EBC Financial Group、トランプ新政権下の 政策転換とコモディティ動向を分析

EBC 금융그룹은 트럼프 행정부 아래 정책 변화, 인플레이션, 그리고 시장 역학이 미치는 영향을 분석하고 금과 글로벌 시장에 대한 인사이트를 제공한다.

トランプ政権後の経済政策、インフレ状況、コモディティの動向を分析し、投資家心理を形成する重要な要因について探ります。

DC, UNITED STATES, January 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group(以下、当社)は2025年1月20日にトランプ氏が第47代アメリカ大統領に就任したことが、米国の金融政策と投資戦略に与える影響について、見解を発表しました。この見解は2024年に地金価格が27%上昇したことや、米国連邦債務が36兆ドルを超えたことなど、重大な市場動向を踏まえた分析に基づいています。

経済移行期とその影響

経済の移行期や地政学的な変化は、歴史的にさまざまな資産のパフォーマンスに影響を及ぼしてきました。2024年には、世界的な金融調整による需要から地金価格が27%上昇するなど、様々なセクターで市場の動きが見られました。

「短期的な市場動向は変動する可能性がありますが、過去のデータによると、金を含む特定の資産は、世界経済の構造的な変化と一致するパターンを見せています」とバレット当社英国法人CEOは述べました。

当社の分析では、準備資産の多様化に影響を及ぼす要因として各国中央銀行の活動があげられています。2023年、各国中央銀行は、金1,037トンの追加を含め外貨準備を過去2番目に多い年間合計額まで大幅に増加させました。この動きは、より広範な多様化戦略とグローバルな通貨枠組みとのつながりを反映していると考えられます。

貿易・財政政策:投資家への影響

トランプ新政権下で予想される経済政策は、減税や関税引き上げの可能性を含め、トランプ1期目の政策を反映したものとなる可能性がありますが、インフレ圧力による新たな複雑性を伴うものとなる可能性があります。当社のアナリストによると、特定の措置が企業収益を刺激する可能性がある一方で、関税の上昇と財政上の課題が戦略的投資アプローチを必要とする可能性があります。さらに、貿易相手国による報復措置の影響に注目する必要があります。歴史的にはこのような措置は、準備金の分散傾向や米ドルへの依存度を変化させる可能性があります。

「保護主義的な貿易措置は、エネルギー輸出、工業用金属、より広範な市場動向に影響を与える可能性があります。このような変化は、投資家に資産配分戦略の再考を促す可能性があります」と、バレットCEOは最近のインタビューで指摘しました。

債務問題とグローバル市場の動向

米国の連邦債務が36兆ドルを超え、グローバル市場への影響が注目されています。財政赤字の増加と高金利の持続は、米国債のような伝統的資産への市場センチメントに影響を与え、戦略代替案の検討を促す可能性があります。

「歴史的に見ると、市場が不透明な時期には、分散投資戦略への投資家の選好が変化します。世界的な金融政策の再調整が進む中、ポートフォリオ全体のリスクバランスを取ることの重要性が高まっています」と、バレットCEOは述べました。

BRICS諸国がSWIFTシステムの代替案を模索しているように新たな経済的・地政学的現実に対応するためにはグローバルな金融の枠組みを見直すことを示唆しています。

発展を続ける市場での機会

当社は、現在の経済環境に照らし合わせて投資ポートフォリオの慎重な見直しが必要だと考えています。安定性と潜在的成長のバランスを目指す戦略の組合せを組み込んだ分散戦略は、投資家がボラティリティを効果的に乗り切るのに役立てることができます。過去のデータを見ると、経済の移行期において、特定の資産が一貫して効果的な分散戦略に貢献してきたことがわかります。

当社は、複雑な市場環境を理解する上で投資家をサポートするための分析を提供しています。歴史的分析と将来を見据えた視点を組み合わせることで、当社は今日のダイナミックな金融情勢において、十分な情報に基づいた意思決定をサポートいたします。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

また、FCバルセロナの公式外国為替パートナーを務めるほか、国連財団の「United to Beat Malaria」キャンペーンを支援しています。さらに、2024年2月より、オックスフォード大学経済学部の公開講座「What Economists Really Do」を後援し、経済学の普及に取り組んでいます。

https://www.ebc.com/jp/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.