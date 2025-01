Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

Aufklärungs- und Informationskampagne

WARSCHAU, Polen, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 27. Januar begehen wir den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz-Birkenau, dem größten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager während der NS-Zeit. Dieser Tag wurde 2005 von der UN-Generalversammlung zum Gedenken an die vom Nationalsozialismus Verfolgten eingeführt. Das Europäische Netzwerk Erinnerung und Solidarität (European Network Remembrance and Solidarity – ENRS) lädt die Communitys ein, sich diesem Gedenken im Rahmen seiner jährlichen Kampagne anzuschließen. In diesem Jahr stehen Leben und Werk von Mieczysław Kościelniak im Mittelpunkt – einem Auschwitz-Häftling und Künstler, der das Lagerleben durch seine Zeichnungen eindrucksvoll dokumentiert hat.

Auschwitz ist ein Symbol für den Holocaust. Aber dieses beispiellose Verbrechen gegen die Menschlichkeit fand überall im Einflussgebiet des Dritten Reiches statt. Infolge der Shoah verloren fast 6 Millionen Juden ihr Leben, von denen etwa die Hälfte Opfer der verschiedenen Konzentrations- und Vernichtungslager wurden.

Zum Gedenken an die Lehren aus dieser Tragödie nimmt das ENRS jedes Jahr an den Gedenkfeiern zum Internationalen Holocaust-Gedenktag teil. In diesem Jahr haben wir über unsere Social-Media-Kanäle und digitalen Plattformen eine Aufklärungs- und Informationskampagne gestartet, die das Ausmaß und die Auswirkungen des Holocaust verdeutlichen soll. Ein pädagogisches Toolkit, zum Nachdenken anregende wissenschaftliche Artikel, eine interaktive Karte und audiovisuelles Material sind nur einige der von uns geplanten Initiativen.

Ein ergreifender und einleitender Höhepunkt der Kampagne ist ein Kurzfilm, der die Arbeit von Mieczysław Kościelniak vorstellt – einem Maler, Grafiker und Häftling des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz. Kościelniak fertigte im Lager etwa 300 Zeichnungen an, die den Alltag der Häftlinge dokumentieren. Während seiner Gefangenschaft war er aktives Mitglied der geheimen Union des bewaffneten Kampfes (Union of Armed Struggle) und hatte die Aufgabe, die Verbrechen der Nazis durch seine Kunst zu dokumentieren. Diese Zeichnungen, die in Bündeln schmutziger Wäsche versteckt aus dem Lager geschmuggelt wurden, sind nicht nur ein Zeugnis der Tragödie, sondern auch ein außergewöhnliches Zeugnis des Widerstands und der Resilienz des menschlichen Geistes.

Sehen Sie sich den Spot hier an: https://youtu.be/vWGIbGprwiw

Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns den Internationalen Holocaust-Gedenktag zu begehen, indem Sie den Spot über Mieczysław Kościelniaks beeindruckende Arbeit weiterverbreiten und sich an unseren anderen Initiativen beteiligen. Erkunden Sie die Materialien unserer Aufklärungskampagne, beteiligen Sie sich an der Diskussion und tragen Sie dazu bei, dass Geschichten über den Widerstand und die Resilienz ein wichtiger Teil unserer gemeinsamen Geschichte bleiben.

Weitere Informationen über die diesjährige Kampagne finden Sie hier.

Kontakt:

Magdalena Żelazowska

magdalena.zelazowska@enrs.eu

+48 500 395 489

Quelle: ENRS

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.