Kent Iwemyr förflyttar betraktaren från en dag till en annan tid

Kent Iwemyr - Från en dag till en annan tid - 1 feb-16mars 2025 - Bror Hjorths Hus, Uppsala

Ny utställning på Bror Hjorths Hus

Kent Iwemyr målar sina bilder så som han alltid gjort. Det är en bildvärld fylld av fantasieggande berättelser, där humor blandas med allvar. Utställningen Från en dag till en annan tid på Bror Hjorths Hus i Uppsala innehåller helt nya målningar och pågår 1 februari - 16 mars.

Pressvisning: torsdag 30 januari kl 13-16 (se nedan).

Kent Iwemyr (född 1944) tecknade mycket i ungdomen. Men det är först de senaste trettio åren som han ägnat sig åt konsten på heltid. Efter en bildlärarutbildning på Konstfack hittade han tillbaka till sin ungdoms uttryck i bilderna. Och där har han blivit kvar. Miljöerna hämtade från Bergslagen och Norrland har följt med under hela hans konstnärskap och skapar den bildvärld som är helt hans egen.

Hans målningar har alla sina egna historier, ofta en blandning av självupplevda händelser och rena påhitt. De noga valda titlarna leder betraktaren in i bilden utan att för den skull berätta allt. Ofta åtföljs bilden av en kort berättelse i ord.

”En tavla är en ögonblicksbild, ibland av ett liv i en hel bygd. Livet är både allvar och humor och så vill jag ha mina berättelser. Humorn är viktig, men den ska inte ta över. Titeln lägger jag mycket tanke bakom för att den ska ge betraktaren en hint om berättelsen”, säger Kent Iwemyr.



PRESSVISNING:



Välkommen på förhandsvisning av utställningen tors 30 jan kl 13–16.



Avtala tid med: Tomas Järliden, utställningskommissarie, 018-567034 eller tomas@brorhjorthshus.se



PRESSBILDER:



press.brorhjorthshus.se



Frågor och önskemål?



Kontakta mattias@brorhjorthshus.se



INVIGNING:



Utställningen invigs lör 1 feb kl 14.00



Museichef Tomas Järliden samtalar med konstnären Kent Iwemyr.



FÖREDRAG:



Onsdag 12 mars kl 19.00 berättar



Kent Iwemyr mer om utställningen



och om sitt konstnärsskap.



ÖPPET:



Tors–sön kl 12–16.



Kvällsöppet 13 feb & 13 mars kl 18–20

Fri entré



About Press - Bror Hjorts Hus



Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Contacts

Marknadsförare/Intendent

Mattias Enström



mattias@brorhjorthshus.se

018-567032



Museichef

Tomas Järliden



tomas@brorhjorthshus.se

018-567034

018-567030





