bringen“, so Robert Gromada.

Ein weiteres revolutionäres Produkt des Unternehmens ist das Blutdruckmessgerät Touchwave, das Messungen ohne aufgepumpte Manschette ermöglicht. Britische Investoren haben bereits Interesse an dem Projekt bekundet.

Zur langfristigen Strategie von MediSensonic gehört die internationale Zusammenarbeit bei Projekten und Kapitalbeteiligungen. Der Marktwert des Unternehmens von über 15 Millionen Euro spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Vision und die laufenden Projekte wider.

