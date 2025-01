EBC Financial Group analiza los cambios políticos y las tendencias de materias primas durante la presidencia de Trump

EBC Financial Group explora el impacto de los cambios de política, la inflación y la dinámica del mercado durante la administración Trump, con perspectivas sobre el oro y los mercados globales.

EBC Financial Group analiza cambios de política, inflación y tendencias de materias primas, identificando factores influyendo en el sentimiento inversor.

DC, UNITED STATES, January 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group comparte sus perspectivas sobre cómo los cambios en las políticas económicas y la dinámica del mercado están afectando las estrategias de inversión. Teniendo en cuenta, durante 2024, el aumento del 27% en el precio del oro y el hecho de que la deuda federal de EE.UU. ha superado los 36 billones de dólares, entre otros cambios significativos en el mercado, EBC ha investigado las tendencias económicas que están influyendo en el sentimiento de los inversores y las estrategias de su cartera durante este período de transición.

Desde una perspectiva histórica sobre la transformación económica:

Los periodos de transformación económica y cambios geopolíticos han afectado tradicionalmente el desempeño de diversos tipos de activos. En 2024, se observó una actividad de mercado significativa en diferentes sectores, con un aumento del 27% en el precio del oro, lo que refleja una demanda impulsada por ajustes monetarios globales.

David Barrett, CEO de EBC Financial Group (Reino Unido), señaló: “Aunque las tendencias del mercado a corto plazo pueden ser volátiles, los datos históricos muestran que ciertos activos, incluido el oro, muestran patrones que se alinean con las transformaciones estructurales de la economía global.”

El análisis de EBC indica que la actividad de los bancos centrales es un factor que influye en la diversificación de las reservas. En 2023, los bancos centrales de diversos países aumentaron significativamente sus reservas, añadiendo 1,037 toneladas de oro, lo que constituye la segunda cifra más alta en un año registrado. Esta acción refleja una estrategia más amplia de diversificación y su conexión con el sistema monetario global.

Comercio y política fiscal: El impacto en los inversores

Las esperadas políticas económicas implementadas por la actual administración de Trump, incluyendo posibles recortes de impuestos y aumentos de tarifas, continúen con la línea de su primer mandato. Sin embargo, la presión inflacionaria todavía existe y añade nuevos desafíos. Los analistas de EBC señalan aunque ciertas medidas pueden estimular las ganancias corporativas, el aumento de tarifas y los desafíos fiscales pueden requerir que los inversores adopten un enfoque estratégico en sus inversiones.

Barrett señaló en una entrevista reciente: "Las medidas proteccionistas comerciales podrían afectar las exportaciones de energía, los metales industriales y la dinámica del mercado en general. Estos cambios podrían llevar a los inversores a reconsiderar sus estrategias de asignación de activos".

El análisis de EBC sugiere que las medidas retaliatorias de los socios comerciales también podrían tener un impacto significativo. Históricamente, tales medidas han alterado las tendencias hacia la diversificación de reservas y ajustes en la dependencia del dólar.

Desafíos de la deuda y dinámica del mercado global

La deuda federal de EE.UU. ha superado los 36 billones de dólares, lo que ha puesto el foco en su impacto en los mercados globales. El aumento del déficit y las tasas de interés persistentemente altas podrían socavar la confianza en activos tradicionales como los bonos del Tesoro de los EE. UU., llevando a los inversores a considerar otras estrategias.

"Barrett señaló: "Históricamente, durante períodos de incertidumbre del mercado, los inversores tienden a favorecer estrategias de diversificación. El continuo ajuste de las políticas monetarias globales subraya la importancia de equilibrar el riesgo en la cartera de inversiones".

Sin embargo, en el desarrollo geopolítico, como la exploración de los países BRICS de alternativas al sistema SWIFT, destaca aún más la evolución hacia estrategias de diversificación de reservas. Aunque estas discusiones están en curso, señalan que es necesario hacer una reevaluación del marco financiero global para hacer frente a nuevas realidades económicas y geopolíticas emergentes.

Oportunidades estratégicas en mercado cambiante

EBC enfatiza que el entorno económico actual exige que los inversores reevalúen cuidadosamente sus carteras de inversión. Las estrategias de diversificación, diseñadas para equilibrar la estabilidad y el crecimiento potencial, pueden ayudar a los inversores a responder eficazmente a las fluctuaciones económicas. Las tendencias históricas indican que ciertos activos han desempeñado un papel crucial en la implementación de estrategias de diversificación efectivas durante los periodos de transformación económica.

EBC ofrece análisis detallados para ayudar a los inversores a comprender las complejas condiciones del mercado. Al combinar análisis históricos con perspectivas hacia el futuro, EBC se dedica en apoyar a los inversores en la toma de decisiones informadas en el dinámico entorno financiero actual.

Si usted necesita obtener más información sobre las oportunidades y perspectivas del mercado global, visite www.ebc.com.

Sobre EBC Financial Group

EBC Financial Group se estableció en el prestigioso distrito financiero de Londres, y es reconocida mundialmente por sus servicios de corretaje financiero y gestión de activos. EBC tiene oficinas en los principales centros financieros como Londres, Sídney, Hong Kong, Tokio, Singapur, Islas Caimán, Bangkok y Limassol, permitiendo a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades de negociación, que incluyen divisas, materias primas, acciones e índices.

EBC Financial Group ha recibido numerosos premios y mantiene siempre altos estándares éticos, cumpliendo rigurosamente con las regulaciones internacionales. Las subsidiarias de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus respectivas jurisdicciones locales. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), y tanto EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd como EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).

El equipo central de EBC Financial Group cuenta con más de 30 años de experiencia en grandes instituciones financieras, habiendo vivido múltiples ciclos económicos que abarcan desde el Acuerdo de Plaza en 1985, la crisis financiera asiática de 1997, la crisis financiera global de 2008 y el evento del cisne negro del franco suizo en 2015. Su excelente experiencia en la gestión de eventos imprevistos y crisis financieras se basa en este rico trasfondo. Este profesionalismo, forjado a través de pruebas reales, lleva a EBC a mantener estándares personales aún más altos. EBC se adhiere a las normas y principios éticos más estrictos de la industria, con integridad y respeto como base de sus servicios, garantizando la seguridad y el desarrollo de los activos de sus clientes. EBC cree que cada persona que negocia seriamente merece ser tratada con la misma seriedad.

EBC es socio oficial del FC Barcelona. Además, colabora con la Facultad de Economía de la Universidad de Oxford para organizar seminarios, trabaja junto con la Fundación de las Naciones Unidas para combatir la malaria, y coopera con la Asociación Mundial de Guías Scouts para promover una sociedad más igualitaria y dinámica. Desde febrero de 2024, EBC apoya la serie de seminarios "¿Qué han hecho realmente los economistas?" organizada por la Facultad de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a mejorar la comprensión pública sobre cómo se aplica la economía y su papel en la solución de desafíos sociales significativos, promoviendo así la conciencia pública y el diálogo diverso.

https://www.ebc.com/

