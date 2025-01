ITC London: Duck Creek Technologies จัดเวทีเสวนาหัวข้อ "การคาดการณ์อนาคตของการประกันภัยลูกค้าเชิงพาณิชย์"

บริษัทจะนำเสนอโซลูชันคลาวด์เนทีฟที่ทันสมัยสำหรับธุรกิจประกันภัย

ลอนดอน, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดทิศทางใหม่ให้อนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย (P&C) รวมถึงประกันภัยทั่วไป จะเข้าร่วมงาน ITC London ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม ที่ The Brewery ในกรุงลอนดอน

นอกเหนือจากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แล้ว Matt Priestley ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมโซลูชันของ Duck Creek จะเป็นประธานการเสวนากลุ่มหัวข้อ "การคาดการณ์อนาคตของการประกันภัยลูกค้าเชิงพาณิชย์" ซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในธุรกิจประกันภัย การเสวนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม เวลา 15:00-16:00 น. ณ ห้อง Lower Sugar

ภายในงาน Duck Creek จะนำบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตนที่ช่วยให้บริษัทประกันภัยปรับมุมมองด้านประกันภัยให้เข้ากับยุคดิจิทัล Duck Creek Suite มาพร้อมความสามารถในการใช้งานหลายภูมิภาคบนแพลตฟอร์มเดียว รวมถึงความสอดคล้องที่รองรับหลายสกุลเงินและหลายภาษา จึงช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ให้บริการที่ให้บริการลูกค้าทั่วโลก ซึ่งโซลูชันครบวงจรบนระบบคลาวด์ของบริษัทช่วยลดความซับซ้อนของการดำเนินงาน เสริมสร้างประสบการณ์ของลูกค้า และเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ผู้เข้าร่วมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมบูธของ Duck Creek หมายเลข 2 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันดังนี้:

"นวัตกรรมทางเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของธุรกิจประกันภัย และ Duck Creek ก็เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนี้" Elodie Hilderal กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาของ Duck Creek Technologies กล่าว "โอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราและมีส่วนร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่ที่งาน ITC London ทำให้เราสามารถสนับสนุนลูกค้าในการคิดทบทวนถึงความเป็นไปได้เมื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัย"

ผู้เชี่ยวชาญจาก Duck Creek พร้อมพูดคุยแบบเป็นส่วนตัวตลอดงาน สำหรับการจองนัดหมายกับ Duck Creek ที่งาน ITC London ไปที่: ลิงก์การจอง

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่กำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดแบบแยกเดี่ยวหรือเป็นชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.duckcreek.com ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง – LinkedIn และ X

