Un nuage d’incertitude se profile à l’horizon

OTTAWA, Ontario, 24 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une année 2024 globalement morose, l’économie canadienne devrait afficher une meilleure performance cette année, la baisse des coûts d’emprunt stimulant la reprise des dépenses de consommation et l’investissement des entreprises. C’est ce que révèle une nouvelle recherche du Conférence Board du Canada. L’économie canadienne devrait croître de 1,5 % en 2025, suivie d’une progression de 1,9 % en 2026.

« Bien que la baisse des taux d’intérêt ait atténué certaines pressions, l’incertitude liée à l’environnement commercial et aux effets d’une croissance démographique plus lente pèse sur les perspectives de croissance, affirme Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada. La faible croissance démographique aura des répercussions à grande échelle et accentuera une fois de plus les problèmes de pénuries de main-d’œuvre, réduisant ainsi l’assiette fiscale des gouvernements. »

Si l’abordabilité du logement demeure un problème criant, la réduction des cibles d’immigration du gouvernement fédéral devrait apporter un certain soulagement. La baisse de la formation des ménages, combinée aux efforts des gouvernements provinciaux pour soutenir la construction résidentielle, devrait également contribuer à atténuer les pressions du côté de l’offre sur le marché du logement au cours des prochaines années.

Aux États-Unis, après une année de forte croissance économique inattendue, l’économie devrait connaître un ralentissement en 2025. La croissance de l’emploi s’est accélérée au cours du dernier trimestre 2024, mais le marché du travail est appelé à ralentir quelque peu. Par ailleurs, si les perspectives d’exportation sont favorables, l’imprévisibilité des politiques sous l’administration Trump pose d’importants risques qui pèsent sur les prévisions. L’économie américaine devrait croître de 2,0 % en 2025.

L’affaiblissement du dollar canadien et la forte demande aux États-Unis devraient créer un environnement favorable aux exportateurs, mais la menace d’une hausse de 25 % des tarifs douaniers crée un fort climat d’incertitude au chapitre des échanges commerciaux.

Le ralentissement soudain de la croissance démographique entraînera d’importantes répercussions sur le marché du travail canadien. Un fort ralentissement de la croissance de la population active, combinée à une hausse importante de la demande de main-d’œuvre, entraînera une baisse du taux de chômage au Canada, faisant ressurgir les pénuries de main-d’œuvre. La croissance de l’emploi devrait rester modérée à court terme.

La baisse des taux d’intérêt contribuera à stimuler l’investissement en 2025. Toutefois, comme les taux demeurent supérieurs au taux neutre, la reprise de l’investissement des entreprises ne devrait être que partielle. La prudence des investisseurs est amplifiée par les menaces d’imposition de tarifs douaniers par l’administration Trump. Malgré ces défis, il y a des raisons d’être optimiste, en particulier dans le secteur en pleine croissance des véhicules électriques au Canada.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

Courriel : media@conferenceboard.ca

Tél. : 613-526-3090, poste 224

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant au pays. Depuis 1954, le Conference Board du Canada fournit des recherches qui appuient la prise de décision fondée sur des données probantes afin de résoudre les problèmes les plus épineux du Canada. Suivez le Conference Board du Canada sur X @ConfBoardofCda. Pour en savoir plus sur l’impact de nos recherches, cliquez ici.

