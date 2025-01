Duck Creek Technologies, ITC London에서 “사업체 보험의 미래 전망” 토론 주최

보험사 위해 첨단 클라우드 네이티브 제품군 선보일 예정

런던, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 손해보험(P&C) 및 일반 보험의 미래를 주도해 나가는 글로벌 지능형 솔루션 공급사 Duck Creek Technologies가 1월 27일부터 28일까지 런던 더 브루어리(The Brewery)에서 열리는 ITC 런던 행상에서 파트너 및 업계 리더들과 만난다.

전시 행사와 별도로, Duck Creek의 솔루션 아키텍처 디렉터 Matt Priestley가 “사업체 보험의 미래 전망”을 주제로 토론을 진행한다. 이 토론은 보험사 업계의 혁신과 미래의 대변화에 초점을 맞추며, 1월 27일 월요일 15시에서 16시까지 로어 슈가 룸(Lower Sugar Room)에서 열린다.

이번 행사에서 Duck Creek은 디지털 시대에 맞춰 보험 상품을 구상하는 보험사들이 Duck Creek의 기술을 어떻게 활용할 수 있는지에 관하여 정보를 나눈다. Duck Creek Suite는 단일 건을 기준으로 다중 지리 기능부터 다중 통화, 다중 언어 대응 기능을 갖추었으며, 세계 고객들을 대상으로 서비스를 제공하는 보험사를 위해 가치를 창출한다. 이 종합적인 클라우드 기반 솔루션 상품군은 운영을 간소화해 고객 경험을 개선하며 디지털 혁신을 가속화한다. 참가자들은 부스 #2에서 Duck Creek을 방문해 솔루션에 관해 자세한 정보를 확인할 수 있다.

Duck Creek Suite는 로우 코드 구성 툴과 오픈 API, 부분으로나 단일 유닛으로 실행해 인슈어테크(Insurtech) 생태계에 통합 가능한 애드온 상품으로, 민첩하고 종합적이며 확장이 용이한 SaaS 솔루션 Duck Creek Policy는 정책 관리를 간소화해주고, 보험 청구 솔루션 Duck Creek Billing은 청구 프로세스 간소화 및 고객 경험 개선을 위해 설계되었으며, SaaS 솔루션 Duck Creek Claims는 작업 흐름을 자동화하고, 분석 기술로 데이터 분석을 단순화하고, 기존 시스템에 막힘 없이 통합되어 초기 보고서부터 최종 정산까지 프로세스를 간소화해준다.

Duck Creek Payments Facilitator는 첨단 엔드 투 엔드 지불 솔루션으로, 보험사의지불 과정을 검증된 Duck Creek 플랫폼의 일부로 단순화해 안전한 거래 기능을 제공한다.

Duck Creek Reinsurance는 종합적인 재보험 관리 솔루션으로, 보험사가 재보험 출재, 인수, 재재보험(retroceded) 사업을 위해 복잡한 재보험 프로그램을 관리하고, 청구 관리 재보험 계산, 현금 신청 및 보고를 자동화할 수 있다.

Duck Creek Loss Control은 종합적인 손실 통제 플랫폼으로, Duck Creek Policy와 통합되어 손실 통제 활동을 간소화해주며, 보험 계약자들의 위험을 분석해 청구 건수를 줄이고, 가격을 최적화하고, 고객 유지율을 높여준다.

Duck Creek Technologies의 EMEA 담당 전무 이사 Elodie Hilderal은 “기술 혁신이 보험사의 보장 방식을 변화시키고 있으며, Duck Creek이 이러한 혁신을 이끌고 있다. 우리는 ITC 런던에서 우리 상품을 선보이고 기술 발전 및 업계에 떠오르는 동향에 관해 업계 리더들과 교류하는 기회를 통해, 첨단 시대에 사업을 재편하는 과정에서 무엇이 가능한지 고객사들이 다시금 고민할 수 있도록 도울 것이다”라고 말했다.

Duck Creek 전문가들이 행사 내내 일대일 미팅에 참여할 예정이다. ITC 런던에서 Duck Creek과의 미팅을 예약하려면 다음 링크(Booking Link)를 방문하면 된다.

Duck Creek Technologies 소개

Duck Creek Technologies는 재산 및 손해(P&C), 일반 보험 산업의 미래를 주도할 지능형 솔루션을 공급한다. 당사는 최신 보험 시스템 구축의 기반이 되는 플랫폼으로 업계가 클라우드를 활용해 민첩성을 가지고 지능형 방식으로 원활하게 사업을 운영할 수 있도록 지원한다. 진정성, 목적성, 투명성을 핵심 가치로 삼는 Duck Creek은 개인과 기업이 가장 필요로 하는 시기, 장소, 방법을 통해 보험을 이용할 수 있어야 한다고 믿는다. 시장을 선도하는 당사의 솔루션은 독립형 또는 전체 제품군으로 제공되며, Duck Creek OnDemand를 통해 이용할 수 있다. 자세한 정보는 회사 홈페이지 www.duckcreek.com에서 확인하세요. 소셜 채널인 – LinkedIn과 X에서 Duck Creek을 팔로우해 최신 정보 확인도 가능합니다.

