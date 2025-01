ITC London: Duck Creek Technologies auspicia mesa redonda "Previsión del futuro de los seguros de líneas comerciales"

La empresa presentará su moderna suite nativa en la nube para aseguradoras

LONDRES, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, el proveedor global de soluciones inteligentes que redefinen el futuro de los seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales, se unirá a socios y líderes del sector en ITC London que tendrá lugar del 27 al 28 de enero en The Brewery en Londres.

Además de exponer, el director de Arquitectura de Soluciones de Duck Creek, Matt Priestley, presidirá un debate de mesa redonda sobre "Previsión del futuro de los seguros de líneas comerciales", que se centrará en la innovación y las próximas grandes interrupciones en el horizonte para las aseguradoras. La mesa redonda tendrá lugar el lunes 27 de enero de 15:00 a 16:00 en el Lower Sugar Room.

En el evento, Duck Creek también compartirá información sobre cómo su tecnología está ayudando a los operadores a reinventar los seguros para la era digital. Con sus capacidades multigeográficas en una sola instancia, incluida la correspondencia multidivisa y multilingüe, Duck Creek Suite proporciona valor a las aseguradoras que atienden a clientes en todo el mundo. El conjunto integral de soluciones basadas en la nube de la empresa agiliza las operaciones para mejorar las experiencias de los clientes y acelera la transformación digital. Los asistentes están invitados a visitar Duck Creek en el local #2 para obtener más información sobre las soluciones de Duck Creek:

Duck Creek Suite, herramientas de configuración low-code, API abiertas y productos add on que se pueden implementar como piezas o una unidad cohesiva e integrarse en el ecosistema de Insurtech, incluyendo Duck Creek Policy, una solución SaaS ágil, integral y escalable que ofrece una gestión de políticas simplificada; Duck Creek Billing, una solución integral de facturación de seguros diseñada para agilizar los procesos de facturación y mejorar las experiencias de los clientes; y Duck Creek Claims, una solución SaaS que automatiza los flujos de trabajo, simplifica el análisis de datos con análisis e integra a la perfección los sistemas existentes para agilizar el proceso desde el informe inicial hasta la liquidación final.

Duck Creek Payments Facilitator, una solución de pago moderna de extremo a extremo que simplifica los pagos de las aseguradoras ofreciendo capacidades de transacción seguras como parte de la Plataforma Duck Creek comprobada.

Duck Creek Reinsurance, una solución integral de gestión de reaseguros que permite a las aseguradoras gestionar programas complejos de reaseguros para negocios cedidos, asumidos y retrocedidos, cálculos automatizados de reaseguros de gestión de siniestros, solicitud de efectivo e informes.

Duck Creek Loss Control, una plataforma completa de control de pérdidas que se integra con Duck Creek Policy para agilizar las actividades de control de pérdidas al tiempo que permite el análisis de riesgos entre los asegurados para reducir las reclamaciones, optimizar los precios e impulsar una mayor retención de clientes.

"La innovación tecnológica está cambiando la forma en que las empresas de seguros implementan la cobertura, y Duck Creek está liderando esa transformación", dijo Elodie Hilderal, directora general de EMEA en Duck Creek Technologies. "La oportunidad de exponer nuestros productos y conectarnos con líderes del sector en el ITC London sobre los avances tecnológicos y las tendencias emergentes del sector, nos permite ayudar a nuestros clientes a replantear lo que es posible cuando se trata de redefinir las operaciones empresariales para la era moderna".

Los expertos de Duck Creek estarán disponibles para reuniones individuales durante toda la exposición. Para programar una reunión con Duck Creek en ITC London, visite: Enlace de reservación.

Acerca de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies es el proveedor global de soluciones inteligentes que definen el futuro del sector de seguros de propiedad y accidentes (P&C) y generales. Somos la plataforma sobre la que se construyen los sistemas de seguros modernos, lo que permite al sector capitalizar el poder de la nube para ejecutar operaciones ágiles, inteligentes y evergreen. La autenticidad, propósito y transparencia son fundamentales para Duck Creek, y creemos que los seguros deben estar disponibles para personas y empresas cuándo, dónde y cómo más los necesiten. Nuestras soluciones líderes en el mercado están disponibles de forma independiente o como un conjunto completo, y todas están disponibles a través de Duck Creek OnDemand. Para más información visite, www.duckcreek.com. Siga a Duck Creek en nuestras redes sociales para acceder la última información – LinkedIn y X.

