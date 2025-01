ビットゲット (Bitget)、ユーザー数で世界第2位の暗号資産取引所エコシステムに

セイシェル・ビクトリア発, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、2024年の透明性報告書を発表し、2018年の設立以来最も成功した年の1つとして、ユーザー数で世界第2位の取引所エコシステムに浮上したことを強調した。 革新性、戦略的なビジネス判断、そして信頼できるプラットフォームに対する強い需要によって、エコシステムは期待を超えて拡大した。

同プラットフォームのユーザー数は、1月の2000万人から12月には1億人を超え、驚異的な400%の成長を遂げた。 この拡大に伴い、取引活動も大きく進展し、日次取引量は2倍の200億ドル (約3兆1,293億円) に達した。 スポット取引の取引量は指数関数的に増加し、第1四半期の1600億ドル (約25兆338億円) から第4四半期には6000億ドル (約93兆8,761億円) に達した。 これらの成果は、競争力のある提供内容、ユーザー中心の革新、そしてグローバルな拡大を含む集中戦略によって推進された。

2021年から2024年の間に、ビットゲットのユーザー数はさまざまな地域で大きな成長を遂げた。 南アジアは200%の増加を見せ、東南アジアは140%、ヨーロッパは67%、ラテンアメリカと中東でも顕著な増加が見られた。 CIS地域で150%の成長を遂げ、アフリカでは300%の最も高い増加を記録した。

2024年を通じて、ビットゲットはCEXエコシステムの中でその成長を加速させるためのさまざまな施策を導入した。 この成長は、世界中でデジタル資産の需要が高まっていることに起因しており、ビットゲットはそれに対応する多様な中央集権型および分散型サービスを提供している。 ビットゲットは、進んだオンチェーンデータ分析に特化した「スマートマネー」ツールを搭載したビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) の統合と、ステーク・トゥ・マイン (Stake-to-Mine) プラットフォームであるプールX (PoolX) の立ち上げにより、ユーザーのエンゲージメントを強化し、投資機会を多様化させた。 また、同社はプレマーケット取引プラットフォームを立ち上げ、上場前に新しいトークンと流動性へのシームレスなアクセスをユーザーに提供した。

さらに、ビットゲットはフォーサイトベンチャーズ (Foresight Ventures) と共に、オープンネットワーク (The Open Network, TON) ブロックチェーンに3000万ドル(約47億円)の戦略的投資を行い、ゲーミファイ (GameFi) や「タップして稼ぐ」(Tap-to-Earn) などの新興トレンドを支援する姿勢を示した。 TONの取引量の急成長と分散型アプリ (DApp) の採用拡大も、市場機会を活用する上で重要な役割を果たした。

プラットフォームのネイティブトークンであるBGBは、1000%以上の成長を遂げ、その価値は10倍になり、年末には8ドル (約1,250円) に達した。 新たに実装されたバーンメカニズム、トークンのユーティリティの強化、および更新されたホワイトペーパーが、この成長に寄与した。 総供給量の削減と四半期ごとのトークンバーンプログラムの導入により、ビットゲットはBGBをエコシステムの今後の成長の中核として位置づけた。

2024年、リーダーシップの交代により、ビットゲットの進路がさらに明確になった。 グレイシー・チェン (Gracy Chen) は、これまでマネージングディレクターを務めていたが、CEOに就任し、世界のトップ10取引所の中で唯一の女性リーダーとなった。 彼女と共に、ホン・ン (Hon Ng) が最高法務責任者 (CLO)、ヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) が最高執行責任者 (COO)、ミン・リン (Min Lin) が最高業務責任者 (CBO) に任命された。 この強力なリーダーシップチームは、戦略的施策、コンプライアンスの進展、そしてユーザー中心の開発を推進する上で重要な役割を果たしている。

これにより、ビットゲットは、英国ライセンス、エルサルバドルでのビットコインサービスプロバイダー (BSP) ライセンスを取得し、ベトナムにローカライズされた取引所を立ち上げた。 これらの進展は、地域の基準に沿って運営されると共に、グローバルなプレゼンスを拡大する役割を果たしている。

ビットゲットはまた、ブロックチェーン分野での性別多様性を促進する「Blockchain4Her」や、世界中の若手プロフェッショナルにブロックチェーンの認知を広める「Blockchain4Youth」などのイニシアティブを通じて、企業の社会的責任 (CSR) にも取り組んでいる。 これらのプログラムは、Web3分野における包括的成長を促進するという取引所の広範なビジョンを反映している。

ビットゲットは、戦略的投資、規制面での成功、そしてユーザー中心の革新を通じて、2025年も暗号資産エコシステム内でのさらなる拡大と影響力の拡大を目指す。 昨年の成果は、ブロックチェーンおよび暗号資産の未来を形作るためのプラットフォームの戦略的ビジョンを反映したものとなった。

完全な透明性報告書については、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用してユーザーがよりスマートに取引できるように支援するとともに、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレットは、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、個人の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f663c4c-dc32-4a7c-bb30-bdb98db279ac

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.