Nüspace : Votre détaillant pour les meubles et luminaires Gus* Modern

MONTRÉAL, 23 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nüspace, un détaillant canadien de premier plan spécialisé dans les meubles modernes et contemporains, est fier d’annoncer son dévouement à offrir la gamme complète de produits Gus* Modern . Avec un engagement envers l’excellence du design, Nüspace est devenu la destination incontournable pour quiconque recherche des pièces intemporelles et de haute qualité signées Gus* Modern.

Des canapés emblématiques aux meubles d’appoint et les bibliothèques, Gus* Modern représente le parfait équilibre entre design moderne et fonctionnalité, et Nüspace est ravi de proposer ces pièces exceptionnelles à ses clients, en magasin et en ligne. L’équipe de vente de Nüspace est passionnée par Gus* Modern et dévouée à aider les clients à découvrir les pièces parfaites pour embellir leurs espaces de vie ou de travail.

« Chez Nüspace, nous sommes fiers de sélectionner le meilleur du design contemporain, et Gus* Modern représente tout ce que nous valorisons en termes de qualité, de durabilité et de style intemporel », a déclaré Erwan Bersihand, directeur général à Nüspace. « Notre équipe experte est là pour guider les clients à travers la collection Gus* Modern et s’assurer qu’ils trouvent des pièces qui inspirent et élèvent leurs espaces intérieurs.»

Que vous préfériez magasiner en boutique ou en ligne, Nüspace offre une expérience complète et personnalisée. Avec l’engagement de Gus* Modern envers la durabilité et la qualité et le dévouement de Nüspace à un service exceptionnel, les clients peuvent avoir confiance qu’ils investissent dans des designs qui résisteront à l’épreuve du temps.

Adresses des magasins :

Nüspace Montréal (QC), Plateau Mont-Royal, 4689 rue Saint-Denis

(QC), Plateau Mont-Royal, 4689 rue Saint-Denis Nüspace Brossard (QC), Dix30, 8480 Boul. Leduc, Unité 80

Visitez Nüspace aujourd’hui pour explorer la collection Gus* Modern et transformer votre maison ou bureau avec des meubles innovants et à la pointe du design.

À propos de Nüspace :

Nüspace est un détaillant canadien spécialisé dans les meubles modernes, l’éclairage et la décoration. Avec une sélection soigneusement choisie de marques axées sur le design, Nüspace offre des solutions inspirantes pour les espaces résidentiels et commerciaux. Dévoué à un service exceptionnel, Nüspace s’engage à aider ses clients à créer des environnements beaux et fonctionnels.

