VARSOVIE, Pologne, 24 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 27 janvier, nous célébrons la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste. Cette date marque l’anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration et d’extermination de l’Allemagne nazie. Instaurée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2005, cette journée rend hommage à la mémoire des personnes persécutées par le nazisme. Le Réseau européen Mémoire et Solidarité (ENRS) invite les communautés à se joindre à cette commémoration par le biais de sa campagne annuelle. Cette année, l’ENRS met en lumière la vie et l’œuvre de Mieczysław Kościelniak. Cet artiste, prisonnier du camp d’Auschwitz, a documenté avec force la vie dans le camp à travers ses dessins.

Auschwitz est un symbole de l’Holocauste, mais ce crime contre l’humanité sans précédent a été perpétré partout où s’est étendue l’influence du Troisième Reich. La Shoah a coûté la vie à près de 6 millions de Juifs, dont environ la moitié ont été victimes des différents camps de concentration et d’extermination.

Afin de réfléchir aux enseignements de cette tragédie, l’ENRS participe chaque année à la commémoration de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste. Cette année, nous avons lancé sur nos réseaux sociaux et nos plateformes numériques une campagne de sensibilisation et d’information méttant en lumière l’ampleur et l’impact de l’Holocauste. Les initiatives prévues à cette occasion comprennent, entre autres, une boîte à outils pédagogique, des articles universitaires qui invitent à la réflexion, une carte interactive ainsi que des supports audiovisuels.

La campagne sera marquée par un moment fort et poignant avec la diffusion d’un court-métrage présentant l’œuvre de Mieczysław Kościelniak, peintre, graphiste et prisonnier du camp de la mort allemand d’Auschwitz. Dans ce camp, Mieczysław Kościelniak a réalisé environ 300 dessins qui documentent la vie quotidienne de ses prisonniers. Pendant sa détention, c’est un tant que membre actif de l’organisation clandestine « Union de lutte armée » qu’il a été chargé de documenter les crimes nazis à travers ses œuvres. Dissimulés dans des ballots de linge sale, ces dessins ont été clandestinement acheminés en dehors du camp et servent désormais non seulement de témoignage de cette tragédie, mais également de témoignage extraordinaire de la résistance et de la résilience de l’esprit humain.

Regardez le spot vidéo ici : https://youtu.be/vWGIbGprwiw

Nous vous invitons à vous joindre à nous afin de commémorer la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste en partageant le spot vidéo réalisé sur l’œuvre remarquable de Mieczysław Kościelniak et en participant à nos autres initiatives. Explorez nos ressources pédagogiques, participez au dialogue et contribuez à faire en sorte que les témoignages de résistance et de résilience restent une partie essentielle de notre histoire collective.

Vous trouverez de plus amples informations sur la campagne de cette année ici.

