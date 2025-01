BitMEX lanza el concurso del Año Nuevo Chino: gane un premio de un fondo de 188.888 USDT

MAHE, Seychelles, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX , la bolsa de criptoderivados OG, anunció hoy el lanzamiento del concurso de operaciones "Slither to Success" (Deslícese hacia el éxito) para inaugurar el Año Nuevo Lunar. Los participantes pueden competir por una parte de los 188.888 USDT.

El concurso se llevará a cabo del 23 de enero de 2025 a las 11:00 a. m. (hora universal coordinada) al 16 de febrero de 2025 a las 11:59 p. m. (hora universal coordinada). Los usuarios podrán participar en el concurso en cualquier momento durante el tiempo que dura la campaña.

Las recompensas se distribuirán en tres tablas de clasificación:

Mayor volumen de operaciones: el 70 % del premio total se repartirá entre los 50 mejores operadores por volumen de operaciones

el 70 % del premio total se repartirá entre los 50 mejores operadores por volumen de operaciones PnL más alto: el 15 % del premio total se repartirá entre los 50 mejores operadores clasificados por ganancia y pérdida (PnL, por sus siglas en inglés).

el 15 % del premio total se repartirá entre los 50 mejores operadores clasificados por ganancia y pérdida (PnL, por sus siglas en inglés). Mayor porcentaje de ROI: el 15 % del premio total se repartirá entre los 50 mejores operadores clasificados por el porcentaje de retorno de inversión (ROI).



Los operadores pueden competir por mayor volumen de operaciones, PnL o porcentaje de ROI, y cada uno de ellos puede ganar premios en las tres tablas de clasificación.

Los últimos operadores también se beneficiarán, con un bono de 1.000 USDT disponible para los 5 últimos operadores con mayores pérdidas en PnL.

Para participar en el concurso de operaciones Slither to Success, los nuevos clientes deberán estar totalmente verificados en BitMEX Para más información y para inscribirse, visite aquí .

Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG, que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde su fundación, nunca se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, ya que saben que sus fondos están seguros. Los usuarios también están seguros de tener acceso a los productos y herramientas rentables que necesitan.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para más información acerca de BitMEX, visite el Blog de BitMEX o el sitio www.bitmex.com , y síganos en Telegram , Twitter (X) , Discord , y sus comunidades en línea . Para más consultas, comuníquese con: press@bitmex.com .

