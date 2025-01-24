Bitget 成为用户规模第二大的加密货币交易所生态系统

维多利亚，塞舌尔, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了 2024 年透明度报告，重点回顾了公司自 2018 年成立以来最成功的一年，Bitget 已成为用户规模第二大的交易所生态系统。 在创新、战略业务决策和对可靠平台的强劲需求的推动下，Bitget 生态系统的扩张超出了预期。

该平台的用户数量激增，从 1 月份的 2,000 万增至 12 月份的 1 亿多，增幅高达 400%。 与此同时，交易活动也显著增加，日交易量翻了一番，达到 200 亿美元。 现货交易量呈指数级增长，从第一季度的 1,600 亿美元增长到第四季度的 6,000 亿美元。 专注于打造高竞争力产品、坚持以用户为中心的创新、积极推进全球扩张，是取得这些成就的关键所在。

2021 年至 2024 年间，Bitget 的用户群在各个地区都实现了大幅增长。 南亚地区增长 200%，东南亚地区增长 140%，欧洲地区增长 67%，拉丁美洲和中东地区也大幅增长。 独联体地区增长 150%，非洲地区增幅最高，达到 300%。

2024 年，Bitget 推出了一系列举措，加速了其在中心化交易所生态系统中的增长。 这一增长得益于全球对数字资产日益增长的需求，Bitget 为此提供了多种中心化和去中心化服务。 Bitget 将专为高级链上数据分析定制的“Smart Money”工具集成到 Bitget Wallet 中，并推出了质押挖矿平台 PoolX，从而提升了用户参与度，并丰富了投资机会。 此外，该公司还推出了一个盘前交易平台，使用户能够在代币上市前无缝地访问新代币并获得流动性。

Bitget 与 Foresight Ventures 共同对 The Open Network (TON) 区块链进行了 3,000 万美元的战略投资，这与其对 GameFi 和 Tap-to-Earn 等新兴趋势的支持相一致。 TON 交易量的快速增长和去中心化应用的采用在利用市场机遇方面也发挥了重要作用。

该平台的原生代币 BGB 增长了 1000% 以上，其价值增长了十倍，年底达到 8 美元。 新实施的销毁机制，以及代币实用性的增强和白皮书的更新，共同促成了这一增长。 通过减少总供应量并推出季度代币销毁计划，Bitget 将 BGB 定位为其生态系统未来增长的核心。

2024 年，领导层的变动进一步明确了 Bitget 的发展轨迹。 此前担任董事总经理的 Gracy Chen 升任首席执行官，成为全球十大交易所中唯一的女性掌舵人。 此外，Hon Ng 被任命为首席法务官，Vugar Usi Zade 被任命为首席运营官，Min Lin 被任命为首席商务官。 这支强大的领导团队在推动战略举措、合规性进步和以用户为中心的开发方面发挥了战略性作用。

Bitget 因此获得了一些重要的批准，包括英国牌照和萨尔瓦多的比特币服务提供商 (BSP) 牌照，并在越南推出了本地化交易所。 这些进展符合地区标准，同时也扩大了 Bitget 的全球影响力。

Bitget 在企业社会责任方面也取得了进步，例如通过 Blockchain4Her 项目促进区块链领域的性别多样性，以及通过 Blockchain4Youth 项目在全球范围内提升年轻专业人士对区块链的认知。 这些项目体现了该交易所在 Web3 领域促进包容性增长的更广泛愿景。

凭借战略投资、合规方面的成功和以用户为中心的创新，Bitget 在 2025 年将继续在加密生态系统中扩张并提升影响力。 过去一年的成就展现了该平台在塑造区块链和加密货币未来方面的战略愿景。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 4,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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