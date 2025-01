Volvo est de retour au Salon du design d’intérieur pour la présentation canadienne officielle de son nouveau Volvo XC90

Annonce des tarifs canadiens pour le nouveau Volvo XC90

Alliance d’efficacité et de performances dynamiques, en version hybride branchable et semi-hybride

RICHMOND HILL, Ontario, 23 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volvo Cars Canada revient avec fierté au Salon du design d’intérieur (Interior Design Show - IDS) pour présenter le nouveau Volvo XC90, marquant ainsi son entrée officielle au Canada. L’événement, qui se déroule du 23 au 26 janvier au Metro Toronto Convention Centre, est une célébration majeure du design canadien et mondial, offrant une scène idéale pour dévoiler l’évolution de Volvo en matière de sécurité et de qualité de savoir-faire d’inspiration scandinave.

Le nouveau XC90 représente une étape supplémentaire dans le parcours de Volvo, avec un design extérieur contemporain et une série d’améliorations visant à offrir confort, sécurité et performance. Ce VUS emblématique allie un design scandinave intemporel à des innovations de pointe pour proposer une expérience de conduite à la fois haut de gamme et fonctionnelle.

« Le XC90 est depuis longtemps un favori des Canadien.ne.s, et cela n’a rien d’étonnant », a déclaré Matt Girgis, directeur général de Volvo Cars Canada. « Le nouveau XC90 se distingue dans notre gamme en offrant un confort, un espace, un luxe et une efficacité exceptionnels, tout en respectant l’engagement légendaire de Volvo en matière de sécurité. »

Le nouveau XC90 est disponible en versions semi-hybride et hybride branchable, pouvant ainsi convenir à tous les styles de vie. La version hybride branchable offre une autonomie en mode tout électrique pouvant atteindre 53 km*. Les deux variantes sont équipées de nombreux éléments de série, avec un prix de départ de 87 550 $* pour l’hybride branchable et de 75 550 $* pour le semi-hybride.

Le confort légendaire Volvo, porté à un niveau supérieur

Le nouveau XC90 présente un capot et un pare-chocs avant revisités, une version affinée des emblématiques phares « Thors Hammers », ainsi qu’une calandre repensée mettant en valeur l’iconique logo Volvo.

L’habitacle raffiné s’articule autour d’un design scandinave intemporel et de technologies de pointe. Les principales mises à jour incluent des lignes horizontales épurées, des surfaces texturées et un éclairage d’ambiance qui créent une atmosphère à la fois sereine et sophistiquée.

Le nouveau XC90 propose également des options de capitonnage, notamment de marque Nordico, une option alternative au cuir fabriquée à partir de textiles recyclés et de matériaux issus de forêts suédoises et finlandaises. Ce matériau innovant souligne les ambitions de durabilité de Volvo, sans compromis sur le luxe ou le confort.



La priorité : la sécurité sur la route

Le nouveau XC90 continue de privilégier la sécurité et le bien-être du conducteur. Le véhicule est doté d’une cage de sécurité avancée et des toutes dernières technologies d’assistance à la conduite de Volvo, notamment des systèmes d’évitement des collisions, de surveillance des angles morts et d’alertes intelligentes pour le conducteur.



Une expérience utilisateur de nouvelle génération

La nouvelle génération d’expérience utilisateur de Volvo — déjà visible sur les modèles électriques EX30 et EX90 — est intégrée au nouveau XC90. Elle inclut le système d’infodivertissement avec Google intégré**, des commandes intuitives et une personnalisation accrue. Le tout est présenté sur un écran central de 11,2 pouces, désormais autonome, offrant une résolution améliorée.



Lors du Salon, Volvo proposera un espace dédié conçu avec une esthétique naturelle et organique, reflétant le lien de la marque avec la nature scandinave. Cet espace inclut des meubles de Gus* Modern et un salon Fika inspiré du design nordique. En accord avec les ambitions de durabilité de Volvo, les matériaux en bois utilisés dans la présentation seront réutilisés dans de futurs projets communautaires.

Les visiteurs du Salon pourront découvrir les dernières innovations électrifiées de Volvo. Le stand Volvo présentera le nouveau XC90 aux côtés du tout nouveau fleuron 100 % électrique, le Volvo EX90. Les participants auront également l’occasion d’essayer les modèles XC90, EX90 et EX30.

Pour recevoir des mises à jour et rester informé.e.s des dernières nouvelles concernant le XC90, y compris sa disponibilité, visitez volvocars.ca ou rendez-vous chez votre concessionnaire local.

À propos de Volvo Car Canada ltée

Volvo Car Canada ltée est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg, en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de services, de technologies et de formation aux 38 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site média de Volvo Cars Canada : www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

Volvo Cars en 2023

Pour l’année complète 2023, Volvo Car Group a enregistré un bénéfice d’exploitation record de 25,6 milliards de couronnes suédoises. Le chiffre d’affaires de 2023 s’élevait à un sommet historique de 399,3 milliards de couronnes suédoises, tandis que les ventes mondiales atteignaient un record de 708 716 véhicules.

À propos de Volvo Car Group

Fondée en 1927, Volvo Cars est aujourd’hui l’une des marques automobiles les plus connues et respectées au monde, avec des ventes dans plus de 100 pays. Volvo Cars est cotée à la bourse Nasdaq de Stockholm, où elle est inscrite sous le symbole « VOLCAR B ».

« Pour la vie. Donner aux gens la liberté de se déplacer de façon personnelle, écoresponsable et sécuritaire. » Cet objectif se reflète dans l’ambition de Volvo Cars de devenir un constructeur d’automobiles entièrement électriques d’ici 2030, ainsi que dans son engagement envers la réduction continue de son empreinte carbone, puisqu’elle aspire à être une société climatiquement neutre d’ici 2040.

En décembre 2023, Volvo Cars employait environ 43 400 travailleurs à temps plein. Son siège social ainsi que ses services d’élaboration de produits, de marketing et d’administration sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Ses usines de production sont localisées à Göteborg, Gand (Belgique), Caroline du Sud (USA), Chengdu, Daqing et Taizhou (Chine). La compagnie possède également des centres de recherche et d’innovation à Göteborg et à Shanghai (Chine).

