ITC London: Duck Creek Technologies Mengadakan Diskusi Meja Bundar “Memprediksi Masa Depan Asuransi Lini Komersial”

Perusahaan ini akan menampilkan rangkaian alat modern-nya yang berbasis cloud untuk perusahaan asuransi

LONDON, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas global yang menentukan ulang masa depan asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan asuransi umum, akan bergabung dengan mitra dan pemimpin industri di ITC London yang digelar pada tanggal 27-28 Januari di The Brewery di London.

Selama mengikuti pameran, Direktur Duck Creek bidang Arsitektur Solusi, Matt Priestley akan memimpin diskusi meja bundar tentang “Memprediksi Masa Depan Asuransi Lini Komersial,” yang akan yang berfokus pada inovasi dan gangguan besar berikutnya dalam waktu dekat bagi perusahaan asuransi. Diskusi meja bundar ini akan berlangsung pada hari Senin, 27 Januari pukul 15:00-16:00 di Lower Sugar Room.

Dalam acara ini, Duck Creek juga akan membagikan informasi tentang bagaimana teknologinya membantu perusahaan asuransi untuk merancang ulang konsep asuransi untuk era digital. Dengan kemampuan multi-geografis untuk sekali kegiatan, termasuk korespondensi multi-mata uang dan multibahasa, Duck Creek Suite memberikan manfaat bagi perusahaan asuransi yang melayani nasabah di seluruh dunia. Rangkaian solusi berbasis cloud yang komprehensif milik perusahaan ini menyederhanakan operasi guna meningkatkan kualitas pengalaman nasabah dan mempercepat transformasi digital. Pengunjung diundang untuk mengunjungi Duck Creek di stan #2 untuk mencari tahu lebih lanjut tentang solusi Duck Creek:

Duck Creek Suite, alat konfigurasi dengan sedikit kode (low-code), API terbuka, dan produk add on yang dapat diimplementasikan dalam format satuan atau satu unit terpadu dan terintegrasi dalam ekosistem Insurtech, termasuk Duck Creek Policy, solusi SaaS yang tangkas, komprehensif, dan skalabel yang menyediakan manajemen polis yang disederhanakan; Duck Creek Billing, solusi penagihan asuransi yang komprehensif yang dirancang untuk menyederhanakan proses penagihan dan meningkatkan pengalaman nasabah; serta Duck Creek Claims, solusi SaaS yang mengotomatiskan alur kerja, menyederhanakan analisis data dengan analitik, serta berintegrasi dengan lancar ke sistem yang sudah ada untuk menyederhanakan proses mulai dari laporan awal hingga penyelesaian akhir.

Duck Creek Payments Facilitator, solusi pembayaran modern dan menyeluruh yang menyederhanakan pembayaran perusahaan asuransi yang memberikan kemampuan transaksi aman sebagai bagian dari Duck Creek Platform yang sudah teruji.

Duck Creek Reinsurance, solusi manajemen reasuransi komprehensif yang memungkinkan perusahaan asuransi untuk menangani program reasuransi kompleks untuk bisnis beli reasuransi, pertanggungan risiko, dan retrosesi, penghitungan reasuransi manajemen klaim otomatis, aplikasi dan pelaporan kas.

Duck Creek Loss Control, platform pengendalian kerugian lengkap yang terintegrasi dengan Duck Creek Policy untuk menyederhanakan aktivitas pengendalian kerugian sekaligus memungkinkan analisis risiko di seluruh pemegang polis untuk mengurangi klaim, mengoptimalkan harga, dan mendorong retensi nasabah yang lebih tinggi.

“Inovasi teknologi mengubah cara perusahaan asuransi untuk menerapkan perlindungan, dan Duck Creek memimpin transformasi tersebut,” ujar Elodie Hilderal, Direktur Pelaksana EMEA di Duck Creek Technologies. “Peluang untuk menampilkan produk kami serta berinteraksi dengan pemimpin industri di ITC London tentang kemajuan teknologi dan tren industri yang sedang berkembang, memungkinkan kami untuk membantu pelanggan kami memikirkan ulang hal yang mungkin terjadi terkait pendefinisian ulang operasi bisnis untuk era modern.”

Pakar Duck Creek akan hadir untuk pertemuan personal di sepanjang acara. Untuk menjadwalkan pertemuan dengan Duck Creek di ITC London kunjungi: Tautan Pemesanan.

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies adalah penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi harta benda dan aneka (P&C) dan asuransi umum. Kami adalah platform yang menjadi dasar bagi sistem asuransi modern sehingga memungkinkan industri ini memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka membutuhkannya. Solusi terkemuka kami di pasar tersedia dalam format mandiri atau sebagai rangkaian lengkap, dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari selengkapnya. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mengetahui informasi terbaru – LinkedIn dan X.

Kontak Media:

Tara Lefave Stred/Marianne Dempsey

duckcreek@threeringsinc.com

