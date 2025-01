ITC London：Duck Creek Technologies 主持「預測商業保險未來」圓桌會議

公司將向保險公司展示其整套現代雲端原生解決方案

倫敦, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 重塑財產與意外險及一般保險未來的全球智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies,將與合作夥伴及業界領導者一同出席於 1 月 27 日至 28 日在倫敦 The Brewery 舉行的 ITC London。

除了參展外,Duck Creek 解決方案架構總監 Matt Priestley 將主持「預測商業保險未來」(Forecasting the Future of Commercial Lines Insurance) 圓桌會議,會議重點將為創新和保險公司即將面臨的下一波重大顛覆主題。 圓桌會議將於 1 月 27 日(星期一)15:00 至 16:00 在 Lower Sugar Room 舉行。

Duck Creek 還會在相關活動中分享資訊,說明其科技如何協助保險公司重新構想數碼時代的保險。 Duck Creek Suite 在單一實例上具備多地理位置功能(包括多元貨幣和多語言通訊),可為服務全球客戶的保險公司提供價值。 公司全面的整套雲端解決方案可簡化營運,提升客戶體驗,並加速數碼轉型。 歡迎與會者蒞臨 Duck Creek 2 號攤位,進一步了解 Duck Creek 解決方案:

Duck Creek Technologies 歐洲、中東及非洲區董事總經理 Elodie Hilderal 表示:「科技創新正改變保險公司執行承保範圍的方式,而 Duck Creek 正在引領這一轉變。 我們有機會展示產品,並在 ITC London 與業界領導者就科技進步和新興產業趨勢進行交流,使我們能夠幫助客戶重新思考在重塑現代業務營運方面的可能性。」

Duck Creek 的專家將在整個展會期間提供一對一會議。 如欲安排在 ITC London 與 Duck Creek 會面,請瀏覽:預約連結。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是為財產與意外險及一般保險行業未來制訂全球智能解決方案的提供商。 我們是現代保險系統的平台,使行業能夠充分利用雲端計算的優勢,構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值,而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 欲了解更多資訊,請瀏覽 www.duckcreek.com。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新消息 – LinkedIn 和 X。

媒體聯絡人:

Tara Lefave Stred/Marianne Dempsey

duckcreek@threeringsinc.com

