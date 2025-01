ITCロンドン (ITC London): ダック･クリーク･テクノロジーズ (Duck Creek Technologies)、「事業保険の将来予測 (Forecasting the Future of Commercial Lines Insurance)」ラウンドテーブルを開催

保険会社向けの最新クラウドネイティブ・スイートを紹介

ロンドン発, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を再定義する世界的なインテリジェントソリューションのプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは、1月27日~28日にロンドンのザ・ブリュワリーで開催されるITCロンドンにパートナー企業や業界リーダーとともに参加する。

展示に加え、ダック・クリークのソリューションアーキテクチャ担当ディレクターであるマット・プリーストリー (Matt Priestley) が、「事業保険の将来予測」をテーマとしたラウンドテーブルの議長を務める。このラウンドテーブルでは、保険会社にとってのイノベーションと、次の大規模な創造的破壊に焦点を当てる。 ラウンドテーブルは1月27日 (月) 15:00~16:00にローワー・シュガー・ルーム (Lower Sugar Room) で開催される。

また、ダック・クリークはこのイベントで、保険会社がデジタル時代にふさわしい保険を再考する上で、同社のテクノロジーがどのように役立つかについても情報を提供する。 単一のインスタンスで複数地域を網羅する機能 (複数通貨および複数言語対応を含む) を備えたダック・クリーク・スイート (Duck Creek Suite) は、世界中の顧客にサービスを提供する保険会社に価値を提供する。 同社の包括的なクラウドベースのソリューションスイートは、業務を合理化し、顧客体験を向上させ、デジタル変革を加速させる。 ダック・クリークのソリューションについて詳しくは、2番ブースでダック・クリークの展示を閲覧されたい。

ダック・クリーク・テクノロジーズのEMEA地域担当マネージングディレクターであるエロディ・ヒルデラル (Elodie Hilderal) は次のように述べている。「テクノロジーの革新は、保険会社による補償の実施方法を変化させており、ダック・クリークはそうした変革をリードしています。」 「ITCロンドンでの出展は、当社の商品をご紹介し、テクノロジーの進歩や業界の最新動向について業界リーダーと意見交換し、現代の事業運営の再定義について、どのようなことが可能なのかお客様が再考できるよう支援する機会となります。」

ダック・クリークの専門家は、会期中、個別ミーティングにも対応する。 ダック・クリークとのミーティングをITCロンドンで予約するには、次のリンクを参照されたい:予約リンク。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するグローバルなインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) から入手可能である。 詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。 最新情報については、LinkedInおよびXのソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

報道関係者向けの問い合わせ先:

ターラ・レファーヴ・ストレッド (Tara Lefave Stred)/マリアン・デンプシー (Marianne Dempsey)

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.