ITC London: Duck Creek Technologies תארח את השולחן העגול "חיזוי עתיד ביטוח הקווים המסחריים"

החברה תציג את חבילת הענן המודרנית שלה למבטחים

Duck Creek Technologies (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, תצטרף לשותפים ולמובילי התעשייה ב-ITC London שיתקיים ב-27-28 בינואר ב-The Brewery בלונדון.

בנוסף להשתתפות בתצוגות באירוע, מנהל פתרונות הארכיטקטורה של Duck Creek, מאט פריסטלי (Matt Priestley), יוביל דיון שולחן עגול בנושא "חיזוי עתיד ביטוח הקווים המסחריים", שיתמקד בחדשנות ובטכנולוגיות פורצות דרך שניתן לראות באופק עבור חברות הביטוח. השולחן העגול יתקיים ביום שני ה-27 בינואר בשעות 15:00-16:00 ב-Lower Sugar Room.

המהלך באירוע תשתף Duck Creek, בנוסף, מידע על האופן בו הטכנולוגיה שלה עוזרת לספקים לדמיין מחדש את הביטוח עבור העידן הדיגיטלי. עם היכולות הרב-גיאוגרפיות שלה, כולל התכתבות רב לשונית והתאמות מטבע, והכל בהרצה אחת, Duck Creek Suite מספקת ערך למבטחים המשרתים לקוחות ברחבי העולם. חבילה הפתרונות מבוססי הענן המקיפה המציעה החברה מייעלת את התפעול כדי לשפר את חוויות הלקוח וכדי להאיץ את ההמרה הדיגיטלית. המשתתפים מוזמנים לבקר את Duck Creek בדוכן מס' 2 כדי ללמוד עוד על הפתרונות של Duck Creek:

Duck Creek Suite , כלי תצורה בקוד בסיס, ממשקי API פתוחים והוספה של מוצרים שניתן ליישם בחלקים או כיחידה מגובשת אחת כדי לשלב באקו סיסטם של האינשורטק, כולל Duck Creek Policy , פתרון תוכנה כשירות זריז, מקיף וניתן להרחבה המספק ניהול מדיניות יעיל; Duck Creek Billing , פתרון חיובי ביטוחים מקיף שנועד לייעל את תהליכי החיוב ולשפר את חוויות הלקוח; ו- Duck Creek Claims , פתרון תוכנה כשירות שממכן זרימות עבודה, מפשט ניתוח נתונים עם אנליטיקה ומשתלב בצורה חלקה במערכות קיימות כדי לייעל את התהליך, מהדו"ח הראשוני ועד להסדר הסופי.

Duck Creek Payments Facilitator , פתרון תשלום מודרני מקצה לקצה שמפשט את התשלומים של חברות הביטוח ומספק יכולות עסקה מאובטחות כחלק מהפלטפורמה המוכחת של Duck Creek.

Duck Creek Reinsurance , פתרון ניהול ביטוחי משנה; מקיף המאפשר לספקי ביטוח לנהל תוכניות ביטוח משנה מורכבות עבור עסקים שנמסרו, משוערים ובדיעבד, חישובי ביטוח משנה אוטומטיים לניהול תביעות, יישומי מזומנים ודיווח.

Duck Creek Loss Control , פלטפורמת בקרת אובדן מלאה המשתלבת עם מדיניות Duck Creek כדי לייעל את פעילויות בקרת ההפסדים תוך מתן אפשרות לניתוח סיכונים בין מבוטחים כדי להפחית תביעות, לייעל את התמחור ולהניע שימור לקוחות גבוה יותר.

"חדשנות טכנולוגית משנה את האופן שבו חברות ביטוח מיישמות כיסוי, ודאק קריק מובילה את השינוי הזה", אמרה אלודי הילדראל (Elodie Hilderal), מנהלת אזור EMEA ב-Duck Creek Technologies. "ההזדמנות להציג את המוצרים שלנו וליצור קשר עם מובילי התעשייה ב-ITC לונדון על ההתקדמות הטכנולוגית והמגמות המתפתחות בתעשייה, מאפשרת לנו לעזור ללקוחותינו לחשוב מחדש על מה שאפשרי בכל הנוגע להגדרה מחדש של הפעילות העסקית לעידן המודרני".

מומחי Duck Creek יהיו זמינים לפגישות אחד על אחד לאורך כל האירוע. לתיאום פגישה עם דאק קריק ב-ITC לונדון בקרו באתר: Booking Link .

אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה , וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand . בקרו בכתובת www.duckcreek.com לקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו- X .

