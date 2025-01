ITC London: Duck Creek Technologies menganjurkan Perbincangan Meja Bulat “Meramal Masa Depan Insurans Komersial”

Syarikat tersebut akan mempamerkan suite asli awan modennya untuk penanggung insurans

LONDON, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, sebuah penyedia penyelesaian pintar global yang mentakrifkan semula masa depan insurans hartanah dan kasualti (P&C) serta insurans am akan menyertai rakan niaga dan peneraju industri di ITC London yang berlangsung pada 27-28 Januari di The Brewery di London.

Selain pameran, Pengarah Seni Bina Penyelesaian Duck Creek, Matt Priestley akan mempengerusikan satu perbincangan meja bulat bertajuk “Meramal Masa Depan Insurans Komersial” yang akan menumpukan pada inovasi dan gangguan besar seterusnya bagi penanggung insurans. Perbincangan meja bulat ini akan berlangsung pada Isnin, 27 Januari, dari jam 3:00 petang hingga 4:00 petang di Bilik Lower Sugar.

Dalam acara tersebut, Duck Creek akan turut berkongsi maklumat tentang cara teknologi syarikat itu membantu syarikat insurans membayangkan semula insurans untuk era digital. Dengan keupayaan berbilang geografi dalam satu kes, termasuk berbilang mata wang dan komunikasi berbilang bahasa, Duck Creek Suite memberikan nilai kepada syarikat insurans yang menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan di seluruh dunia. Suite penyelesaian berasaskan awan yang komprehensif daripada syarikat tersebut menyelaraskan operasi untuk mempertingkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepatkan transformasi digital. Para hadirin dijemput untuk melawat Duck Creek di reruai #2 untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyelesaian Duck Creek:

Duck Creek Suite, alatan konfigurasi kod rendah, API terbuka dan produk tambahan yang boleh dilaksanakan sebagai cebisan-cebisan atau satu unit padu dan disepadukan ke dalam ekosistem Insurtech, termasuk Duck Creek Policy, penyelesaian SaaS yang tangkas, komprehensif dan boleh skala yang menyediakan pengurusan dasar yang diperkemas; Duck Creek Billing, penyelesaian pengebilan insurans komprehensif yang direka untuk menyelaraskan proses pengebilan dan meningkatkan pengalaman pelanggan; dan Duck Creek Claims, penyelesaian SaaS yang mengautomasikan aliran kerja, memudahkan analisis data dengan analitik dan bersepadu secara lancar ke dalam sistem sedia ada untuk menyelaraskan proses daripada laporan awal kepada penyelesaian akhir.

Duck Creek Payments Facilitator, penyelesaian pembayaran moden yang lengkap dari hujung ke hujung yang memudahkan pembayaran syarikat insurans dengan menyediakan keupayaan transaksi yang selamat sebagai sebahagian daripada Platform Duck Creek yang terbukti.

Duck Creek Reinsurance, penyelesaian pengurusan insurans semula yang komprehensif yang membolehkan syarikat insurans menguruskan program insurans semula yang kompleks untuk perniagaan yang dipindahkan, diandaikan dan dipindahkan semula, pengiraan insurans semula pengurusan tuntutan automatik, aplikasi tunai serta pelaporan.

Duck Creek Loss Control, platform kawalan kerugian yang lengkap yang disepadukan dengan Duck Creek Policy untuk menyelaraskan aktiviti kawalan kerugian dan dalam masa yang sama membolehkan analisis risiko yang meliputi pemegang polisi untuk mengurangkan tuntutan, mengoptimumkan harga dan memacu pengekalan pelanggan yang lebih tinggi.

“Inovasi teknologi mengubah cara syarikat insurans melaksanakan perlindungan dan Duck Creek menerajui transformasi itu,” kata Elodie Hilderal, Pengarah Urusan EMEA di Duck Creek Technologies. “Peluang untuk mempamerkan produk kami dan berinteraksi dengan peneraju industri di ITC London mengenai kemajuan teknologi dan arah aliran industri yang memuncul membolehkan kami membantu pelanggan memikirkan semula perkara yang mungkin berlaku apabila mentakrifkan semula operasi perniagaan untuk era moden.”

Pakar Duck Creek turut bersedia untuk mengadakan pertemuan bersemuka sepanjang acara itu. Untuk menjadualkan pertemuan dengan Duck Creek di ITC London, layari: Pautan Tempahan.

Perihal Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan industri insurans hartanah dan kasualti (P&C) serta insurans am. Kami merupakan platform yang membolehkan sistem insurans moden dibina, yang membolehkan industri memanfaatkan kuasa awan untuk menjalankan operasi yang tangkas, pintar dan malar hijau. Ketulenan, tujuan dan ketelusan menjadi teras Duck Creek dan kami percaya insurans seharusnya tersedia untuk individu dan perniagaan pada bila-bila masa, di mana-mana dan dalam apa-apa jua cara. Penyelesaian peneraju pasaran kami tersedia secara kendiri atau sebagai pakej lengkap dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Layari www.duckcreek.com untuk mengetahui lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran sosial kami untuk mendapatkan maklumat terkini – LinkedIn dan X.

Hubungan Media:

Tara Lefave Stred/Marianne Dempsey

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.